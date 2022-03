NI SRBIJA NEĆE BITI POŠTEĐENA! Stručnjak izneo zabrinjavajuće prognoze: Sankcije Rusiji dovešće do OZBILJNIH POREMEĆAJA CENE NAFTE

Tomislav Mićović iz Udruženja naftnih kompanija Srbije istakao je da je rast cena naftnih derivata u Srbiji neminovan.

- U odnosu na 10. februar kada je Vlada Srbije donela odluku o ograničenju cene derivata nafte do danas poskupelo je 10 dolara po barelu. Promene su uticale na promenu veleprodajnih cena, koje nisu ograničene i koje su poskupele 3 do 4 dinara. S obzirom da je na dan donošenja uredbe cena goriva smanjena, praktično su veleprodavci dovedeni u takvu situaciju da već sutra mogu kupovati gorivo u veleprodaji po kojoj oni moraju da prodaju - kaže Tomislav Mićović iz Udruženja naftnih kompanija Srbije.

foto: Kurir televizija

Vlada mora da odreagije na neki način na ovu krizu - ili povećanje cena ili smanjenje državnih dažbina istakao je Mićović.

- Pred nama je period kada bi vlada bi morala da odreaguje na neki način. Da li smanjenjem svojih državnih dažbina ili povećanjem cene, svejedno, ne može se očekivati da se skuplje kupuje nego što se prodaje - kaže Mićović i dodaje:

foto: Kurir televizija

- Potražnja za sirovom naftom je ubrzana bez obzira na ukrajinsku krizu. Ta nesrazmera između potražnje i ponude neminovno vodi i do rasta cena nafte. To je zakon tržišta, neminovno je da će cena da raste, ako se ovako nastavi. Rusija je najveći izvoznik sirove nafte u svetu i svako ugrožavanje dovešće do ozbiljnih poremećaja. Sa druge strane, sankcije koje se uvode Rusiji dovešće do toga da ne mogu da se kupuje nafta iz Rusije, a u evropskim rafinerijama 25 odsto nafte koja se prerađuje potiče iz Rusije. To su veoma ozbiljni poremećaji koji slede, ukoliko se nešto ne sredi - istakao je Mićović.

