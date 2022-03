ESKOBAR UŽIVO VIDEO-LINKOM: SAD uz Srbiju na putu ka EU

BEOGRAD/VAŠINGTON - Zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara Gabrijel Eskobar izjavio je da je Balkan jedan od najbrže rastućih delova Evrope i poručio da su SAD uvek podržavale integraciju Srbije u EU, prenosi Glas Amerike.

Eskobar se obratio video linkom na početku šestog ciklusa Akademije za mlade lidere, koju organizuje Kongres srpsko-američkog prijateljstva (KSAP), javio je Fonet.

"Kada je reč o Srbiji, svedoci smo mnogobrojnih mogućnosti u IT industriji, IT edukaciji, ali i mogućnosti da Srbija postane čvor za obnovljivu energiju i transport, kao i turizam. To je jedan od osnovnih razloga zbog kojih želimo da zadržimo dobre odnose sa Srbijom", poručio je Eskobar.

Eskobar je naglasio da je Srbija već deo Evrope, jer su njena ekonomija, istorija i kultura evropske, navodi se u saopštenju KSAP.

Predsednik skupštine Srbije Ivica Dačić rekao je da su Sjedinjene Američke Države jasno saopštile da razumeju pozicije Srbije prema Rusiji i da točak saradnje dve zemlje nastavlja da ide dalje.

Dačić je podsetio da se najvažniji državni ciljevi Srbije i Amerike seku u mnogim tačkama, bez obzira na to što dve zemlje imaju različite stavove i politike o nekim, za nas najvažnijim pitanjima, kao što je odnos prema KiM, dodaje se u saopštenju.

Zapadne zemlje su, u jeku rata u Ukrajini, pozivale Srbiju da se pridruži kaznenim merama Rusiji zbog agresije na Ukrajinu. Na pridružvanje sankcijama pozvala je EU u nekoliko navrata, a poserdno i Stejt department. Beograd, međutim, odbija da uvede sanckije Moskvi, ali glasa za rezolucije kojima se osuđuje kršenje teritorijalnog integritetea Ukrajine - kao što je to bilo u UN.

