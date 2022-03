RASPARAN DŽEMPER U FRONCLE, AVIONI OD PAPIRA: Brnabić, Dačić i Tadić u klinču u Hit Tvitu! Ko otežano misli, a ko je maneken

Premijerka Ana Brnabić, lider SPS-a Ivica Dačić i lider SDS-a Boris Tadić napravili su opšti haos tokom sinoćnjeg gostovanja u emisiji "Hit tvit" na TV Pinku. Osim što su se žustro prepirali maltene sve vreme i na sve teme kojih su se dotakli, Tadić je čak pravio i avion od papira koji je pokazala premijerka.

Elem, Tadić se u samom startu osvrnuo na činjenicu da na društvenim mrežama nisu bili lepi komentari povodom najave njegovog gostovanja u toj emisiji.

- Došao sam ovde zbog toga da se obratim građanima, a ne Ivici Dačiću ili Ani Brnabić. Tu sam posle 10 godina. Stojim pred građanima i nemam nikakav problem - rekao je Tadić.

Premijerka je potom ukazala da je Tadić za nju rekao na Tviteru da "otežano misli".

- Ja sam donela ovde rezultate, pa ćemo, nadam se, govoriti argumentima i činjenicama - rekla je Brnabić.

- Drugačije je bilo - odgovorio je Tadić.

- Hoćete da Vam pročitam? - rekla je Brnabić, a zatim citirala Tadićev tvit.

"Veliki problem je kada zemlju vode polupismeni, još veći kada su na čelu poluusmeni, a najgore je kada je na mestu premijera neko ko otežano misli", navela je ona.

foto: Printscreen YT

- Ja na ovo nisam odgovarala, ali sam se razočarala, jer sam mislila da ste vi učinili mnogo za uklutru političkog dijaloga u Srbiji. U ovom trenutku, svakako, bivši predsednik Tadić priča mnogo lepše, ali je važan rezultat - nastavila je.

Dačić je dodao da ne prihvata da Tadić lepše priča, posle čega je Tadić rekao: “Ovo je neverovatno!”

- Imate 10 godina vređanja opozicije i vi sada pričate kao da smo mi ti koji su uveli teške reči - kazao je Tadić.

- Građani Srbije ne podržavaju takav način izražavanja. Ana, nemojte ga hvaliti da lepo priča - rekao je Dačić.

- Lepo priča, on je profesor i ja volim kako priča - kazala je Brnabić.

- Pa i za mene kažu da sam maneken, pa mene to ne vređa - rekao je Tadić.

Brnabić je optužila Tadića da je njegovo ponašanje sramotno, dok je Dačić poručio da je njegova stranka raspareni džemper, te da je “došlo vreme da ponovo osvaja vlast, a da je to naučno-fantastični film"

- Celo to njegovo društvo iz njegove partije se raspalo u froncle koje se nalaze u razlićitim političkim partijama. Njegovi mangupi iz njegovih redova su sada gospodari opozicije, a Tadić je njima na tapeti. On koji je njih sve stvorio i koji su u njegove vreme postali milioneri. Vlast koja ima ovu opoziciju nema razloga da brine za svoju budućnost - rekao je Dačić.

No, Tadić mu nije ostao dužan.

- Nemojte vi narodu da govorite ko je prošlost. Ja sam ovde pred vama i svedočim delom i rečima svemu što radim - kazao je.

Povela se i rasprava o ideji lidera SSP Dragana Đilasa da se ukinu doprinosi za zdravstvo, što je Dačić ocenio kao “najveću glupost”.

Brnabić je na to kazala da ne zna “zašto to nisu uradili kada su bili na vlasti, a to je duže od 10 godina”.

- To bi značilo smrt za zdrastvo i za građane i lekare i zdravstvene radnike - rekla je Brnabić i navela koliko su sada veće plate lekara i medicinskih sestara nego u vreme prethodne vlasti.

Tadić je ukazao da prosečna plata nije mera standarda.

- Najveće cene hrane imamo hrane sada u Srbiji - rekao je Tadić i tada mu se ugasila “bubica”, odnosno mikrofon.

foto: Printscreen YT

- Čekajte, crkla vam je bubica - rekla mu je voditeljka.

- Ne čudi me što se to desilo - odgovorio je Tadić.

Premijerka je potom rekla da građani znaju koliko mesa mogu da kupe za današnju platu i koliko su mogli da kupe za 300 evra plate koliko su imali kada je Tadić vodio zemlju.

Na to je Tadić odgovorio:

- Istu količinu! Istu!

U temi koja se tiče ekonomije, Tadić je naglasio da nije bitna prosečna plata, već najčešća plata, "a ne znate da kažete kolika je".

On je u emisiji od papira sa podacima o prosečnoj plati, koji je premijerka Brnabić pokazivala, napravio aviončić, jer je, kako je rekao, sve to laž.

Sagovornici su "zaratili" i po pitanju Kosova. Naime, Brnabić je rekla da Vlada Srbije čija je ona premijerka nema nikakva četiri stuba spoljne politike, već da je takvu spoljnu politiku je vodio Tadić sa svojim timom. Rasprava je dalje išl sledećim tokom.

- Sa Vukom Jeremićem, sa Draganom Đilasom, sa Mlađanom Đorđevićem i sa svima ostalima koji su danas svako na svoju stranu, pa vode svoju politiku. Mi imamo jedan stub politike, a to je Srbija - rekla je Brnabić.

Tadić je na to poručio:

- Imate jedan stub spoljne politike, a to je Srbija? Ja stvarno moram da se uhvatim za glavu - kazao je i uhvatio se za glavu.

Na molbu voditeljke da ne prekidaju jedni druge, Tadić je nastavio:

- Ali kakav stub spoljne politike?! Hajde, baš me zanima.

Potom je Dačić poručio da Tadiću daju da pravi aviončiće i dodao mu papir sa stola, što je nasmejalo Tadića.

Brnabić je nastavila:

- Dakle, jedini cilj naše spoljne politike je zaštita interesa Srbije, našeg naroda i svih građana Republike Srbije. I do sada smo mnogo uspešnije vodili čitavu spoljnu politiku u tom smislu od gospodina Tadića i čitavog njegovog tima zato što, znate kako, iako pričate o evropskim integracijama i mi smo uradili sve u tim evropskim integracijama. I te 2014. godine su počeli pregovori i do danas smo otvorili 22 pregovaračka poglavlja. Nisam nešto videla da ste vi bili previše uspešni u tome iako ste se upinjali iz petnih žila da nešto uradite i bili spremni da žrtvujete sve naše nacionalne interese samo da bi..

Tadić je upitao koje, na šta mu je premijerka odgovorila Kosovo i Metohija.

- Ko je žrtvovao Kosovo i Metohiju? - upitao je Tadić, na šta mu je Brnabić odgovorila "vi", pa poručila da neće sada da ulazi u tu temu, ali je Tadić insistirao na tome, pa ponovo upitao ko je žrtvovao Kosovo i Metohiju.

Tadić je potom dodao:

- Rekao sam da ne može da se preda autonomija Severa (Kosova) Angeli Merkel i zbog toga sam najverovatnije izbugio podrušku Evropske unije za izbore. Kako možete da govorite takve notorne neistine?

Brnabić je poručila da je Tadić čovek koji je 2004. bio predsednik Republike Srbije kada je u martu bio pogrom.

- I šta sam uradio? Ja sam zaustavio pogrom - rekao je Tadić.

Brnabić je upitala kako je uspeo da zaustavi.

- Uspeli ste da isterate Srbe - rekla je premijerka.

- Šta pričate?! Sačekajte, sačekajte, nemojte da govorite notorne neistine! - kazao je Tadić vidno iznerviran.

- Ja sam pregovarao sa admiralom Džonsonom, nakon čega je admiral Džonson izveo operaciju u Čaglavici i zaustavljen je pogrom. Nemojte da govorite notorne neistine! - rekao je Tadić.

Brnabić je upitala što su pustili da spale Bogorodicu, Manastir Bogorodice Ljeviške, pa ga onda pozvali telefonom.

Tadić ju je upitao šta je rekla, na šta mu je uzvratila:

- Dakle, to danas ne bi bilo moguće, ne bi smeli da se usude.

Na to je Tadić rekao da Brnabić govori notorne neistine.

- Ovo je tipičan primer obmanjivanja građana Srbije. Ja sam kao bivši ministar odbrane organizovao sastanak glavnokomandujućeg i zaustavljen je pogrom istog trenutka nakon tog sastanka - rekao je lider SDS.

Polemika se toliko zaoštrila da je voditeljka prekinula program, koji je nastavljen tek posle dvadesetak sekundi, kada se situacija smirila.

Kurir.rs/ Foto/Source:Printscreen YT