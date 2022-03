PREDSEDNIK VUČIĆ O NAJAVI BUGARSKE DA ĆE UKINUTI GAS IZ RUSIJE: Pogodila me je ta vest, to je za nas katastrofa!

Predsednik je danas prokomentarisao najave Bugarske da će ukoliko Rusija počne da plaća tranzit gasa u rubljama, zaustaviti tranzit ruskog gasa

- Pogodila me je ta vest, Rusi nemaju pare, kad im uzmete 300 milijardi u zlatu, sve dolare i terate ih do bankrotstva. Ako će u rubljama da se plaća vi presečete tranzit gasa i to je za nas posebna katatrofa. Svi će da dobiju po nešto a mi nemamo šta da dobijemo. Mi nemamo odakle da odbijamo sem preko Mađarske ili Balkanskim tokom preko Bugarske. Ako nam to ukinu, ne znam šta da radimo. Borimo se na dnevnom nivou - rekao je Vučić i dodao:

- Sve što radite godinama i godinama napravite da ceo sistem bude uspešniji i bolji, a onda vam to sve neko sruši u mesec dana, ne znate šta ćete sa sobom a niste ni krivi ni dužni.

(Kurir.rs)

