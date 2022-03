(UŽIVO) IZBORNA TRKA: Evo kako će izgledati politička scena nakon 3. aprila

Stranke, koalicije i grupe građana koje učestvuju na parlamentarnim i beogradskim izborima, odnosno kandidati na izborima za predsednika Republike koji će biti održani 3. aprila podneli su kandidaturu Republičkoj izbornoj komisiji (RIK).

Spisak nije zaključen, s obzirom na to da na sva tri nivoa postoji prostor da se on dopuni. U borbu za poslaničke mandate u Skupštini Srbije boriće se najmanje 16, a najviše 22 liste, jer je još šest prijavljenih lista trenutno na proveri i dopunjavanju nedostataka.

Kako će izgledati politička scena nakon 3. aprila? Ko su predsednički kandidati? Ko je odustao od izborne trke?

Na sva ova pitanja odgovor su dali u emisiji “Usijanje” na Kurir televiziji politički analitičar Dejan Vuk Stanković i sociolog Vladimir Vuletić.

foto: Kurir Televizija

PRATITE USIJANJE UŽIVO KLIKOM NA OVAJ LINK!

- Mislim da Šešelj nije ni zdravstveno, ni politički u stanju da se posveti skroz izborima. SRS očekuje da uđe u parlament, ali ne i da diktira važnu ulogu. Št se tiče Tadića, on je dugo oklevao. Oboje su veterani političke scene i da tako kažem, potrošeni su. Tadić se nije snašao u ulozi opozicije, Šešelj je dug period proveo u Hagu i nije zdravstveno dobro. Ali, sa druge strane ima ambicioznih kandidatura za koje sumnjam da su sa pokrićem. Mislim da će vladajuća koalicija osvojiti između 59 i 62,3 odsto. Koliko će to u mandatima biti ne znam, ali tu je raspon. Što se tiče opozicije, Marinika Tepić najviše obećava, do 10% može osvojiti - rekao je Stanković

foto: Kurir Televizija

- Da biste bili predsednički kandidat., morate da imate jaku statistiku. Kada je reč o Šumarcu, bilo je najviše reči da će se Tadić kandidovati, pa se potom ova informacija pojavila. Onda je usledila informacija da se povlači, to ukazuje na probleme u samoj koaliciji. Tu nešto ne funkcioniše. Ne bih licitirao sa brojkama, mislim da je važan kontekst i činioci koji bi mogli biti od koristi da povuku pojedine naviše ili naniže. Mislim da ova situacija koju ne treba smetnuti sa uma vodi do jednog specifičnog osećanja, a to je da su vremena teška. Ljudi u teškim vremenima nisu spremni da rizikuju, a predsednik Vučić ima najviše iskustva. Aktuelna situacija u svetu imaće blagi uticaj na rezultate izbora - kaže Vuletić.

foto: Kurir Televizija

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

00:24 ČOVIĆ O KANDIDATURI VUJOŠEVIĆA ZA GRADONAČELNIKA: Imao JASNU PORUKU na pitanje o bivšem treneru košarkaša Partizana