INTERVJU ZA CNN U KOM KURTI NAPADA SRBE JE PLAĆEN I DOBRO OSMIŠLJEN Petronijević i Garić TVRDE da se iza svega krije ZLOKOBAN PLAN

Aljbin Kurti je u intervjuu za CNN rekao je da se Priština ne plaši, ali da postoji zabrinutost zbog situacije u Evropi.

- Srbija želi evropski novac, rusko oružje, kineske investicije i američku toleranciju. Srbija nije neutralna, ona je na strani Ruske Federacije - naveo je Aljbin Kurti.

Kako je izjavio, srpske baze deluju oko teritorije Kosova i Metohije.

Podsetimo, Aljbin Kurti je rekao da Srbi imaju 42 operativne baze koje rade oko Kosova i da moraju da budu oprezni. Dodao je da je budžet za odbranu povećan za 52 odsto, zajedno s kapacitetima policije i obaveštajnih službi. Kurti je istakao da je intenzivirana saradnja sa NATO.

O njegovim izjavama i reakcijama na ovaj intervju, voditelji ljutarnjeg programa Olja Lazarević i Goran Anđelković razgovarali su sa Milošem Garićem, glavnim urednikom portala Kosovo onlajn i sa advokatom Goranom Petronijevićem.

- Kurti je u jednoj konstantnoj i permanentnoj kampanji protiv Beograda i koristi se svakom mogućom prilikom. Mislim da je ovo jedan smišljen i plaćen PR dogovoren sa CNN-om i još nekim medijima u SAD, a znamo da je imao neke intervue i u evropskim časopisima. Govorio je da je Evropa popustljiva što se tiče Beograda. Kurti pokušava da na Beograd svali krivicu. On pokušava da svoju poziciju na KiM učvrsti, jer ga opozicija na KiM stalno kritikuje. I Hašim Tači i Haradinaj ga teško kritikuju. Sada se vodi polemika da li je Aljbin Kurti bio u OVK i na koji način je pripadao tom svetu, 60.000 njih je ušlo i ušunjalo se na taj spisak, pa se sad to svodi na neku manju brojku. Sve je to njemu zgodno da sve prebacuje na Beograd. U Americi ne stoji dobro, popucale su mu veze. Tu je Vljosa Osmani koja ima dobre veze sa Vašingtonom - rekao je Miloš Garić, glavni urednik portala Kosovo onlajn.

Advokat i predsednik Centra za obnovu međunarodnog parava Goran Petronijević, takođe, smatra da je intervjuu za CNN klasičan PR.

- Aljbin Kurti izlazi sa nekom izjavom za koju misli da će da ima dobre ciljeve. Onaj medij koji je to objavio, on će profitirati, kao i Aljbin Kurti, koji daje takve izjave. Ovo što je on izašao mislim da nije iz njegove glave. Izneo je niz neistina i zlonamerno tumačenje nekih stvari. Voleo bih da je Kurti u pravu što se 42 baze tiče, ali nije. Kada neko priziva sukob ono ima i drugo značenje, da to može da se i desi.

Petronijević je dodao da srpski zvaničnici u okviru ministarstva spoljnih poslova treba da reaguju.

- Zvaničnici treba da reaguju. Za nekom političkom reakcijom mislim da ne treba. Kurti želi da bude Zelenski - dodao je Petronijević.

