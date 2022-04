IMAŠ LI STIDA ČOVEČE?! Svetozar Marović žestoko odgovorio Milu Đukanoviću

Svetozar Marović, bivši visoki funkcioner Demokratske partije socijalista i nekadašnji predsednik Državne zajednice Srbije i Crne Gore, odgovorio je predsedniku Crne Gore Milu Đukanoviću.

Đukanović je da nije njegovo da komentariše ekonomske sankcije SAD njegovom nekada najbližem saradniku i političkom saborcu Svetozaru Maroviću, ali je Srbiju označio kao "mesto zastoja" u ispunjavanju obaveza iz ugovora o međunarodno-pravnoj saradnji.

Odgovor Svetozara Marovića prenosimo u celosti:

"Imaš li stida čoveče?! Srami se pred sobom kada nećeš pred onima koji ti i danas naivno veruju! Imaš ti, kažeš, razumevanja za američke sankcije protiv mene koga si nekad prijateljem zvao.. Jesu li to oni Amerikanci koji si plaćao preko lobističkih grupa uz pomoć svojih kumova ili oni preko Soroša? Da li sam ja ili ti doveo Deripasku u Crnu Goru? Da li sam ja ili ti mu prodao zemlju od 500.000 kvadratnih metara sa pogledom na more, po 10 evra, preko Opštine Kotor u dogovoru sa liberalima čineći danas većinom od DPS radikalno krilo liberala Crne Gore... po 10 evra... koju je on mojim seljanima plaćao stotinama evra i tako Crnu Goru oštetili za preko 100 miliona evra... Da li sam ja potpisao svome sinu koncesiju za male hidrocentrale, kada si mi govorio 'nemoj Sveto da Miloš što radi sa državom', a tvoj Blažo može i to sa tvojim potpisom. Kako te nije sramota pred Crnom Gorom?! Da vidimo šta imaš ti, a šta ja?!", poručuje Marović i dodaje:

"Zovimo američke istražitelje pošto im ti veruješ, da ispitaju i tako utvrde šta ima tvoj brat, a šta moj, osim više godina zatvora gde si ga ti poslao... Da utvrde što ima sve tvoja sestra i njen sin, a šta moje sestre, da posebno pokažu što to ima moj sin, a šta tvoj koji javno prijavljuje godišnji prihod od četiri miliona. Da li sam ja svojima kumovima dao trajekt lepetsne kamenere ili ti tvojima? Znaš da sve znam! Da li sam ja ili ti sa Momirom došao u sukob zbog granica i prometa zabranjene robe? Da li sam ja ustao uz tebe kada su svi bili za to da te 'linčuju' u našoj partiji, a ti nisi ni znao da će me uhapsiti"?

Marović dalje kaže:

"Nisi ni znao da su mi svu porodicu uhapsili kao u vreme Golog otoka, nisi znao da sam pristao da budem kriv po zakonu koji nije važio i koji je stupio na snagu tek neku godinu kasnije u odnosu na moja navodna dela... Ovo bi Amerikance trebalo da interesuje kao navodne čuvare demokratije i prava. Nisi znao ni da su vršili pritisak na svedoke da moraju biti protiv mene. Ja imam snimljeno svedočenje njihovog straha... Nisi znao ni nikoga iz Tužilaštva, niti SDT i nisi se nikada sreo sa njima, iako si mi pričao to jutro pred hapšenje da si mu lično rekao da treba da se sporimo pred sudom ako već mora sa slobode, a ne iz samice. Nisi znao ni za Veska Mujovića čija pisma koje je slao tebi policija nije našla u njegovom stanu, a neko ih ima... Ništa ti nisi znao, niti da mi u zatvoru prete smrću... Nisi znao ni to da su iz državnih organa zvali moju porodicu da provere da li sam izvršio samoubistvo u zatvoru. Ništa ti nisi znao, osim da ja budem Sanader umesto tebe, (za to si me mogao zamoliti da si bio čovek). Umesto da sve radiš iza leđa prijatelja. Kao što sada pokušavaš na isti način da me ponovo zloupotebljavaš da bi spasio sebe, a ja ti i sada želim dobro, kao i svakom čoveku".

Marović zatim nastavlja sa pitanjima upućenim Đukanoviću:

"Da li imaš obraza, čoveče i da li ti ništa u životu nije sveto, ni ljudski život, ni prijateljstva, niti istina?! Drugo neću ništa za sada zbog drugih ljudi koji su se pokazali veći od tebe koji si pokazao pravo lice, crveno bez stida, jer i Amerikanci i Crna Gora znaju ko šta ima i ko je glavni vlasnik svega u Crnoj Gori i čija je Crna Gora ovakva evropska i natovska dok ti ratuješ sa pravoslavnom verom, Mitropolijom, Srbijom i Rusijom u kojoj si sa svojim ličnim ambasodorom bio mnogo puta više i interesnim razlogom, dok sam ja jedini iz tadašnjeg crnogorskog vrha u dogovoru primio jedini od vlasti skoro upokojenog Žirinovskog. Možda si i to zaboravio"...

Na kraju Marović zaključuje:

"I nisam ja nedostupan pravdi, nego se lečim od nepravde, od montiranih procesa, od sudova tvoje Vesne i prijatelja koji su ti je doveli"!

(Kurir.rs)