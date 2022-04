ODGOVOR VUČIĆA KURTIJU I ĐUKANOVIĆU: Važnije nam je da se zaštitimo od komaraca nego od vazduhoplovnih snaga koje oni poseduju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je premijeru lažne države Kosovo Aljbinu Kurtiju i predsedniku Crne Gore Milu Đukanoviću.

- Poslednjih šest meseci ubrazana je kampanja žigosanja Srbije koja dolazi iz pojedinih stranih centara moći, ali naravno i iz dela regiona koji svoj uspeh uvek vidi u neuspehu i propasti Srbije. I ne od juče, najizrazitiju ulogu u otvorenoj i ogoljenoj mržnji prema Srbiji i svemu što je srpsko dolazi od Aljbina Kurtija i Mila Đukanovića. Razume se da se uvek služe neistinama, rekao bih oguljenim, otvorenim lažima sa samo jednim ciljem - da sebe predstave kao tobožnje žrtve a Srbiju kao velikog i opakog agresora koji ih na svakojake načine ugrožava - rekao je Vučić i dodao:

- Tako su iskoristili priliku da našu legalnu, legitimnu potpuno regularnu i transparentnu kupovinu kineskog sistema FK-3 ili HQ-22, koji služi za protivvazduhoplovnu odbranu, defanzivno oružje, da celom svetu kažu kako smo mi kineski i ruski, ne znam kakve to veze ima sa Rusima, saveznici koji ugrožavaju mir u regionu iako smo u potpunosti okruženi NATO teritorijama. Ne uvek NATO zemljama. Na koji način ih ugrožavamo defanzivnim oružjem ni sami nisu u stanju da kažu, jer taj naš sistem služi za uništavanje krstarećih raketa, neprijateljske avijacije koja bi narušila vazdušni prostor Srbije. Pitam se, kako time ugrožavamo i Prištinu ili kako na takav način ugrožavamo Podgoricu? Da se našalim, bolje bi nam bilo da kupujemo autan sprejeve jer nam je mnogo važnije da se zaštitimo od rojeva muva i komaraca nego bilo kakvih ozbiljnih vazduhoplovnih snaga koje oni poseduju. Šalu na stranu, ovde je suština u želji da se naudi Srbiji, da Srbija uvek bude kriva i slaba onako kako su je oni doživljavali i videli onda kada su proglašavali nezavisnot Kosova ili kada su pokazivali da je Srbija dovoljno uspešna samo kada se ne pita ni za to gde je ni kako ni šta joj je činiti u budućnosti kada je bila ekonomski razorena pre 15 godina. Kada Aljbin Kurti kaže da je Srbija u panici jer se plaši da će da ostane sama. Srbija danas je kao vojno neutralna zemlja sama u celom širem regionu. Ali želim da ga podsetim na nešto, u cirkusu ste videli i lavove i slonove i tigrove, vuka smaotnjaka nikad u cirkusu niste videli.

- Mi na Balkanu imamo dovoljno tih veličanstvenih životinja i uvek bih pre prihvatio ulogu vuka samotnjaka nego hijena, bestidnih i nemoralnih pa ma koliko da ih ima, tri, pet, šest, a ponekad i 19. Još gore od hijena, kojima morate poštovanje da odate na krvoločnosti ako ni na čemu drugom, gore je biti muva zunzara koja se vrti oko njih i čeka da im hijene donesu neki plen, kakve su Aljbin Kurti i Milo Đukanović. I jedan i drugi imate mnogo većih briga jer Srbija će da čuva mir i stabilnost. Mnogo većih briga, od kriminala, korupcije, do mnogo mnogo problema u ekonomiji.

Ali, to nije nešto u šta ja želim da vam se mešam. Moja molba za vas je ostavite Srbiju na miru, prestanite da lažete, da obmanjujete javnost a Srbija će naći svoj put onakav kakav njeni građani žele. I nemojte da se ljutite i izvinite još jednom, ponosni smo na činjenicu da želimo sami da čuvamo svoju zemlju a ne da nam to čini NATO u naše ime. U tome se razlikujemo i toga se ne stidimo - poručio je Vučić.

Podsetimo, premijer tzv. Kosova Aljbin Kurti izjavio je da to što se Srbija naoružava nije bezbedno po region i da Srbija to radi jer se plaši da će ostati sama. Takođe, Predsednik Crne Gore Milo Đukanović kazao je da se Srbija naoružava iz zemalja koji se pojavljuju kao otvoreni neprijatelji Evrope i NATO-a, te se nada da će to pomoći da se razbistri slika regiona Zapadnog Balkana na nekim važnim političkim adresama unutar evropske i evroatlanske zajednice.

(Kurir.rs)