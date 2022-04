ŠTA STOJI IZA SVE VEĆEG NAORUŽAVANJA PRIŠTINE: Albanci žele osvajanje severa Kosova

Predsednik skupštinskog Odbora za KiM Milovan Drecun ocenio je da Priština nabavkom naoružavanja, u šta je uključena i nabavka helikoptera, haubica, minobacača, izviđačkih dronova, želi nasilno osvajanje severa Kosova i Metohije.

Velika Britanija je, podsetimo, ovih dana isporučila samoproglašenoj državi Kosovo veću količinu lakih protivtenkovskih raketnih sistema, što je prvo ozbiljnije naoružanje koje je stiglo na Kosmet.

Drecun je za TV Pink rekao da Velika Britanija nakon izlaska iz EU pokušava da se pozicionira kao značajan činilac, ne samo u evropskom kontinentu nego svuda u svetu, i to, dodaje, najčešće tako što podržava ili koristi SAD za realizaciju svojih ciljeva.

- Oni to žele da urade i na Balkanu, najpre tako što će naneti najveću štetu Republici Srpskoj, kao i Srbiji po pitanju Kosova i Metohije. U tom smislu je njihova negativna uloga evidentna - rekao je Drecun.

Govoreći o naoružavanju kosovskih oružanih snaga, on je rekao da je to nešto što je planirano i na čemu se neprestano radi. Dodao je da do 2027. žele da kosovske bezbednosne snage ustroje kao klasičnu vojnu organizaciju.

- Zbog situacije u Ukrajini, oni žele da taj period tranzicije skrate za nekoliko godina. Ključna stvar je da su oni, pored obuke, povećali i budžet za naoružanje - rekao je Drecun.

Demo Beriša, predsednik Matice Albanaca Srbije, kaže da svakodnevno postoji izazivanje incidenata na Kosovu, što, dodaje, vidi kao pripremu za nešto.

- Sve ovo ima veze sa tim da oni žele da izazovu sukob na severu kako bi Srbiju uvukli u to. Da li su oni dobili oružje po nekoj ceni, ne znam. Pre mislim da su dobili džabe. Kada vidimo šta je nabavljeno i kada vidimo da nemaju taj novac, sve je jasno - rekao je Beriša.

(Kurir.rs)