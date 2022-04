OPASNO! Stručnjaci upozoravaju šta stoji iza sve većeg naoružavanja Prištine RASTOVIĆ: BRITANCI SPROVODE SVOJE TAJNE CILJEVE

Prvi kontigent od 50 komada lakog protivtenkovskog naoružanja isporučen je iz Velike Britanije u Prištinu. Cena jednog borbenog kompleta navodno iznosi oko 40.000 evra, što je nešto manje od tržišne vrednosti. Britanci će u narednim mesecima Prištini isporučiti i najmanje 20 lakih protivtenkovskih sistema "džavelin", a ugovorena je i besplatna obuka pripadnika kosovskih bezbednosnih snaga za korišćenje ovog naoružanja.

Stručnjaci za Kurir ocenjuju da se albanski vojnici već obučavaju za upotrebu tog oružja i to u Ukrajini. Ipak, zaključuju da niko ne može da naruši mir na našim prostorima, dokle god Srbija ima dobre odnose sa moćnim državama NATO.

foto: Kurir telvizija

Nikola Šainović, nekadašnji potredsednik Vlade Jugoslavije i profesor dr Aleksandar Rastović, istoričar, istakli su da Velika Britanije naoružavanjem Albanaca na KiM sprovodi svoje imperijalističke ciljeve.

- To je deo NATO strategije da albanski faktor, kao njihov oslonac kretanja na istok. Albanija je teško upotrebljiva, pa su morale da se pređu planine. Naši obaveštajci su snimili Pedija Ešdauna (bivši vođa liberalnih demokrata) u poseti jednoj albanskoj porodici koja je bila naoružana do zuba. On je govorio o tom oružju kao ekspert, umesto da im kaže da držati oružje nije dobro. On objašnjava šta koje oružje može da radi. Kasnije se on pojavljuje kao svedok protiv (bivšeg predsednika SRJ Slobodana) Miloševića i kaže da je tom prilikom sa albanske strane granice gledao kako je Miloševićeva vojska tenkovima puca i pali sela. To je delovalo veoma ubedljivo da naši oficiri, koji su bili u Hagu u to vreme nisu brzo pogledali i shvatili da sa tog mesta za koje on kaže da je stajao ne može da se vidi ništa, jer je brdo ispred. Pa su mu rekli da je slagao. On je sa tri laži bio objektivan svedok - kaže Šainović.

foto: Kurir telvizija

Aleksandar Rastović je istakao da sukob između Srbije i Albanije traje stotinama godina.

- Od 1888. godine traje eksperiment stvaranja Velike Albanije. Velika Britanija je, zajedno sa Austrougarskom stala na stranu te albanske ideje, da bi se onemogućilo rusko prisustvo na Balkanskom poluostrvu - kaže Ristović.

Nikola Šainović naveo je da Britanija pokušava da formira specijalitet da povrati nešto što je nekada ličilo na Komonvelt.

- Pravi se jedan novi blok, koji se oslanja na Pacifik. Kada nastane neki veliki lom, npr velike demonstracije, nađu se neki koji pljačkaju patike po radnjama. To je paralela sa današnjom situacijom, gde Albanci pokušavaju da iskoriste situaciju u Ukrajini, da bi se dočepali severa Kosova. Brine me samo neki veliki incident. ROSU jedinice stalno provociraju - istakao je Šainović.

Voditelja jutarnjeg programa Kurir televizije Gorana Anđelkovića posebno je zanimalo kakve će posledice ovi događaji ostaviti na srpsku istoriju.

foto: Kurir telvizija

- Bojim se da ćemo biti svedoci da Velika Britanija neće odustati od svojih imperijalnih ciljava. To je pokušaj da se obnovi stari sjaj imperije Velike Britanije i zato igra te opasne igre na Balkanu. Istorija nam govori da najverovatije dugo neće biti mira na ovim našim prostorima - istakao je Rastović.

