KAKO JE PROPEVAO SVEDOK SARADNIK? General Dikić: Bilo je mučno slušati o zverstvima koje su Srbi doživeli u zloglasnoj Žutoj kući

U "žutoj kući" u Albaniji, gde su krajem devedesetih godina vađeni organi Srbima otetim na Kosmetu, postojala je soba koja je bila opremljena kao privatna klinika.

U tu kuću je više puta dolazio nekadašnji komandant tzv. Oslobodilačke vojske Kosova Ramuš Haradinaj, koji je ćerki vlasnika kuće davao novac. Organi Srba su iz te kuće, nakon vađenja, išli direktno u Tursku, gde su prodavani. Ovo su tvrdnje koje je u iskazu srpskim istražiteljima svojevremeno izneo Albanac, svedok-saradnik u slučaju trgovine organima, a do kojeg je ekskluzivno došao Kurir. Ovaj nekadašnji pripadnik OVK lično je vadio organe Srbima, a u iskazu je do najsitnijih detalja opisao kako se vršio taj jezivi posao.

Bratislav Dikić, bivši šef srpske Žandarmedije i general u penziji istakao je da će istina i pravda doći.

- Pitanje je vremena, ali treba više angažovanja i sa naše strane. U samom početku je to bilo neverovatno. Bilo je raznih informacija da se zarobljenici vode u Albaniju, jedan deo zarobljenika oblačili su u uniforme OVK, služili su im da bi nosili zarobljenike i mrtve. Taj svedok saradnik je bio pripadnik OVK, mi smo došli do njega i vremenom je kroz saradnju progovorio o trgovini organima. On je počeo da iznosi dokaze, službe su radile svoj posao, BIA se uključila kasnije, jedan deo Ministarstva koji se bavi ratnim zločinima, takođe. Došlo se do mnogo informacija, veliki broj dokaza je u tom vremenu pronađen - kaže general Dikić.

To je veoma teška priča i teško ju je slušati. Politička volja je nedostajala, čak je postojala volja tužilaca, ali je političke volje trebalo da bude više jasno je istakao general Dikić.

- Nije samo zlostavljanje Srba, već i Albanaca i drugih nealbanaca. Ta zlodela izvršena su na teritoriji druge države i veoma je teško prikupiti dokaze. U tom vremenu mi smo imali podršku većeg broja svedoka Albanaca i Albanije. Trebalo je više političke volje da se reši ta situacija. U tom vremenu, ta vlast nije bila toliko voljna da ode taj predmet do kraja. Tako sam ja to zaključio - kaže Bratislav Dikić, bivši šef srpske Žandarmedije i general u penziji u jutarnjem programu Kurir televizije.

On je da su se i tužioci trudili da se obezbedi što više svedoka, a kako kaže, sve je jednostavno stajalo.

- Tuižilaštvo za ratne zločine se trudilo da predmet dobije sudski epilog i da dobijemo što više svedoka. Jednostavno je negde sve kočilo, nije otišlo do kraja - kaže Dikić.

Osnovana sumnja je toliko velika da ne možemo da negiramo da se tu ništa nije desilo, istakao je general Dikić.

- Treba nam saradnja i sa Albanijom kako bi se došlo do što više dokaza - kaže Dikić.

Miloš Laban je istakao da će snimanje filmova i pisanje knjiga svakako doprineti rasvetljavanju ovih zločina.

- Za uspostavljanje normalnih odnosa na Balkanu neophodno je raščistiti zločine. Jedan ovakav zločin ne može ostati zataškan, kao što su ostale zataškane jame po Bosni, gde su hiljade Srba zaklani, živi i poluživi bacani u njih - kaže Laban.

Bivši šef srpske Žandarmedije i general u penziji naveo je da su strane službe umešane u nastanak OVK, a i dan danas pokreću dešavanja na Kosmetu.

- Početkom 90-ih godina strane službe su stvorile OVK. Nakon rata oni su nastavili sa tom obukom. Sada imamo informacije i dokaze da dostavljaju protivvazudšno naoružanje i odbranu koja se odnosi na pešadiju. Oni stalno nameravaju da napadnu sever Kosmeta i za to ih svakondevno pripremaju. Vidimo šta se dešava u Ukrajini i koliko je to oružje efektno. Mi treba da razradimo pravu taktiku sada - kaže general Dikić.

