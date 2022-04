ILI SE ASIMILUJTE ILI SE ISELITE! Jasna poruka Hrvatske Srbima posle sramne odluke da zabrani srpski jezik i ćirilicu u školama

Posle agresivnog i potpuno otvorenog proterivanja ćirilice, kad su lomljene ćirilične table na javnim mestima, Hrvatska je prešla na perfidnije metode koje jednako udaraju na srpski jezik i pismo. Ovog puta to se radi pod okriljem reforme srednjeg stručnog obrazovanja, pa je Ministarstvo nauke i obrazovanja Hrvatske odlučilo da smanji brojne školske programe, čime se zapravo ukida i nastava na srpskom jeziku i upotreba ćirilice.

Vukovar na udaru

Baš kao i u slučajevima uništavanja ćiriličnih natpisa po ulicama, na najvećem udaru našao se Vukovar, na šta je upozorila poslanica SDSS Dragana Jeckov u Hrvatskom saboru. Ona se obratila premijeru Andreju Plenkoviću i ministrima s pitanjem zašto se ukidaju pojedini strukovni programi.

foto: Youtube prtscr / SDSS Vukovar

- U jednoj vukovarskoj srednjoj školi ukinuta su odeljenja u kojima se nastava izvodi na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu i to je odobrilo ministarstvo, a reč je o deficitarnim programima. Čitamo da će doći do značajnih promena kad je u pitanju sistem obrazovanja, koji će sada biti prilagođen potrebama tržišta rada. Ako to sve znamo, recite mi koji su razlozi ukidanja pojedinih strukovnih zanimanja, kao što su, na primer, konobari, poslastičari, hotelijersko-turistički tehničari, mesari, koje se događa u pojedinim školama, ako govorimo upravo o deficitarnim i preko potrebnim zanimanjima - pitala je ona.

Umesto odgovora, ministar nauke i obrazovanja Radovan Fuks pravdao je reformu, navodeći da je njen cilj da se poveća broj učenika koji upisuju gimnazije, jer veliki deo onih koji završe strukovnu školu ne ide na tržište rada, već upisuje fakultet.

foto: Profimedia

Poslanica Jeckov izrazila je nezadovoljstvo takvim odgovorom i navela primer vukovarske srednje škole "Marko Babić", u kojoj su ukinuta tržišno potrebna zanimanja za koja se uči na srpskom.

- I to, zamislite ironije, ukidaju se ona odeljenja u kojima se nastava odvija po modelu A, na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Moja dužnost je kao zastupnice, ako vas već nisu informisale vaše stručne službe, da vas ja na to upozorim - naglasila je ona.

Antisrpska atmosfera

Predsednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta kaže za Kurir da je najnovija odluka još jedan u nizu anticivilizacijskih napada na preostale Srbe u Hrvatskoj i njihov nacionalni i kulturni identitet.

foto: Aleksandar Jovanović Cile

- Prema hrvatskim propisima, Srbi u Vukovaru imaju pravo na nastavu na srpskom jeziku i ćirilici i to pravo koristi blizu 800 učenika. Sada se pod firmom nekakve reforme Srbi teraju na nastavu po takozvanom modelu C, odnosno isključivo na hrvatskom jeziku. U Vukovaru je izrazita antisrpska atmosfera. Treba stalno podsećati da je gradsko veće 2015. godine ukinulo dvojezičnost u javnim institucijama i praktično proteralo ćirilicu iz Vukovara, iako ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, kao i međunarodni sporazumi garantuju sva ta prava. Oni sad idu i korak dalje, pa ukidaju nastavu na srpskom jeziku. Poruka koju Hrvatska time šalje Srbima je jasna: ili se asimilujte, ili se iselite - upozorava Linta.

Srđan Kolar Država se oglušila o naše zahteve Zamenik gradonačelnika Vukovara Srđan Kolar kaže za Kurir da se Ministarstvo nauke i obrazovanja oglušilo o zahtev SDSS kojim je ukazano na potrebu održavanja nastave na srpskom jeziku. - Kao i u prethodnom periodu, tako i sada, za tu nastavu vlada veliko interesovanje. Sve ovo se dešava pod krinkom navodno loše ekonomske situacije, ali kad su manjine u pitanju, to ne sme biti način. Nas treba da štiti vlada, koja sprovodi zakone. Imamo oko 1.000 učenika koji srednju školu pohađaju po modelu A, a toliko ih je i u osnovnim školama. Interesovanje za manjinske škole je veliko. Mnogo je otvorenih pitanja u obrazovanju na hrvatskom jeziku, pre svega zbog nacionalne grupe predmeta, pa istorija nije u skladu sa onim što znamo da jeste, ne postoji srpski jezik... I pre godinu dana pred lokalne izbore bio je žestok atak na naše obrazovanje. Nekome je tada bio potreban nemiran Vukovar. Bojim se da i ovo nije nastavak iste politike, koju nećemo podržati i borićemo se protiv nje. Pogotovo država koja je u EU ima obavezu da se ponaša u skladu sa zakonom - poručuje Kolar.

Kurir.rs