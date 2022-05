BRNABIĆ O LAŽIMA VUKA JEREMIĆA: Dao je neko izvinjenje, ali to niti je njegova prva, niti najveća, a ja verujem, ni poslednja laž

Predsednica Vlade Srbije u tehničkom mandatu Ana Brnabić, predsednica Centra za spoljnu politiku Suzana Grujbešić i direktor muzeja žrtava genocida Dejan Ristić gosti su večerašnjeg "Hit Tvita".

Voditeljka Verica Bradić na samom početku emisije pitala je Anu Brnabić zbog čega zahteva da je oslovljavaju kao predsednicu Vlade Srbije u tehničkom mandatu.

- Različito je svakako i to što u ovom trenutku ne možemo da šaljemo bilo kakve Zakone u Skupštinu. Postoji jednostavno neki ograničen mandat. U smislu odgovora na krizu, mi možemo da odlučujemo o cenama, ukoliko je potrebno da zaštitimo ranjive kategorije stanovništva - rekla je Brnabić.

Govoreći o krizi, Ana Brnabić kaže da smo uvek na korak ili dva ispred, koliko god da se drugi smejali, kao i da smo pokazali da znamo da se borimo u kriznim vremenima.

- Koliko god da se smeju, mi smo uvek korak ili dva ispred za naše građane. Biće teško, ali mislim da smo pokazali da znamo da se borimo u kriznim vremenima - izjavila je Brnabić.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ranije je rekao, kako možemo očekivati jače pritiske na našu zemlju posle izjave predsednika Rusije Vladimira Putina. O ovoj temi Brnabić kaže kako će pritisci na Srbiju biti sve veći da uvede sankcije Rusiji.

- Svakako jedna od tema su sankcije i zbog čega je Srbija jedina zemlja u Evropi koja ne uvodi Rusiji sankcije. Sigurno neće biti lakše, verujem da će biti sve teže i teže. Bez ikakve sumnje ova izjava predsednika Rusije otežava situaciju Srbiji - rekla je Brnabić.

Nakon što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u obraćanju građanima demantovao izjave predsednika Narodne stranke Vuka Jeremića, opozicioni političar se izvinio na svom tviter nalogu.

Podsećamo, predsednik je tokom obraćanja demantovao navode Jeremića, i objavio da je nakon teških sastanaka sa predstavnicima srpske delegacije i svojom ćerkom Milicom bio u jednom ugostiteljskom objektu u Berlinu.

- I da su se sreli, to bi značilo da je ovaj zamrznuti dijalog napredovao, nažalost, to se nije desilo. Da sam pročitala tu vest, da su bili u pivnici, sedeli, pričali, kao što bi možda trebalo, to bi za mene bila dobra vest. Jeremić je proširio lažnu vest, to lovci na lajkove rade - rekla je Grujbešić.

- Prvo, za mene ne postoji nikakav plus. Dao je neko izvinjenje, ali to niti je njegova prva, niti je najveća laž, niti je ja nažalost verujem poslednja laž. Tih laži je bilo bezbroj, ne može se pohvatati - govorila je Brnabić.

foto: Printscreen/PINK

Suzana Grujbešić priča kako sigurno predsednik države neće uvoditi sankcije, već da to radi Vlada.

- Ja mislim da predsednik neće uvoditi sankcije, to radi Vlada. Što se samog Kosova tiče, pa mogli smo ovako nešto da očekujemo. To se sve lepo kopira, šta odgovara. - govori Grujbešić.

Govoreći o odnosima Srbije i Rusije Dejan Ristić priča kako je Rusija već vekovima jedna od svetskih sila, kao i da su znali da se ponašaju prosrpski u dramatičnim periodima za našu zemlju.

- Rusija je već vekovima jedna od svetskih sila, one deluju globalno, male države reaguju u svom regionu. Kada posmatramo odnose Srbije i Rusije, tu ništa nije sporno i neobično. Rusija je uspela da u jednim dramatičnim periodima za nas reaguje prosrpski - priča Ristić.

Kurir.rs/Pink