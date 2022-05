UŽIVO PREDSEDNIK NA MAKIŠKOM POLJU Ovo je veliki projekat a kako će se povezati s Prokopom? Ako to ne uradimo, biće strašna greška

BEOGRAD - Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obilazi danas, u 13 časova, radove na projektu izgradnje beogradskog metroa na Makiškom polju.

- Zadovoljan sam što je ovako brz napredak i što nekasnimo, što smo ispred i što ćemo 2028. imati metro - rekao je predsednik dodavši da je sve veći broj automobila u Beogradu i da bez spajanja Beograda i Novog Sada vozom ne bismo mogli da izdržimo takav pritisak.

Predsednik radove obilazi sa ministrima Sinišom Malim i Tomislavom Momirovićem a u toku obilaska je rekao da se vidi razlika u odnosu na prethodni put kad je tu bio.

- Ovo je veliki projekat! A kako će se povezati sa Železničkom, sa Prokopom... Kako će ljudi na voz za Novi Sad... Ako to ne napravimo, to da povežemo, biće to katastrofalna greška, gledajte da to povežemo sad, a ne za pet godina, ako to ne uradimo biće to katastrfalna greška - rekao je predsednik.

Je li Tomo, koliko si sad naplaćivao u svom hotelu, 600 evra? - Je li Tomo, koliko si sad naplaćivao u svom hotelu, 600 evra? A što nisi po 100... Nemoj pogrešno da me razumeš, meni je drago... meni je važno da je plaćen porez državi - rekao je predsednik upitavši za cene noćenja u beogradskim hotelima za Fajnal for. Nismo zaustavili nijedan projekat, nisam zadovoljan samo Fruškogorskim koridorom Predsednik je naglasio da nismo mi krivi zbog krize prouzrokovane ratom u Ukrajini, da nijedan projekat nije zaustavljen ni obustavljen, i da se radi punom parom ali da ne zna dokle ćemo moći tako. - Nisam zadovoljan Fruškogorskim koridorom, tamo do Rume, sve ostalo ide kako treba - rekao je on.

foto: Printscreen PINK

Ministar Mali je rekao da je vrednost ovih radova na 72 hektara 70 miliona evra i to iz budžeta te da ništa nije pozajmljeno niti smo se za to zadužili. Predsednik je dodao i da mu je "ministar Toma rekao da su svi hoteli popunjeni zbog Fajnal fora u Beogradu", a ministar Mali je dodao i su restorani puni, na šta je Vučić rekao da je to važno i da su zato važni ti događaji, zbog popunjenosti i zarade.

1 / 8 Foto: screenshot Pink tv

Ministra Momirovića je upitao: Tomo, kad počinjemo da radimo stanične zgrade, na šta mu je rekao sledećeg meseca.

Kurir.rs