MINISTAR STEFANOVIĆ: Razobličio sam sve dosadašnje laži, nastaviću još jače! Odgovoriću u narednih 48 sati

Potpredsednik Vlade i ministar odbrane dr Nebojša Stefanović reagovao je na optužbe Dijane Hrkalović.

Bivša državna sekretarka MUP Srbije, kojoj se sudi za zloupotrebu položaja, optužila je Stefanovića da je "ostvarivao neovlašćeni uvid u sadržaj telefonske komunikacije predsednika Aleksandra Vučića i članova njegove porodice", potom da je "montirao aferu Jovanjica", kao i da je "štitio Belivukov klan"...

"Nebrojeno puta sam lako i argumentovano razobličavao laži i izmišljotine, koje su protiv mene u javnosti lansirali kriminalni i politički klanovi. Dobijao sam i sudske presude protiv onih koji su lagali da sam radio nezakonito i da sam imao veze sa kriminalom. Svaku od tih laži sam do sada razotkrio, sam ili preko suda, verujući da je to jedini ispravan način da odbranim sebe, svoju porodicu i svoju državu kojoj odano služim. Pošto se ti napadi čistim lažima protiv mene nastavljaju, nastaviću i ja isključivo istinom, kao i do sada", poručuje ministar Stefanović i nastavlja:

"Nastaviću još jače, jer napadi i laži dolaze od okrivljenih za teška krivična dela, koja su priznali tokom sudskog postupka i za koja ih čeka ozbiljna sudska odluka. Zbog zaštite svega što su prave vrednosti moje zemlje i moje porodice, odlučio sam da odgovorim na novi talas laži koji plasira okrivljena Hrkalović, kao i deo medijske mašinerije koja je u vlasništvu najbližih saradnika Veljka Belivuka".

Stefanović dodaje da će "u narednih 48 sati odgovoriti na sve laži koje su o njemu izrečene".

"Koristiću samo istinu i argumente, kao što sam i do sada radio. A upravo istina koju ću izneti njih i plaši, pa se služe najnižim podmetačinama i monstruoznim lažima, što je svojstveno onima koji su krivi i koji pokušavaju da krivicu smanje i prebace na drugog. To im neće proći!", zaključuje Nebojša Stefanović.

