KLUPKO POČELO DA SE ODMOTAVA Dijana Hrkalović teško optužila Stefanovića, govorila o prisluškivanju Vučića, Jovanjici, Belivuku…

Dijana Hrkalović, nekadašnja državna sekretarka u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije koja je optužena za trgovinu uticajem, nakon puštanja iz pritvora, prvi put je javno progovorila i iznela šokantna saznanja i brojne opotužbe pre svega protiv njenog nekadašnjeg nadređenog, Nebojše Stefanovića, bivšeg ministra policije Srbije i aktuelnog ministra odbrane.

Dijana Hrkalović tvrdi da je "Nebojša Stefanović ostvarivao neovlašćeni uvid u sadržaj telefonske komunikacije predsednika Aleksandra Vučića i članova njegove porodice".

"Čitao je transkripte njegovih razgovora, mimo predsednikovog znanja, njemu iza leđa. Tražio je da mu se dostavljaju ti transkripti. Nije preduzeo kontraobaveštajnu zaštitu predsednika niti je obavestio BIA, da oni preduzmu mere. Tamo gde ima prisluškivanja i čitanja tuđih komunikacija neovlašćeno, tamo ima svega", rekla je Dijana Hrkalović za Objektiv.

Ona kaže da postoji i njena odgovornost.

"Ja ću sama da kažem, nisam ja Stefanović. Moja greška i krivica je, a to sebi neću nikada oprostiti, što tada nisam pozvala predsednika da ga pitam 'da li vas je ovaj obavestio o tome i tome'. Ja sam sve vreme imala utisak da ministar obaveštava predsednika i sprovodi njegovu kontraobaveštajnu zaštitu po zakonu".

foto: Printscreen/Youtube

O tvrdnjama da je umešana u sve to, Hrkalovićeva je rekla:

"Umalo nisam dobila i moždani i srčani udar zbog navoda da sam umešana u to. Preplakala sam dane, noći i nedelje. Srce mi je prepuklo. Treba da uzmemo sve ove medijske napise o meni, odstranimo 20 odsto potpunih neistina, i za onih preostalih 80 odsto umesto mog imena stavimo ime Nebojše Stefanovića i tada ćemo doći do istine".

Bivša državna sekretarka tvrdi da su aferu "Jovanjica" montirali Nebojša Stefanović i Slobodan Milenković.

"Ja mislim da je to bilo u dogovoru sa stranim službama. Upletoše Andreja Vučića ni krivog ni dužnog u to. Kada je hapšen Predrag Koluvija na autoputu, šta je tamo radila beogradska policija, van teritorije za koju je nadležna? Zašto nisu otvorili operativnu obradu? A onda protivpravno zadrže to lice, da bi tek naknadno stiglo rešenje o zadržavanju i naredba za pretres. Koluviji su istog momenta uzeli telefone. Ako su mu uzeli telefone, kako je onda on obavljao te pozive, ka Andreju i ne znam kome? Nije mogao da obavlja te pozive jer su telefoni bili kod operativaca koji su ih čačkali".

Dijana Hrkalović kaže da je Nebojša Stefanović štitio i Belivukov klan.

"Štitio ga je dok predsednik Vučić nije saznao za to i dok ih nije sve 'pomnožio sa nulom'. Jedino Stefanovića Belivuk nije spomenuo u svom iskazu. Stefanović je to radio zarad svojih ličnih interesa, mimo bilo čijeg znanja. Zašto je toliko 'prolupao', moj mozak ne dobacuje dotle. Ja čekam da mu sud postavi to pitanje. Ne mogu da podnesem da bilo ko, pogotovo porodice žrtava, misli da ja imam bilo kakve veze sa tim monstruoznim delima. To mi nanosi neizreciv bol".

Dijana Hrkalović tvrdi da ne poznaje Veljka Belivuka, a na konstataciju da on ima istetoviran njen lik, kaže:

"Nemam predstavu šta taj psihopata ima istetovirano na sebi niti me zanima. Ja prezirem tog čoveka, ništa manje nego on mene. Bilo je i priča da je hteo da me ubije. Moj prezir prema njemu traje poslednjih šest godina. U novembru 2019. ubijen je moj prijatelj, vođa navijača Partizana Kića Marković. Tada sam dobila potpuni nervni slom. Niko živ me neće uveriti da Belivuk nije organizovao to ubistvo".

foto: Printscreen/Youtube

Dodaje da nije poznavala ni Aleksandra Stankovića.

Bivša državna sekretarka poručuje da je vođa kavačkog klana Radoje Zvicer "surovi psihopata" i da ima "neverovatnu logistiku za ubistvo, pogotovo što ima političku podršku crnogorskih vlasti i ko zna čijih još", te da je upravo on predstavljao najveću pretnju po život predsednika Aleksandra Vučića.

"Bila sam užasno zabrinuta i uplašena. To je nikad ozbiljnija pretnja po njegov život. Izluđivalo me je i nerviralo što su pojedinci govorili da je to prenapumpano. Htela sam da im kažem: Rođaci, koliko vi pojma nemate".

Dijani Hrkalović se sudi za trgovinu uticajem.

"Konačno je došlo vreme da sud pita Nebojšu Stefanovića za opstruisanje dokaza u slučaju ubistva na šinama, a ne mene ili neke druge nevine pojedince. Došlo je vreme da on konačno preuzme odgovornost za svoje postupke, i kao moj bivši šef i kao muškarac, a ne da ja robijam zbog njegovih nedela", poručuje Hrkalovićeva.

Upitana zašto je promenila advokata i angažovala Vladimira Đukanovića, rekla je:

"Shvatila sam da samo u Vladu Đukanovića mogu da imam apsolutno poverenje i budem sigurna da on to neće zloupotrebiti".

Osvrćući se na odlazak iz MUP 2019, Dijana Hrkalović je rekla:

"U maju 2019. puklo mi je debelo crevo. Do oktobra sam imala sedam teških operacija. Jedva sam preživela. Lekari su mi rekli da je do toga došlo zbog stresa. A meni stres nisu prozvodile moje poslovne aktivnosti, već percepcija nepravde i psihičko zlostavljanje od strane Stefanovića koje je trajalo godinama i kulminiralo od 2018".

(Kurir.rs/Objektiv)