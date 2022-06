OVO ĆE BITI JEDAN OD PRVIH POTEZA ALEKSANDRA ŠAPIĆA Odgovorio zašto glavna stanica u Beogradu nije još uvek završena

Šapić se u jednom trenutku osvrnuo i na gradski prevoz u Beogradu, kao i na stanicu BAS koja još uvek nije završena.

foto: Kurir televizija

- Živeo sam i na Istoku, i na Zapadu. Na primer, žuta traka koja već sada funkcioniše, možemo već sada da pokušamo da je još u nekim delovima grada uvedemo, jer ona značajno ubrzava javni prevoz. To je primer koji može odmah da se sprovede, ali postoje stvari ne mogu. Zato je metro projekat od nacionalnog značaja. Bez metroa vi ne možete da uđete ni u jedan vid rasterećenja saobraćaja - rekao je Aleksandar Šapić.

A prvi plan novog gradonačelnika je i- autobuska stanica.

foto: Shutterstock, Kurir TV

- Ono što prvo hoću da uradimo je to da presečemo autobusku stanicu. Čekamo je godinama. Zavisilo je od privatnog preduzeća. Ti radovi traju godinama. Ja ću predložiti da se to oduzme, odnosno da se vrati gradu Beogradu i da mi završimo tu autobusku stanicu. To će biti jedan od prvih poteza - kaže Aleksandar Šapić i dodao:

- Moramo da pokušamo da podignemo i postavimo standard, da autobusi imaju klime, da postavimo standard koji autobusi mogu da se voze u gradu. Sad ću da vam dam temu za razmišljanje. Posmatrao sam na ulici autobuse koji su crvene boje. Od reklama po njima više ne znate koje su boje. Ja mislim da ako smo se odličili da javni prevoz treba da bude crvene boje - da treba da bude crvene boje. Nije problem da autobus ima jedan deo za reklame, ali ne može taj deo da preovladava, da više ne možete da kada pogledate vozilo da ne znate koje je ono boje, i da se tu gubi identifikacija - ispričao je Šapić.

23:37 ALEKSANDAR ŠAPIĆ EKSKLUZIVNO ZA KURIR TV: Postajem gradonačelnik u jako specifičnom momentu u svetu, MORAMO DA MENJAMO PRIORITETE

