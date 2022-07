KURTI POVLAČI RIGIDNE POTEZE UZ PRISTANAK, A MOGUĆE I NA ZAHTEV NEKIH ZAPADNIH SILA! Dragaš o novim provokacijama Prištine

U trouglu Beograd-Priština-zapad predsednik Srbije Aleksandar Vučić jedini je pokazao konstruktivnost posle odluke kosovske vlade da praktično ukine srpske lične karte i registarske oznake na Kosovu i Metohiji, smatra direktor Međunarodnog instituta za bezbednost Orhan Dragaš. On je uveren da kosovski premijer Aljbin Kurti povlači rigidne poteze uz pristanak, a moguće i na zahtev najuticajnijih država Zapada.

- Po ko zna koji put gledamo istu situaciju kada je reč o ponašanju vlade u Prištini, kada se traži da ispuni svoju jedinu obavezu iz Briselskog sporazuma, a to je formiranje Zajednice srpskih opština, ona pravi opstrukciju, izaziva krizu i blokira dijalog sa Beogradom. I sada je to slučaj sa njenom odlukom da ne priznaje lične karte iz Srbije i da najavljuje oduzimanje registarskih tablica kosovskim Srbima. Za mene je ponašanje Kurtija ovde manje bitno, ono je predvidivo i ne možemo od njega da očekujemo ništa konstruktivno. On nije promenio ništa u svojoj politici otkada je došao na vlast, a to je da je dijalog sa Beogradom nevažno pitanje - objašnjava naš sagovornik i dodaje:

foto: Zorana Jevtić

- Za mene je bitnije to što Kurti povlači ovakve rigidne poteze uz pristanak, a moguće i na zahtev najuticajnijih država Zapada. Ove odluke direktno izazivaju napetost na Kosovu i stavljaju pod ogroman pritisak srpsku zajednicu, koja s pravom strepi da će biti izložena novom nasilju iz Prištine. Te odluke su u direktnoj vezi sa odbijanjem Srbije da uvede sankcije Rusiji i ponavljam, to nije pritisak od Kurtija, već od najvećih zapadnih država.

Dragaš smatra da je Vučić veoma precizno na to upozorio i da je jako dobro što je to izneo javno, kao i u razgovoru sa Miroslavom Lajčakom.

- Jer, Srbija u pogledu dijaloga sa Prištinom nema šta da krije i da kalkuliše. Srbija traži da bude ispunjena jedna jedina obaveza Prištine iz Briselskog sporazuma, formiranje ZSO i niko razuman ne može da se bavi nijednim drugim pitanjem dok čekamo već devet godina da ova tačka bude sprovedena. Nema sumnje da su ove odluke Prištine udarac za pregovarački proces, njime se niko neće baviti, prelazimo na teren očuvanja elementarne bezbednosti za srpsku zajednicu na Kosovu. To odugovlačenje i proizvodnja kriza odgovara samo Prištini i njenom jedinom receptu da do cilja dođe proizvodnjom konflikta i haosa - upozorava direktor Međunarodnog instituta za bezbednost.

foto: EPA Filip Singer

Kako je rekao, ako je zapadnim silama zaista stalo da Beograd i Priština dođu do kompromisa, onda one treba da razdvoje ovo pitanje od svih ostalih, pa i od odnosa prema ruskoj invaziji na Ukrajinu.

- Neka ta druga pitanja rešavaju na drugi način, uplitanje dijaloga o Kosovu u sve to neće doneti rezultat ni za jednu temu. Predsednik Vučić upozorava na to i ponaša se kao jedini konstruktivni faktor u trouglu Beograd-Priština-zapad. Očekujem da zapadne države, pre svega, uvaže njegovu konstruktivnost i strpljenje koje je nebrojeno puta demonstrirao i da, sa druge strane, ne povlače poteze koji idu na ruku Kurtijevom avanturizmu i u krajnjoj liniji blokadi i napuštanju dijaloga - zaključio je Dragaš.

Kurir.rs