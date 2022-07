EVO KO JE BIO MILORAD BRACANOVIĆ: Jedan od najmoćnijih ljudi DB, hapšen u Sablji, u zatvoru bio zbog OVOG

Milorad Bracanović, bivši zamenik šefa BIA i nekad jedan od najmoćnijih ljudi Državne bezbednosti, preminuo je danas u 68. godini, posle duže bolesti.

Ceo radni vek je proveo u službi Državne bezbednosti, a nakon 5. oktobra 2000, zbog određenih „zasluga“ tokom oktobarskih promena, postao je šef Sedmog odeljenja za tajno praćenje i prisluškivanje, a novembra 2001. je imenovan za zamenika šefa BIA.

Bio je to kompromis posle pobune JSO. Smatra se da je to bila ideja Milorada Ulemeka Legije da bi mogao da kontroliše rad službe. Na funkciji zamenika direktora BIA ostao je do početka februara 2003. godine. Nakon ubistva Đinđića marta iste godine, Bracanović je uhapšen u okviru policijske akcije Sablja, zbog sumnje da je u vreme režima Slobodana Miloševića zloupotrebljavao službeni položaj.

Bio je osuđen na dve godine zatvora zbog neprijavanja ubistva Ivana Stambolića i pokušaja ubistva Vuka Draškovića u Budvi.

Iz zatvora “Zabela” pušten je uslovno u martu 2009. godine.

FRENKI SE ZALAGAO ZA NJEGA

Za Bracanovića kažu da je bio karijerni kontraobaveštajac. U službu državne bezbednosti je stupio sedamdesetih godina i u njoj je obavljao značajne funkcije do sredine devedesetih. Postoji i priča da je svojevremeno konkurisao i u gradskom SUP-u, ali da je bio odbijen zbog „emocionalne nezrelosti“, te je primljen u Državnu bezbednost.

Nakon 1995. godine Franko Simatović-Frenki, osnivač Jedinice za specijalne operacije (JSO) “založio” se za njega, tako da Bracanović postao posebno poverljiv oficir bezbednosti te jedinice. U vreme dok je Bracanović bio na mestu oficira za bezbednost, pokušana su dva atentata na Vuka Draškovića, dogodilo se hapšenje i ubistvo Ivana Stambolića, ubistvo novinara Slavka Ćuruvije…

Svedoci-saradnici su ga na suđenju za ubistvo premijera Zorana Đinđića, optužili da je bio glavna veza Milorada Ulemeka Legije i zemunskog klana u Državnoj bezbednosti.

foto: Zorana Jevtić

GLAVNA VEZA

Jedan od sadašnjih svedoka saradnika na procesima protiv “zemunskog klana”, saslušan pred policijom na temu ubistva Ivana Stambolića, između ostalog je izjavio:

“Legija je pričao da uvek zovu Milošević i Marković. Legija je stalno bio u kontaktu sa Slobom, a bio je non-stop u kontaktu s bezbednjakom Bracanovićem, koji tačno zna sve detalje. Za sve likvidacije uvek se pitao Slobodan Milošević, potom Rade Marković, ali i Bracanović. U njemu leže sve tajne…”

Bracanović je bio oženjen Biljanom, sa kojom ima dvoje dece.

