SVAĐA U PROGRAMU UŽIVO! Ko je stranim ambasadama obećavao uticaj u Vladi? Predstavnici vlasti i opozicije OPTUŽIVALI JEDNI DRUGE

Često spekuliše da li će predsednik Vlade biti iz SNS ili će to mesto biti prepušteno koalicionim partnerima. Mislim da je sasvim prirodno i jedino logično da predsednik Vlade dođe iz SNS, saopštio je Nemanja Zavišić, potpredsednik Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine i član SNS-a.

Konstantin Samofalov, visoki funkcioner SDS-a, smatra da će na sastav nove vlade imati uticaj spoljni faktori.

- Vučićeva izjava je takođe zanimljiva. Da niko njemu neće uticati na sastav vlade. Mada što više priča da njemu niko neće uticati na sastav vlade, to znači da će uticati. Kada je dolazio na vlast 2012. godine, zna on kome je šta obećavao. Šta je imao sa energetikom, to ćemo sve videti ubuduće i njemu će doći glave - rekao je Samofalov.

foto: Kurir Televizija

Takođe je naveo da pitanje ko će biti u vladi nije bitno, već to da li će se opozicija pridružiti, kako navodi, "Vučićevoj vladi".

- Ovde jedan čovek odlučuje o svemu. Po tome je nebitno ko će sedeti u ovoj vladi jer je ta vlada jednog čoveka. Sada joj i opozicija daje neki legitimitet. Meni je mnogo bitnije pitanje da li će opozicija nastaviti sa svojom trenutnom politikom smanjivanja tenzija u društvu ili će postati deo te Vučićeve vlade - istakao je Samofalov.

Zavišić se nije složio sa predstavnikom opozicije i naveo je šta će ova vlada predstavljati.

- Ova vlada neće biti vlada Aleksandra Vučića. Ova vlada će biti tim koji će zajedno sa predsednikom Srbije raditi na daljem jačanju ekonomije i infrastrukture. Nakon 2012. godine koju ste spomenuli nijednu vladu nisu sastavljali strani ambasadori što se ne može reći za vlade između 2000. i 2012. godine - rekao je Zavišić.

foto: Kurir Televizija

Potom se osvrnuo i na mesto predsednika vlade na čije mesto kako tvrdi će doći predstavnik SNS.

foto: Dado Đilas

Za očekivati je formiranje vlade sredinom avgusta jer se tek u ponedeljak ide u formiranje Skupštine, izjavio je juče predsednik Aleksandar Vučić.

Dok politički akteri i građani iščekuju konačno formiranje i novog premijera, uveliko stižu i saveti o tome kakav novi sastav treba da bude. Ako pitate ambasadora SAD-a u Srbiji Kristofera Hila, vlada bi trebalo da bude prozapadna.

Mesto u vladi, kako se spekuliše, najverovatnije, zadržaće Zorana Mihajlović, Branislav Nedimović, Maja Popović. Među novim licima pominju se Marko Đurić, Milan Antonijević, SPS-u se, prema procenama analitičara, smeše tri ili četiri ministarstva, dok će, čini se, u premijersku fotelju sesti ili Siniša Mali ili će u istoj kancelariji ostati Ana Brnabić.

