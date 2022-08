VLADIMIR ĐUKANOVIĆ ZA KURIR TV O ZLOČINAČKOJ AKCIJI "OLUJA": Slavite najgore nacističke bitange koje su klale ljude

Gost jutarnjeg programa Kurir televizije ovog jutra je bio Vladimir Đukanović, narodni poslanik i predsednik Odbora za pravosuđa, koji je govorio i o hrvatskoj zločinačkoj akciji Oluja.

- Hrvatska država ima jedan ozbiljan problem. Prvi je taj što da vi da biste stvorili državu mora da postoji istorija, stvaralaštvo, kultura, a Hrvatska to nema. To ne postoji. A pogledajte Srbiju i veličanstvene primere naše istorije. Državu su stvorili na temeljima zločina. Kod njih je sasvim normalno da se na koncertima veličaju ustaški zlikovci - rekao je Đukanović i dodao:

- Peva se u slavu poglavnika, odnosno Ante Pavelića, krvoloka kakav je Ljubo Miloš, imate pevače koji imaju stihove, pazite: "to je mesto Juretovih mesara.." i tako dalje. Da l ste normalni da to slavite? Slavite Dinka Šakića. Doveli ste ga da tamo umre, a slavite i njegovu ženu Nadu Šakić, koja je isto zlikovce Juru Grancetića, Rafaela, sve one najgore nacističke bitange koje su klale ljude - rekao je Vladimir Đukanović.

