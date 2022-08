VLADIMIR JOKOVIĆ ZA KURIR: Ko 19. avgusta bude glasao za rušenje vlade, taj će najdirektnije da radi u korist Đukanovićevog DPS

U Crnoj Gori će naredna nedelja biti politički turbulentna. Crnogorski parlament glasaće o nepoverenju vladi Crne Gore, a inicijativu za to pokrenula je Demokratska partija socijalista (DPS) Mila Đukanovića nakon što je premijer Dritan Abazović potpisao Temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom.

Vladimir Joković, potpredsednik vlade Crne Gore i lider Socijalističke narodne partije (SNP), kaže u razgovoru za Kurir da će tog dana pasti mnoge maske.

Da li je 19. avgust dan D za crnogorsku vladu?

- Nije to dan D, ali jeste dan kada će pasti mnoge maske i kada će građanima Crne Gore biti jasno ima li onih koji bi sad da spasavaju DPS i pogaze i svoju reč i svoju čast. Jer, vidite, svako ko zna prilike u Crnoj Gori vidi da će dalji rad ove vlade veoma štetiti DPS, a da se rušenjem ove vlade pomaže DPS. Ko 19. avgusta bude glasao za rušenje vlade, taj će najdirektnije da radi u korist DPS. Svako razuman zna i sledeće - ne bi se pokretala inicijativa za rušenje vlade da neki zakulisni dogovori nisu napravljeni. A ti dogovori se tiču buduće saradnje Alekse Bečića i DPS.

Vladimir Joković foto: Facebook / SNP CG

Tvrdite da bi Bečićeve Demokrate mogle da podrže DPS u rušenju vlade?

- Tvrdim da su oni o tome razgovarali i da se dogovaraju. I tu onda dolazimo na teren časti i obraza jer je Aleksa Bečić još 2019. godine potpisao izjavu časti da nikada neće podržati DPS i da neće praviti skupštinsku većinu sa DPS, tako da će 19. avgust biti test časti za Aleksu Bečića i dan D za njegove Demokrate. Ako Demokrate podrže ovu inicijativu DPS, velikom brzinom će postati politička margina u Crnoj Gori.

Imate li komunikaciju s Demokratskim frontom?

- Imam komunikaciju s ljudima iz Demokratskog fronta. Oni su nam čestitali na potpisivanju Temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom i, koliko znam, oni sigurno neće glasati za rušenje ove vlade.

Abazović i Porfirije na potpisivanju Temeljnog ugovora foto: Beta

Pa šta mislite, bližite li se prevremenim izborima u Crnoj Gori?

- Bližimo se vanrednim izborima i optimalni termin za njihovo organizovanje je april iduće godine. Tada ističe mandat i sadašnjem predsedniku države, pa bi idealno bilo da istoga dana imamo izbore za poslanike i izbore za predsednika države. Tih nekoliko meseci bi bilo dovoljno i našoj vladi da kompletira, pa i da nadmaši, plan ciljeva koji smo osmislili prilikom formiranja vlade. Ali, evo, da sačekamo prvo šta će biti 19. avgusta, pa da pričamo dalje.

Šta je najveći uspeh Abazovićeve i vaše vlade?

- Za samo sto dana postigli smo velike rezultate. Potpisali smo istorijski Temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Pokrenuli smo najsnažniju borbu protiv kriminala i korupcije u istoriji Crne Gore, za šta nam priznanja i čestitke stižu i od naših građana i iz celoga sveta. Razvijamo ekonomiju tako da više investitora najavljuje svoj dolazak u Crnu Goru... Mogu da nabrajam dugo, pa i detaljnije da navodim rezultate, nedavno smo obeležili sto dana vlade i do u detalj predstavili ono što smo postigli. Ali, ako me pitate šta bih izdvojio kao najveći naš uspeh - to je svakako usvajanje i potpisivanje Temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom.

Milo Đukanović foto: EPA

Zašto DPS-u Mila Đukanovića toliko smeta Temeljni ugovor? Otkud toliki animozitet prema SPC?

- Svi smo u Crnoj Gori svedoci DPS-ovog višegodišnjeg nepoštovanja Srpske pravoslavne crkve. Takva politika ih je koštala na onim velikim izborima 2020. godine. I, evo, dve godine kasnije, oni nastavljaju tu istu politiku i opet će da izgube. Izjašnjavanje poslanika o poverenju vladi 19. avgusta je važno i u tom smislu, jer opstankom ove vlade, dakle, ako DPS ne sruši vladu 19. avgusta, prestaje svaka priča o nekakvoj suspenziji Temeljnog ugovora, a nepoštovanje SPC će biti potpuno politički marginalizovano. Vraćamo se normalnosti, to je veliki iskorak u odnosu na stanje pre promene vlasti u Crnoj Gori.

Plaši li vas predstojeća zima zbog energetske krize i nestašice hrane?

- Odgovorni smo ljudi, pa naravno da razmišljamo o tome i, što je najvažnije, radimo da sprečimo da građani znatnije osete posledice te krize. Što se tiče energenata, mi smo u Crnoj Gori manje pogođeni jer nemamo potrebe za nekom velikom količinom gasa. Nama je struja važna, naša elektroprivreda tu dobro stoji i verujem da ćemo krizu energenata lakše prebroditi. Što se tiče hrane, imao sam izvanredan razgovor sa srpskim ministrom poljoprivrede Nedimovićem i dogovorili smo da za Crnu Goru neće faliti hrane, tako da smo i to dobro uredili. Naravno, uvek smo spremni da našoj bratskoj Srbiji i mi pomognemo čime možemo, da naročito negujemo uzajamnost i solidarnost u vremenima krize i da tako dalje unapređujemo naše međusobne odnose.

Crnoj Gori mesto u regionalnoj inicijativi Najveći sam zagovornik pristupanja Otvorenom Balkanu foto: EPA/Georgi Licovski Da li Crna Gora treba da pristupi Otvorenom Balkanu? - Mislim da sam ja danas u Crnoj Gori najveći zagovornik priključenja Crne Gore Otvorenom Balkanu zato što je to interes Crne Gore. Protivnici ove inicijative kod nas u Crnoj Gori manipulišu i čitavu inicijativu svode na svoja dnevna prepucavanja s političkim protivnicima. A Otvoreni Balkan je čisto ekonomsko pitanje, koje svima otvara perspektivu ekonomskog razvoja. Ono što je jasno to je da Crna Gora može da ima mnogo koristi od Otvorenog Balkana, a nikakvu štetu. Još nisam čuo ozbiljniji argument protiv Otvorenog Balkana. Verujem da će, ukoliko ova vlada opstane, približiti Crnu Goru Otvorenom Balkanu.

B. K.