VLADIMIR ORLIĆ ZA KURIR: Buduća vlada radiće pod najtežim političkim pritiscima, bez prava na grešku!

Predsednik Skupštine Srbije Vladimir Orlić kaže u intervjuu za Kurir da parlament mora da funkcioniše, ali ujedno i priznaje da neće biti jednostavno usaglasiti različite političke grupe među poslanicima. On je naglasio da se u raspravama na sednicama očekuju makar elementarna pristojnost i poštovanje pravila koja važe za sve.

Hoće li mesto predsednika parlamenta biti vruća stolica, s obzirom na znatniji broj opozicionih poslanika u odnosu na prethodni saziv?

- Tačno je da su u novom sazivu prisutne različite grupe s međusobno nepomirljivim razlikama. Jedino zajedničko im dođe to što su ostrašćeno protiv Aleksandra Vučića, svega što on kaže i uradi, kao i svega što je u bilo kakvoj vezi sa našom državnom politikom. Mimo toga, sva druga pitanja im dođu samo razlozi za besomučne međusobne obračune. Kada smo donosili odluku o smanjenju cenzusa, dočekali su je na nož, a upravo zahvaljujući toj meri sada su mnogi od njih u Skupštini. I neka su, to je dobar pokazatelj koliko danas ima više demokratije u Srbiji. Da neće biti jednostavno usaglasiti one kojima je najvažnije pitanje na svetu uzajamna razmena psovki, njihovi pokušaji da jedni drugima politički podmetnu ili negde zauzmu stolicu, neće. Ali to nije nerešiv problem. Skupština mora da funkcioniše, i to ćemo sigurno da obezbedimo.

Kakve metode možemo da očekujemo od vas kad je reč o vođenju rasprave i onome što se poslanicima dozvoljava, odnosno ne dozvoljava? Šta kažete na kritike koje su stigle iz opozicije da ne možete da odvojite državno i partijsko, jer ste rekli da će se u parlamentu sprovoditi politika Aleksandra Vučića?

foto: Nenad Kostić

- Sve je već rečeno: politiku Skupštine određuje većina, a narod se na izborima jasno odlučio upravo za politiku progresa, mira, stabilnosti, ekonomskog razvoja, zaštite naših državnih i nacionalnih interesa na prvom mestu, koju predvodi predsednik Aleksandar Vučić. Za to su ljudi glasali, i to ubedljivo. Više nego trostruko ubedljivije nego za bilo kakvu drugu politiku koja je bila ponuđena na izborima. To, dakle, nije partijsko, već pitanje pravca kojim se kreće država, voljom naroda kom ta država pripada. Ko sa tom očiglednom činjenicom ima problem - mora da nauči šta je demokratija. I da nauči da poštuje narodnu volju, ona je svetinja. Svako može da govori, nismo više u vremenima kada se stranka na vlasti kitila pridevom "demokratska", a iz Skupštine izbacivala kompletne poslaničke grupe zbog verbalnog delikta. U to vreme se Srbiji ne vraća. Danas u raspravama na sednici očekuju se makar elementarna pristojnost i poštovanje pravila koja važe za sve - taman toliko. Za one koji nisu u stanju da pokažu ni toliko, tu je poslovnik - nepromenjen još iz vremena bivšeg režima, s merama koje su sami propisali.

Već na konstituisanju parlamenta u javnosti se povela rasprava o dres kodu? Može li poslanik da dođe na zasedanje u majici? Neki vaši prethodnici su uvodili stroža pravila na ulazu u skupštinsku zgradu, planirate li i vi nešto tako?

foto: Zorana Jevtić, Ana Paunković

- Konkretno mislite na listu samozvanih "ekologa", koja se sad podelila na dve grupe poslanika - oni dolaze na sednice obučeni na taj način. Istini za volju, ima i drugih poslanika iz stranaka bivšeg režima koji nisu posebno daleko od toga. Što je elementarno nepoštovanje građana, na prvom mestu. Vidite, prošli saziv Skupštine, o kom su upravo ovi koji na sednicu dolaze odeveni kao da su krenuli na izlet pričali sve najgore, usvojio je Kodeks o ponašanju narodnih poslanika i uskladio ga sa evropskim standardima. To je bio način da se doprinese dostojanstvu naše Narodne skupštine. Ko želi preko tog dostojanstva da namerno gazi, uveren da mu je to neki dobar marketing - zapravo se ruga narodu. A ljudi to vide, pa će umeti sa svoje strane da cene. Neće biti nikakvih zabrana za ulazak narodnih poslanika u Skupštinu - narod će moći da vidi sve i svakoga, da se uveri ko pokazuje nepoštovanje prema svojim biračima i potcenjuje ih. Pa kako radili, tako će dobiti podršku sutra. A cenzus niži od ovog već sniženog - ne može da bude.

Kakvu vladu priželjkujete? Treba li SNS da obnovi saradnju sa svim dosadašnjim koalicionim partnerima?

- Kako je to već objasnio neprikosnoveno najveći politički autoritet u Srbiji, predsednik Vučić: u vreme teške krize koja iz korena menja ceo svet, izazova pred kojima i najveće zemlje padaju na kolena - nama je nasušno potrebna politika svakodnevne borbe za zaštitu isključivo naših interesa. Nema prostora za kalkulisanje o tome, vlada mora da bude u stanju da snažno vodi srpsku politiku, svakim potezom da vodi računa o dobrobiti naše države i svih njenih građana. I kada je reč o struji, gasu, gorivu, ili hrani i vodi, osnovnim namirnicama za stanovništvo ili sirovinama za privredu - moraće da se bori jednako kao što smo već naučili prethodnih godina da se borimo za investicije, nova radna mesta, uvek sve veće plate i penzije, ili nove auto-puteve, bolnice i kliničke centre. Sve to će morati da radi pod najtežim političkim pritiscima, praktično bez prava na grešku. Svi u Srbiji priželjkujemo vladu koja će biti na visini tog veoma zahtevnog zadatka. U njoj treba da se nađu, u stranačkom i personalnom smislu, isključivo oni koji su spremni da se tom zadatku posvete u potpunosti. Centralna uloga u vladi, voljom naroda, pripada SNS kao glavnom nosiocu politike suverenosti i razvoja, kojoj su Srbija i narod na prvom mestu, a koju predvodi predsednik države Aleksandar Vučić. Ta se politika i do sada pokazala kao najbolja za našu zemlju, kadra da odgovori na najveće izazove. Zahvaljujući njoj, posle više teških decenija, sada sa pravom kažemo - Srbija pobeđuje.

I. Kljajić/ Kurir.rs