IZ FABRIKE PRAVO U MINISTARSKU FOTELJU: Zvali su je ŽENA ZMAJ, zadesila je i bolest...Šuška se da odlazi iz Nemanjine 11

Jedno od iznenađenja u prethodnom mandatu vlade bilo je njeno ime - Anđelka Atanasković, za koju je predsednik Srbije Aleksandra Vučić svojevremeno rekao da je "žena zmaj", posle celog veka provedenog u fabrici, imenovana je pre skoro pune dve godine za ministarku privrede.

Zbog toga što je godinama veoma uspešno vodila trsteničku "Prvu petoletku namenska", izabrana je prošle godine i za menadžera godine. To priznanje za 2020. godinu uručila joj je Regionalna privredna komora Rasinskog okruga sa sedištem u Kruševcu. Atanaskovićeva je resor privrede vodila od 2020, a po nezvaničnim informacijama, o čemu je i Kurir pisao, ona najverovatnije neće ostati na čelu tog ministarstva u novoj vladi.

Ipak, ona je kazala za Kurir da "ima ko će o tome odlučivati".

- Ja sam radila za Srbiju najbolje što sam mogla u datom vremenu. Ima ko će o tome odlučivati, a i da ne budem, za mene je bila čast i veliko iskustvo učestvovati u radu Vlade i hvala na tome. Uostalom, čeka me posao u fabrici u kojoj sam provela ceo radni staž, tako da je sve to normalno - rekla nam je Atanaskovićeva.

Aktuelna ministarka privrede u decembru prošle godine imala je tešku borbu s koronom, a tada je u eksluzivnoj ispovesti za Kurir opisala kroz šta je prošla.

- Guraju me u kolicima, držim na sebi bocu s kiseonikom i ulazim u sobu gde leže ljudi na respiratorima. Šok! Ceo svet mi se okrenuo. A tek kad su mi sestre uzele torbu, počele da popisuju stvari i rekle da moram da zovem najbliže da to preuzmu. Mislila sam da sam gotova. Kraj. Prošlo mi je kroz glavu da se ni s decom nisam oprostila. Strašan je trenutak kad shvatite da svoju decu više ne možete da vidite...Kad čovek duže boluje, ima vremena da ode, popriča s decom, oprosti se od njih, a ja - ništa. Izvukla me je slika starije unučice - Magdalene. Kad god pogledam u nju, to me vuče da sačuvam svoj život. I uspela sam - kroz suze je ispričala kako je pobedila kovid posle 20 dana borbe za život na Infektivnoj klinici UKC Srbije u Beogradu.