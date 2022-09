DVOJE GRAĐANA SA SEVERA KiM PROMENILO TABLICE DO JUTROS U 9! Predsednik Vučić: Tako im dobro ide

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je samo dvoje građana sa severa Kosova i Metohije promenilo tablice.

Kako je predsednik Vučić naveo, to samo potvrđuje koliko je odluka Prištine neodgovorna i neozbiljna.

"Trenutno, to je informacija od jutros u 9 sati, dvoje građana je prihvatilo da promeni tablice. Jedan od njih radi u prištinskim instititucijama, drugi nije. Tako da im dobro ide", rekao je Vučić.

Kako je dodao, ima oko 9.000 KM tablica, a 7.500 su baš na severu Kosova i Metohije

"Očigledno da svi čekaju u redu da podrže te Kurtijve ideje", dodao je Vučić ironično.

Kako je dodao, njegova procena je da neće biti više od 200 zamenjenih tablica, sa KM na RKS.

"Videćemo.. Možda ja grešim, možda on (Kurti) bolje poznaje naš narod nego što ga ja poznajem. Ali, to govori koliko je to bilo neodgovorno, nezobiljno.. da ne govorim dalje", rekao je Vučić.

