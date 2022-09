BRITANSKI KRALJ DAO 600.000 FUNTI ZA OBNOVU HILANDARA! Stručnjaci: Šansa za saradnju sa Britanijom, ČARLSA TREBA ZVATI U SRBIJU!

Bojan Stanić, pomoćnik direktora za strateške analize Privredne Komore Srbije i prof. dr Mihajlo Rabrenović, stručnjak za strateški menadžment, najavili su da svetu predstoji jako teška zima.

Rabrenović je istakao da promene u Velikoj Britaniji mogu da otvore priliku za saradnju sa ovom zemljom, budući da je kralj Čarls III već bio u poseti Srbiji i da je uložio velike sume novca u obnovu srpske svetinje na Svetoj Gori.

Inflacija je dostigla dvocifrene brojke, a privrede širom sveta su u krizi, ipak, prema rečima stručnjaka, privreda Srbije nije u velikom problemu.

- U drugoj polovini ove godine se očekuje usporavanje ekonomije. Inflacija je veoma visoka i niko ne zna kakav će njen odjek biti kada se pogoršaju vremenske prilike u Evropi - kaže Bojan Stanić, pomoćnik direktora za strateške analize Privredne Komore Srbije.

Privreda se sada dobro drži, što je najvažnije, a posebno je bitno kako će biti u 2023. godini, jer se najavljuje negativni rast privredne zone u Evropi, istakao je Stanić.

- Kriza je u čitavom svetu, došlo je do prekida snabdevanja, a troškovi rastu. Kritično je što je inflacija dvocifrena, pojavljuje se stagflacija, pad zaposlenosti i rast cena, kaže prof. dr Mihajlo Rabrenović, stručnjak za strateški menadžment.

- Na sukob u Ukrajini nadovezali su se raniji strukturalni problemi. Što se hrane tiče u Srbiji se manje oseća problem, ali energetika je problem - kaže stručnjak za menadžment.

Ova zima biće dosta teška, zaključio je Rabrenović i dodao da je politička stabilnost najvažnija.

Situacija u Velikoj Britaniji

Velika Britanija je šesta ekonomija u svetu i makon Bregzita jača svoj odnos sa Amerikom, kaže Rabrenović.

- U roku od dva dana desila se prekretnica. Prvo novi premijer, a zatim i novi kralj. Možda je to i šansa, jer je princ Čarls 2016. godine posetio ovaj region, a svi znaju da to nije slučajno, time je Britanska kruna pružila ruku reformama koje se odvijaju. Treba podsetiti da je princ Čarls oseća svoje pravoslavne korene, on je preko 600.000 funti dao za obnovu Hilandara, skromno je spavao sa monasima... Ako se mi bolje organizujemo i pokažemo kako je se posluje sa Velikom Britanijom, moći ćemo da podižemo trgovinsku saradnju sa njima. Postoji potreba za našim proizvodima. Treba i mi da pružimo ruku i da pozovemo kralja Čarlsa da ponovo dođe ovde - kaže Rabranović.

