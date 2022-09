SRBIJI VREME IDE NARUKU! Stručnjaci: Mnoge zemlje imaju interes da tzv. KiM ne postane nezavisno NEOPHODAN DIJALOG SA AMERIKOM

Nenad Vuković predsednik Društva lobista i profesorka dr Mina Zirojević istakli su da je neophodno da Srbija traži dalje načine za dijalog vezan za Kosovo i Metohiju, kao i da je neophodno kupiti što više vremena, koje nama ide na ruku.

- Sad vidimo i šta je na stolu, to je plan koji će podržati Amerika. Lepo je kad nemate izbora, a ovo je da u roku do deset godina mi priznamo nezavisnost i pravno, tzv. Kosovo i Metohiju, faktički je to da priznamo odmah, što mi ne možemo. Treba tražiti dijalog i sa drugim zemljama poput Amerike. Ne treba zaboraviti da smo sa Amerikom imali i veoma dobre odnose tokom sto godina - kaže Mina Zirojević.

foto: Kurir televizija

Srbiju ne gledaju kao ravnopravnog partnera, već kao nekoga kome se nameću rešenja, kaže predsednik Društva lobista Srbije.

- Predlozi postoje da bi se o njima raspravljalo. Uz sve manjkavosti koje ima postoji Međunarodno pravo koje nekako štiti interese Srbije. Nijedan predlog nije povoljan po Srbiju i sve vodi ka tome da se prizna nezavisnost. Dijalog sa Amerikancima je moguć, a najvažnije je ići i na otpriznavanje, što mi možemo da uradimo. Ako govorimo o Međunarodnom javnom pravu kada se radi o Ukrajini, moramo govoriti i kada se radi u Srbiji - kaže Vukotić.

Ovo nije pitanje koje je važno za nas, ovo je pitanje koje je važno za ceo svet, jer svaka država ima neke teritorijalne probleme, kaže profesorka dr Mina Zirojević.

Kultura sećanja je najvažnija, istakli su gositi Kurir televizije.

foto: Kurir televizija

Drugoj strani samo vreme ne ide u korist, sa sve ovom Ukrajinom.

- Sada je i zapad spreman na bilo kakve ustupke, a jedino Priština nije spremna na ustupke, a oni ne vrše pritisak na njih, već na sve druge učesnike - kaže profesorka Mina Zirojević i dodaje:

- Lopta treba da se prebaci u njihovo dvorište. Tu postoji prostora uvek, jer ima puno zemalja koje žele da se reši ovo na neki drugi način - kaže Zirojević.

Lobiranjem i uticajem na donosioce odluke može da se stvori nova atmosfera za pregorvore.

- Naglašavanjem da želimo da pregovaramo i da svako dobije nešto - kaže Vuković, a suština je da želimo mir, da ne želimo da narušavamo novi poredak i da želimo da se uklopimo u novu strukturu sveta.

