UVOĐENJE SANKCIJA RUSIJI BILO BI POLITIČKO SAMOUBISTVO! Stručnjaci o zahtevima evropskih zvaničnika EVO ŠTA SRBIJA TREBA DA RADI

Njujork je od 13. septembra centar svetskih političkih dešavanja jer se održava Generalna skupština Ujedinjenih nacija (UN) s glavnom temom: "Prelomni trenutak: transformativna rešenja za međusobno povezane izazove".

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić će imaće govor u sredu, a pored toga ga očekuje više od 30 zvaničnih sastanaka, kao i susreti na marginama.

Prethodno, u javnosti su se pojavili navodi o non pejperu u kom se od Srbije traži da "prihvati realnost Kosova kao nezavisne države, ali da ga formalno ne priznaje, dok u kasnijoj fazi dolazi i do uzajamnog priznanja, što bi bio preduslov za članstvo u EU".

Taj navodni plan je predstavljen u novom okviru za sporazum Beograda i Prištine za koji se tvrdi da je sačinjen nakon angažovanja savetnika francuskog predsednika Emanuela Makrona i nemačkog kancelara Olafa Šolca, a koji je objavio "Albanian Post".

Uprkos ovim navodima, predsednik Aleksandar Vučić je decidno rekao da "ne postoji realnost da tzv. Kosovo bude deo Ujedinjenih nacija" i istakao je da će zauzeti veoma aktivan stav po ovom pitanju u narednom periodu.

Prof. Boris Bratina, Filozofski fakultet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, dotakao se poslednjih vesti da je od Srbije striktno traženo da se uvedu sankcije Rusiji.

- Očekivano je to od evropskih zvaničnika, ali to bi ovde bilo političko samoubistvo. Drugim rečima svako uvođenje sankcija Rusiji dovelo bi vrlo brzo do toga da Srbija izgubi političku podršku Rusije za KiM. Igra je mnogo veća. Mi nikako ne bi smo smeli da uradimo jer bi to Kosovo moglo da postane nezavisno na svaki mogući način - rekao je Bratina.

Nenad Vuković, predsednik Društva lobista Srbije, takođe se nadovezao na poslednje vesti Kurira i naveo čega bi Srbija trebala da se drži.

- Srbija treba da se drži međunarodno javnog prava i suvereniteta. EU se profiliše kao geopolitička sila i kao geopolitički subjekt. Na marginama jednog svetskog samita, trenutno je Njujork najveće svetsko diplomatsko čvorište, imate situaciju gde je Srbija deo te Evrope i fokusirana svoje probleme i naglašava da se sve mirno reši. Srbiji se nedovoljno izlazi u sustet sada imate još jednu situaciju gde se na marginama jednog takvog samita postavljaju zahtevi koji nisu taktični - rekao je Vuković.

