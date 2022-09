STRAŠNE PROVOKACIJE PRIŠTINE: TZV. VOJSKA KOSOVA UPALA NA SEVER POKRAJINE: Zaposeli Mokru goru sa dugim cevima i mitraljezima!

Posle nelegalne izgradnje policijskih baza na severu Kosova i Metohije i uvođenja redovnih patrola oko jezera Gazivode, protivno svim dosadašnjim sporazumima, vlast u Prištini otišla je korak dalje izvevši do sada najveću pretnju po mir u našoj južnoj pokrajini.

Kako se nezvanično saznaje, juče je na području opštine Zubin Potok, na planini Mokra Gora, primećeno da je iz pravca opštine Istok naišla kolona vozila tzv. "kosovskih bezbednosnih snaga" ("kbs") u kojoj je bilo osam vozila: pet "lend rovera difender" i tri "micubiši pajera".

Pripadnici pomenute formacije vozilima su stigli do repetitora koji se nalazi na delu planine poznatijem kao Uvor odakle su maršom nastavili da se kreću ka unutrašnjosti opštine Zubin Potok i to u dubini od tri do pet kilometara. U toj pešačkoj grupi, prenose izvori, bilo je nešto više od 30 vojnika sa dugim cevima. Nosili su i četiri puško-mitraljeza.

Za sada se o ovom nečuvenom potezu Aljibina Kurtija, koji preti da ugrozi mir na Kosovu i Metohiji i kojim se još više unosi nemir među lokalne Srbe, nije izjasnio niko iz međunarodne misije Kfor, bez čije saglasnosti nijedna naoružana formacija ne sme da uđe na sever pokrajine.

Podsetimo, prištinske specijalne policijske snage nedeljama unazad izviđale su teren u blizini administrativnih prelaza, merkajući pogodne kote sa kojih bi mogle da ugroze srpsko stanovništvo i njegove političke lidere. Takođe, ova poslednja provokacija stiže odmah pošto su "Novosti" otkrije da se Kurti sastao sa predstavnicima Kvinte u Prištini, na kojem su mu Amerikanci obećali isporuku tri sistema za elektronsko ometanje namenjena novim bazama na severu.

foto: Profimedia

Takođe, on je od svojih saveznika iz SAD tražio artiljerijske granate dometa iznad 10 kilometara, a od Britanaca je zahtevao da mu dostave precizne koordinate srpskih policijskih i vojnih položaja neposredno u blizini Kopnenene zone bezbednosti.

Najviši diplomatski predstavnici zemalja Kvinte (Amerika, Velika Britanija, Francuska, Nemačka i Italija) sastali su se u četvrtak u Prištini sa premijerom tzv. Kosova Aljbinom Kurtijem i tom prilikom razmatrane su namere privremenih vlasti u južnoj srpskoj pokrajini da sačine svojevrsne elaborate o zemljama članicama UN za koje smatraju da zapadni saveznici mogu kod njih da izdejstvuju podršku za članstvo "Kosova" u UN .

Kako su preneli naši izvori, diplomatski predstavnik SAD u Prištini, koji je prisustvovao sastanku, preneo je Kurtiju da su diplomatske strukture Amerike odlično prihvatile elaborat i predsednice tzv. Kosova Vljose Osmani u vezi sa "pikiranim" zemljama kod kojih će lobirati za podršku da lažna država dobije stolicu na Ist Riveru.

- Predstavnik Amerike je istakao da će biti prihvaćen zahtev "Kosova" da im se, između ostalog, u vojnu pomoć koja im je namenjena uvrsti i sistem protivelektronske zaštite za novoizgrađene baze na severu KiM, kao i da će im SAD dostaviti tri takva sistema. Na to se Kurti zahvalio - preneli su izvori.

Kurti je informisao predstavnike zemalja Kvinte da su poslednjih dana kosovske obaveštajne strukture primetile "povećanu frekvenciju ljudi oko novoformiranih baza kosovske policije na severu KiM, a da kosovske službe procenjuju da je to naredba srpskih bezbednjaka, sa ciljem da navedene osobe dostave tačne koordinate baza, kako bi mogle postati meta srpske artiljerije u slučaju sukoba".

foto: EPA

Osim navedenog, razmatran je i zahtev "Kosova" da im se u paket američke vojne pomoći uvrste i rakete, kao i da se sprovede obuka pripadnika "Bezbednosnih snaga Kosova" da njima rukuju. Diplomatski predstavnik SAD istakao je da će to biti predmet daljih analiza nadležnih vojnih i političkih organa u Vašingtonu.

- Na kraju, Kurti je od diplomata Kvinte zatražio da međunarodne snage i njihove obaveštajne strukture dostave privremenim vlastima u Prištini koordinate mesta na kojima se stacioniraju vojne i policijske snage Srbije u administrativnom pojasu KiM prilikom dnevnih patrola, na šta je predstavnik Velike Britanije kazao da će takav zahtev "Kosova" preneti svojim nadležnim organima na odobrenje - tvrdi izvor.

Kurti, koji je do sada samo verbalno pretio "novim sukobom u regionu" i za to unapred upirao prstom u Beograd, sada je očigledno počeo i konkretne pripreme za ostvarenje ovog paklenog plana. Sa Kosova već nedeljama stižu uznemirujuće informacije o njegovim potezima koji mogu od regiona da naprave bure baruta: njegovi specijalci obučavaju se za razbijanje barikada i upotrebu teških mitraljeza, instalirane su osmatračnice i baze kosovske policije u blizini administrativnog prelaza Jarinje, nabavljaju se dronovi, oprema, oružje...

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković Upad KBS grubo kršenje sporazuma i direktna pretnja Srbima! Upad pripadnika takozvanih "kosovskih bezbednosnih snaga" na sever Kosova i Metohije pod punim naoružanjem do kog je došlo juče u opštini Zubin Potok protivno je svim potpisanim sporazumima i dogovorima i direktna pretnja srpskom narodu na severu pokrajine, naveo je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Petković je istakao da je reč o direktnom kršenju dogovora iz 2013. godine sa generalnim sekretarom NATO, po kom pripadnici bilo koje vojne formacije koja dolazi iz Prištine nemaju pravo da borave na severu Kosova i Metohije bez duplog odobrenja - komandanta Kfora i četiri srpska gradonačelnika sa severa koji takvo odobrenje nisu dali. - Zbog toga za jučerašnji upad tzv KBS ne postoji ni jedan jedini osnov niti opravdanje, već je novi u nizu poteza koji Aljbin Kurti povlači u cilju izazivanja tenzija, sukoba i destabilizacije prilika na terenu - ističe on. foto: Kancelarija za KiM Pitanje je da li je neko i ko prećutno dozvolio Kurtiju da u delo sprovodi svoje opasne namere i zbog toga je neophodno da se KFOR i međunarodne misije koje deluju na KiM jasno i nedvosmisleno opredele prema ovakvom dramatičnom kršenju sporazuma i jednostranim i opasnim potezima. Nema sumnje da ovakvi militantni potezi koje povlači Aljbin Kurti predstavljaju nastavak njegove ratnohuškačke politike kojoj je cilj tiha, ali nasilna okupacija severa KiM jer je Kurti svestan da na drugi način ne može da natera Srbe da ga ikada prihvate, ocenjuje Petković. Tome služi i gradnja ilegalnih baza specijalnih jedinica na severu Kosova i Metohije, kao i učestali upadi Rosu u srpske sredine od Štrpca do Leposavića. - Srbi sa Kosova i Metohije duboko su uznemireni ovakvim pretnjama i zveckanjem oružnjem, ali i odlučni da ne nasedaju na provokacije jer znaju da su uz njih država Srbija i predsednik Aleksandar Vučić - navedeno je u saopštenju direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju

Kurir.rs/Novosti