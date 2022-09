ENGLEZI OBUČAVAJU ALBANSKU VOJSKU: Tirana i Priština imale zajedničku vojnu vežbu

Oružane snage takozvane države Kosovo i albanska vojska imali su zajedničku vojnu vežbu, što je već dovoljno zlosutno i alarmantno ako se uzmu u obzir činjenica da Priština intenzivno podiže tenzije i provocira Srbe učestalim hapšenjima, napadima na porodice koje su ostale u južnoj pokrajini i nametanjem zakona koji su neprihvatljivi za nealbanski živalj u južnoj pokrajini.

Iako Priština i Tirana pokušavaju na sve načine da sadejstvo naoružanih formacija iz dve države predstave kao deo priprema za takmičenje u Velikoj Britaniji, stručnjaci upućeni u vojne strategije kažu da je zabrinutost s razlogom, piše Srpski telegraf.

Prištinski ministar odbrane Armend Mehaj saopštio je da su KBS i Oružane snage Albanije izvele zajedničke vojne vežbe, te da je tzv. država Kosovo prvi put bila domaćin.

Mehaj je nedavno isticao da se vlada Aljbina Kurtija maksimalno založila da "vojsku unapredi do najvišeg nivoa, kontinuirano regrutujući mladiće i devojke koji su spremni da brane Kosovo".

- Pored profesionalnih kapaciteta, investirali smo i u nabavku vojne opreme. Do 96 odsto više nego prethodnih godina uložili smo u opremanje vojske najsavremenijim kopnenim borbenim vozilima, naoružanjem, dronom i sistemima podrške, koji u kombinaciji s vojnim formacijama profesionalnih kadrova čine moćan element naše vojske - pisao je Mehaj na Fejsbuku.

Premijer Albanije Edi Rama objavio je fotografije na kojima se vidi kako se pripadnici Oružanih snaga Albanije i Kosovskih bezbednosnih snaga zajedno pripremaju za vežbu marša "Kambrijska patrola" u Ujedinjenom Kraljevstvu, za koju Rama navodi da je najteža vežba marša na svetu.

- Trenuci s priprema elitnih trupa Oružanih snaga Albanije i Kosovskih bezbednosnih snaga za najtežu vežbu marša na svetu - "Kambrijska patrola", gde će se obe albanske trupe takmičiti na planinama Velsa, u Ujedinjenom Kraljevstvu, između 160 ekipa iz 30 zemalja sveta marširaće 48 sati, sa 45 kilograma opreme, po veoma strmom terenu - napisao je Rama.

Potpukovnik KOS u penziji Ljuban Karan uveren je da je reč o novoj vojnoj provokaciji:

- To je pokušaj demonstriranja sile, zastrašivanja u cilju pozicioniranja Prištine pred pregovore o rešavanju kosovskog čvora. Sve to uz podršku NATO, centre moći sa zapada, države Kvinte koje podržavaju Kosovo i vrše konstantne pritiske na Beograd da prihvati i(li) u perspektivi prizna nezavisnost južne srpske pokrajine, ne sabotira ulazak KiM u UN, uvede sankcije Rusiji, prekine veze s Kinom.

Prema njegovim rečima, pripreme i odlazak u Englesku na dodatne vežbe više su od provokacije.

- Ove vežbe su više od toga, pretnja oružanim sukobima ili proksi ratom, koji planira Aljbin Kurti, videći sebe u ulozi balkanskog Zelenskog. Uz ove vežbe, Kurti već naručuje ozbiljnu artiljeriju, haubice i rakete većeg dometa, elektronske sisteme za zaštitu divljih baza koje njegove specijalne jedinice formiraju i po severu Kosova. I traži obaveštajne podatke o obučenosti, koordinatama naših vojnih i policijskih jedinica. Zašto to radi? Ne (samo) da provocira već se ozbiljno priprema za rat. Vreme je da se uozbiljimo. Ne odlučuje Srbija, pokazala je istorija, o miru. Svaki rat do sada nam je nametnut. Ako to velike sile požele da izazovu još jedan rat, sad na KiM, na šta mogu da ukazuju i ove vežbe, to će i uraditi.

Vandalizam u Tirani: Oskrnavljen spomenik srpskim vojnicima

Nepoznati vandali oskrnavili su spomenik na groblju u Tirani, koji je podignut u čast poginulim srpskim vojnicima u balkanskim i Prvom svetskom ratu. Za sada nepoznati počinioci, urinirali su i čekićem oštetili nadgrobni spomenik na kom su urezana imena 63 identifikovana borca, a snimak nedela su okačili na društvene mreže. Na spomeniku ispod stoji natpis "i još 322 srpska ratnika koja su poginula u ratu 1916. sahranjena su ovde na Svetog Iliju 1938."

Vojnici koji su sahranjeni tu pripadaju Drugom pešadijskom bataljonu Moravske brigade i potiču iz Šumadije.

