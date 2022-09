LAZA RISTOVSKI NIKAD NIJE BIO U OVOJ ULOZI! Hoće li glumac sesti u ministarsku fotelju? Gajović: BALANSIRA SE IZMEĐU DVE STRUJE

U oktobru se očekuje da bude poznat sastav Vlade Republike Srbije na čelu sa mandatarkom Anom Brnabić.

Očekuje se i da će u vladi biti novih lica, a jedno od njih jeste glumac Lazar Ristovski koji bi na mestu ministra kulture mogao da zameni Maju Gojković.

O ovoj temi u jutarnjem programu Kurir televizije govorio je Aleksandar Gajović, novinar, književnik i nekadašnji državni sekretar u ministarstvu kulture i informisanja.

foto: Kurir televizija

Povodom kandidature Lazara Ristovskog, Gajović je ocenio da je reč o dokazanom dramskom umetniku, ali da ostaje neizvesno kako će se pokazati na čelu visoke državne funkcije.

- Reč je o osobi koja je dokazana u svojoj profesiji. Kako će se snaći u funkciji ministra kulture, ne možemo znati dok on to ne postane, jer nikada nije bio u državnoj vlasti niti na sličnoj funkciji. - rekao je Gajović.

On je konstatovao da se minisarstvo kulture prethodnih decenija sa glumcima kao ministrima nije mnogo proslavilo i podsetio na mandat Branislava Lečića i Vojislava Brajovića.

- Nije iznenađenje što do sada nismo dobili Vladu Srbije, jer je to jedan ozbiljan čin, a sve što je ozbiljno jednom se prelama i seče. Okolnosti posle samih izbora su bile jedne, a danas su potpuno druge. U međuvremenu su kandidati za sastav vlade počeli da se dele na proruske i one na suprotnoj strani i tu je sada na delu balansiranje između dve struje, kako bi vlada bila stabilna - tvrdi Gajović.

Kurir.rs

