VLADA SRBIJE USVOJILA ZAKLJUČAK KOJI OMOGUĆAVA PRODUŽETAK ROKA STARIM STUDENTIMA: Otkrivamo šta se razmatra kao rešenje

Starim studentima, kojih je u Srbiji nešto više od 15.000, rok za završetak studija po starom programu mogao bi biti produžen na dve do tri godine, nezvanično saznaje Kurir.

Vlada Srbije usvojila je juče, na predlog Ministarstva prosvete, zaključak kojim se predviđa da se studentima koji su upisani na osnovne studije i na studije na višim školama do 10. septembra 2005. godine produži rok za završetak studija po započetom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studija.

Rok za završetak studija biće definisan izmenom Zakona o visokom obrazovanju, a o kompromisnom rešenju će pregovarati predstavnici Ministarstva prosvete, predstavnici starih studenata i SKONUS.

foto: Shutterstock

- Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pripremiće izmene i dopune Zakona o visokom obrazovanju radi omogućavanja produžetka roka za završetak studija i pokrenuće dijalog sa SKONUS i univerzitetima u cilju utvrđivanja dugoročnog rešenja sa optimalnim rokom za završetak studija po starim programima - saopšteno je iz Ministarstva prosvete.

Do sada se starim studentima rok za završetak studija po starom programu uglavnom produžavao na godinu dana, a mnogi od njih muku muče samo s jednim ispitom čak i po deset godina.

Slovenija rešila problem Dali deset godina rok studentima Stari studenti predlažu i rešenje koje je sprovela Slovenija, a u tom slučaju bi fakulteti morali da naprave program po kom bi se tačno znalo kako se šta boduje od ispita, kako se i šta i koliko plaća, šta se priznaje od ispita u narednih osam godina. Uz to bi se studentima ostavile još dve godine da pređu na "bolonju" ukoliko im to odgovara. - Ljudima tu ostaje deset godina za završetak studija. Mora se rešiti i problem ljudi koji godinama muče muku samo s jednim ispitom, jer ima profesora koji neće iz hira ili nekog inata da daju nekome prolaznu ocenu - navodi Ivanović Kuzmanović.

Kako nezvanično saznaje Kurir, razmatra se više opcija za rešavanje ovog problema, ali se čeka formiranje nove vlade.

- Verujemo da će to biti jedan od prvih predloga za izmenu zakona u novoj vladi, rešenje će biti definisano naknadno izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju i verujemo da će se to brzo rešiti. Razmatra se više opcija, a jedna od njih je da se starim studentima da rok od jedne, dve ili tri godine za završetak studija. Neki od njih traže dve ili više godina, a ima i onih sa zahtevom da to bude neograničeno. Nadamo se da će se pronaći rešenje koje će biti u korist svih - otkriva izvor Kurira.

Verica Ivanović Kuzmanović, predstavnica studenata koji studiraju po starom programu, ističe za Kurir da se mora naći neki kompromis.

- Očekujemo da će se problem rešiti, jer je ova administracija pokazala najveće interesovanje do sada. Njihovo je da nađu rešenje, ili da pređemo na "bolonju" ili da nastavimo po starom modelu. Mi po zakonu po kojem smo upisali studije imamo rok na neograničeno studiranje, nama je to po Ustavu zagarantovano pravo - rekla je Ivanović Kuzmanović.

Kurir.rs/ M. Branković

Bonus video:

01:30 GUŽVA NA PUNKTU: Studenti počeli da se masovno vakcinišu zbog KOVID PROPUSNICE