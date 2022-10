PODELA FOTELJA U BiH: DODIK TRAŽI MESTO ŠEFA DIPLOMATIJE, Hrvatima mesto predsedavajućeg Saveta ministara?

Dva dana posle izbora u Bosni i Hercegovini jasno je jedino da su Željka Cvijanović, Denis Bećirović i Željko Komšić novi članovi Predsedništva. Ipak, stvarnu političku moć imaće stranke, koalicije i kandidati koji budu sastavljali vlast u državnom i entitetskim parlamentima.

Brojanje glasova, za koje postoje brojne zamerke da neobično dugo traje, tek treba da pokaže s kakvom pojedinačnom snagom i s kakvim koalicionim potencijalom će nastupati politički akteri kojima su birači dali poverenje.

Neugodna pozicija

Ono što je u ovom trenutku izvesno jeste da su i na ovim izborima stranke s nacionalnim predznakom - srpski SNSD, hrvatski HDZ i bošnjački SDA - prvi izbor sva tri konstitutivna naroda.

foto: ELVIS BARUKCIC / AFP / Profimedia, Shutterstock, AP/Armin Durgut, AP

Lider SNSD Milorad Dodik, koji je najverovatnije novi predsednik Republike Srpske, juče je najavio da će RS insistirati da ima svog ministra inostranih poslova u BiH.

- Razgovarali smo s Draganom Čovićem da idemo zajedno sa HDZ na nivou BiH i da ćemo se pratiti. Sada Hrvatima pripada mesto predsedavajućeg Saveta ministara, a nama pripada mesto ministra inostranih poslova i već imamo dogovor s Čovićem o tome - izjavio je Dodik.

On je upozorio da je u procesu formiranja novog saveta ministara BiH moguće da se Bošnjaci objedine u Sarajevu i u saradnji sa opozicionim strankama iz RS formiraju savet ministara, što bi dovelo BiH u veoma neugodnu poziciju - da se vlast formira bez legitimnih predstavnika Hrvata i Srba.

- Ne želimo ništa na štetu Bošnjaka, ali ako oni žele da se s nama dogovore šta je BiH i ko je spreman da se dogovara, a ne da širi idealizam, onda ćemo ići prema tome. Ako ne, ostaće struktura koja je propala, pa ćemo videti dokle će to trajati - poručio je on.

Zajednički interes

Politikolog Filip Matić kaže za Kurir da je dogovor HDZ i SNSD sasvim izvestan i da je motiv hrvatske strane ponovljena situacija u kojoj se bošnjačkim glasovima izabrao hrvatski član Predsedništva BiH.

- Nije to trajna saradnja ove dve stranke. Reč je o tome da je zajednički interes i Hrvata i Srba da se spreči narušavanje principa rotacije, što je proteklih godina bošnjačka strana koristila. Dakle, po tom principu, na ministarskim mestima se smenjuju ljudi iz sva tri naroda, pa Dodik s pravom računa na to mesto, jer je do sada ministar spoljnih poslova bio iz bošnjačkog korpusa i red je na srpski. Ovi izbori su još jedanput potvrdili da u BiH i dalje dominira etnonacionalni osećaj i za uspeh stranaka na izborima je dobitno i nužno da budu s tim predznakom. Bosnu će nastaviti da vode te stranke sva tri naroda sa svojim etničkim politikama, samo je pitanje šta će biti tačke njihovog dodira - ocenjuje naš sagovornik.

Jelena Trivić Zbog izborne krađe ne priznajem rezultate foto: Youtube/BN Partija demokratskog progresa ne odustaje od tvrdnji da je kandidatkinja opozicije za predsednika RS Jelena Trivić pobedila svog protivkandidata Milorada Dodika, navodeći da se u izbornoj noći desila ogromna izborna krađa i prekrajanje biračke volje. Trivićeva je juče saopštila da PDP pronalazi dokaze na desetinama biračkih mesta da je ona dobila ili nula ili veoma mali broj glasova, jedan ili dva, a da su njeni glasovi upisani drugim kandidatima s liste za predsednika RS. Kako je objasnila, pravni tim PDP sve dokumentuje i predaje nadležnim institucijama.

Kurir.rs