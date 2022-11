KOLUMNISTA KURIRA ANALIZIRAO ZA N1 BiH: Sramno ponašanje Šmita, međunarodnu zajednicu ne interesuje kako žive građani BiH

Kolumnista Kurira Milovan Jovanović rekao je za N1 BiH da je Kristijan Šmit jedan od najsramotnijih visokih predstavnika u BIH ikada.

Analizirajući situaciju u BiH, Jovanović kaže da je pozicija visokog predstvanika neophodna kao međunarodno prisustvo.

"Izborni proces u BIH završen je tako kako nije moguće ni u zemljama potsaharske Afrike. Oko 750.000 nevažećih listića na biračko telo koje ima oko tri miliona glasača, a visoki predstavnik kaže da su to manje nepravilnosti. To je neverovatno. Da se tako nešto desilo u Bavarskoj ili Saksoniji, svi bi bili pohapšeni, procesuirani i akterima bi bilo zabranjeno da se bave politikom", navodi Jovanović.

On ponašanje visokog predstavnika koji dolazi iz Nemačke vidi kao sramno.

foto: BN TV Printscreen

"Vreme je da se pošteno kaže da je međunarodna zajednica, odnosno da su njeni najvažniji akteri bestidno izdali multietničku, multigrađansku, multikulturalnu, multiversku BiH. Okrenuli su glavu od građana BiH i njihove budućnosti, jer u naredne četiri godine neće biti stabilnosti, povećanja plata i penzija, neće dolaziti strane firme, neće se živeti bolje, neće se zaustaviti odliv stanovništva, niti smanjiti nezaposlenost i siromaštvo. Međunarodnu zajednicu jedino interesuje da u BiH ne bude rata, a kako će građani živeti i da li će BiH biti funkcionalna i uređena zemlja, njih to nažalost ne zanima".

On dodaje da davanje uslovnog statusa kandidata BiH predstavlja vređanje inteligencije.

"Berlinski proces je u sinergiji sa Otvorenim Balkanom. To u Berlinu je bio pokušaj kancelara Šolca da se proces prošrenja, koji je suštinski zaustavljen, nekako oživi i da se pokaže da EU nije odustala od Zapadnog Balkana, ali da to u ovom trenutku nije moguće. Rat u Ukrajini je doveo do toga da Šolc resetuje Berlinski proces. Dokumenti koji su tamo potpisani su već pokrenuti u okviru Otvorenog Balkana. Tako da to nije ništa istorijsko. Ono što bi bilo istorijski i krucijalno, pogotovo sada kada se odvija rat na tlu Evrope prvi put posle 1945, bilo bi da EU kaže da će zapadnobalkanska šestorka u naredna dva, tri, četiri meseca postati deo EU. Time bi se ovaj region oslobodio negativnih uticaja Rusije, Kine i pojedinih zemalja Bliskog istoka. Nažalost, to se neće desiti".

Jovanović smatra da su "svima na ovom području, dok traje brutalna ruska agresija na Ukrajinu, preko potrebni mir, stabilnost, ekonomska, privredna, kulturna saradnja i razumevanje".

"To ekonomsko povezivanje, kome je predsednik PKS gospodin Čadež dao veliki doprinos, veoma je važno. Potrebno nam je takođe i više ljudi u regionu poput gospodina Ljajića koji je čovek mira, dijaloga, razumevanja, tolerancije. To je čovek koji pravi mostove i dobre veze ne samo između Srba i Bošnjaka, već i Srba i Hrvata, Srba i Albanaca. Mi smo mali i nama je neophodan mir zbog nas i naše dece".

Kolumnista Kurira apostrofira da se predsednik Srbije Aleksandar Vučić nije mešao ni na koji način u izbore u BIH, to jest u Republici Srpskoj.

"On ima toliko problema i nalazi se u veoma nezahvalnoj i teškoj političkoj situaciji. On je više puta ponovio da podržava celovitu BIH, Dejtonski sporazum i da mu ne pada na pamet da se meša u izbore u BIH", zaključuje Jovanović.

(Kurir.rs)