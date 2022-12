REZOLUCIJA 1244 PREDVIĐA POVRATAK SRPSKE VOJSKE I POLICIJE POD SLEDEĆIM USLOVIMA: Zahtev za vraćanje snaga od izuzetne je važnosti

Nakon istorijske najave predsednika Aleksandra Vučića da će Srbija tražiti da se srpska policija i vojska vrate na Kosovo - što omogućava Rezolucija Saveta bezbednosti UN 1244 - kako bi se zaštitila bezbednost Srba na KiM, kosovski političari otvoreno su zapretili ratom! Stručnjaci za bezbednost ocenjuju da Srbija ima pravo da traži vraćanje svojih snaga na Kosmet, dodajući da je takav zahtev od izuzetne važnosti.

Teške optužbe Kosovski premijer Aljbin Kurti optužio je srpsku vladu da preti vojnom agresijom Kosovu, kao i da "Priština ne želi sukob sa Srbijom, ali da će na agresiju odgovoriti svom snagom koju ima". On je kazao i da se zvanični Beograd "ponaša kao i pre 23 godine".

- Srbija već nekoliko dana preti Kosovu agresijom. Predsednik i premijer Srbije pozivaju na povratak 1.000 vojnika, pozivajući se na Rezoluciju 1244 UN. Žele dvostruki korak unazad. Prvi je povratak u vreme Miloševića i rata. Drugi je da se pitanje Kosova vrati u UN i što dalje od EU. Srbija ne krije da želi da se vrati na Kosovo, odnosno da nastavi rat koji je izgubila. Militarizacija Srbije tokom godina dovela nas je do ovakvog stanja. Oni izdvajaju velike sume novca za vojsku i naoružanje - kazao je Kurti.

Oglasila se i potpredsednica Demokratske partije Kosova Vljora Čitaku, koja je istakla da "Vučić zna da srpska policija i vojska nikada više neće kročiti na Kosovo".

Poznati kosovski advokat Tom Gaši otišao je najdalje, pa je na Fejsbuku napisao je da su "Škije (pogrdan albanski naziv za Srbe) i Vučić zaboravili operaciju 'Oluja' i da se ona može ponoviti i na Kosovu"!

- Škije i zločinac Vučić su zaboravili "Oluju". Treba da se podsete da se lako može ponoviti i u albanskoj verziji. Vučić ništa nije naučio od svog duhovnog šefa Miloševića - napisao je Gaši u skandaloznoj objavi na Fejsbuku.

Poštovati Rezoluciju 1244 Ilija Kajtez, stručnjak za bezbednost, kaže za Kurir da je od izuzetne važnosti zahtev da se srpske snage bezbednosti vrate na sever Kosova. Te snage, dodaje on, ne bi izazvale rat, već bi održale mir i zaštitile sprski živalj na KiM.

- Kurti danima teroriše Srbe na Kosovu, bespravno hapsi, šalje do zuba naoružane pripadnike ROSU, drži naše ljude u strahu i stanju stalne pripravnosti za rat. Euleks i Kfor su već više puta dokazali da ne mogu da zaštite Srbe na Kosovu. I zato to treba da uradi država Srbija, naše snage treba da budu na KiM, Rezolucija 1244 je najstarija i krovna rezolucija, koja mora da se poštuje. Mi ne možemo poslati vojsku i policiju jednostranom odlukom, već nam treba dozvola komandanta Kfora. Ako je ne da, jasno je na čijoj su strani. Srbija deluje proaktivno i delima pokazuje da predaja nije opcija i da neće skrštenih ruku gledati kako se Srbi na KiM maltretiraju, prebijaju i zatvaraju - naglašava Kajtez.

Podsetimo, u obraćanju javnosti u subotu predsednik Vučić je otkrio da je usaglašen tekst kojim će biti upućen zahtev komandantu Kfora da obezbedi raspoređivanje pripadnika vojske i policije Srbije.

- Rezolucijom SB UN 1244 potvrđeno je da će dogovorenom broju srpskog vojnog i policijskog osoblja biti dozvoljeno da se vrati. Do sada sa Kforom nisu vođeni razgovori o povratku srpskog osoblja. To nije mogućnost, već je obaveza za Kfor. Nema iluzija da će oni naći bezbroj razloga, iako na to nemaju pravo, da kažu kako kontrolišu situaciju i da za tim nema potrebe - kazao je Vučić.

Kongresmenka Klaudija Teni Situacija na severu duboko zabrinjavajuća Kopredsedavajuća srpskog kokusa u Američkom kongresu Klaudija Teni navela je da je pogoršanje situacije na severu Kosova razlog za duboku zabrinutost, kao i da se tekući sporovi između strana moraju rešiti mirnim putem. - Sada bi trebalo da dođe vreme za one u regionu da prekinu bilo kakve jednostrane akcije koje bi mogle dodatno podstaći tenzije i još jednom potvrde posvećenost diplomatiji vraćanjem za pregovarački sto u dobroj veri - poručila je Teni za srpski Radio Čikago.

Ivica Dačić: Da isteramo stvari na čistac Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić kaže da će predsednik Srbije Aleksandar Vučić i Vlada zahtevom Kforu za povratak pripadnika Vojske Srbije na KiM pred međunarodnom zajednicom pokušati da "isteraju stvari na čistac" i da saznaju da li je u potpunosti primenjena Rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244.

Aneks 2 rezolucije 1244 Član 4 Rezolucije 1244 UN predviđa mogućnost da se dogovorenom broju jugoslovenskog i srpskog vojnog i policijskog osoblja dozvoli povratak na Kosovo radi obavljanja dužnosti u skladu sa aneksom 2. U Aneksu 2 piše da se to može desiti kao veza sa međunarodnom civilnom misijom i međunarodnim bezbednosnim prisustvom, za obeležavanje/čišćenje minskih polja, održavanje prisustva na mestima srpske kulturne baštine i održavanje prisustva na glavnim graničnim prelazima - stoji u aneksu dva Rezolucije 1244.

- Znamo da su to retorička pitanja, tj. unapred znamo odgovor na njih. Kao što i sada pokušavaju da predstave da Briselski sporazum maltene kao da i ne postoji, tako se ponašaju i u odnosu na Rezoluciju 1244 - rekao je Dačić za RTS.

(Kurir.rs / Jelena Pronić)