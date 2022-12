ALEKSANDAR ŠEŠELJ: TREBALO JE POSTAVITI USLOV ESKOBARU Nema sastanka dok se Dejan Pantić ne pusti na slobodu!

"Iskren i korektan razgovor sa specijalnim predstavnikom EU Miroslavom Lajčakom i izaslanikom SAD Gabrijelom Eskobarom", napisao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na Instagramu, posle jučerašnjeg trilateralnog sastanka u Predsedništvu. Do ovih sastanaka dolazi nakon tenzija na Kosovu i Metohiji koje traju danima, a okidač za poslednja dešavanja bilo je hapšenje bivšeg policajca Dejana Pantića na Jarinju pre pet dana.

Sastanak Vučića, Eskobara i Lajčaka komentarisao je u emisji Puls Srbije Aleksandar Šešelj, potpredsednik Srpske radikalne stranke.

Šešelj je najpre prokomentarisao slučaj porodice Pantić nakon uključenja u emisiju supruge Dejana Pantića, Suzane i njegovog sina, Predraga.

foto: Instagram/buducnost srbije, Kurir TV

- Zaista je strašno ovo što se dešava porodici Pantić. To je najbolji pokazatelj kako Šiptari vide Srbe na Kosovu I Metohiji. Njih treba maltretirati kako bi se oni u najboljem slučaju skupili i otišlli sa Kosova I Metohije. Sudbina porodice Pantić je, takođe pokazatelj politike Evropske Unije i SAD. Ove scene - to je njihova politika. To kako Srbi danas žive na KiM ne može da se poredi ni sa čim. Nijedna etnička zajednica na svetu ne živi tako - rekao je Šešelj.

Šešelj smatra da je sastanak predsednika Vučića sa Eskobarom i Lajčakom, trebalo usloviti puštanjem Dejana Pantića na slobodu:

- Oni su ti koji vuku sve konce, a Kurti je neko ko se toleriše od strane Amerikanaca, budući da je samo instrument njihove politike.

01:14 ALEKSANDAR ŠEŠELJ: TREBALO JE POSTAVITI USLOV EKSKOBARU Nema sastanka dok se Dejan Pantić ne pusti na slobodu!

- Kad se govori da je problem što Srbi zbog ove situacije koju smo videli izađu na barikade i kaže se da je to izazivanje nestabilnosti, vi se pitate:Kko je ovde lud?" Znači izazivanje nestabilnosti je to kad se vi borite protiv sistemskog progona. A stabilno je kada se neki čovek ovako kidnapuje. To je sve "stabilno" i to je sve "u skladu sa evropskim standardima i evropskom perspektivom" - rekao je Šešelj.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud