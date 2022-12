NA OVU KARTU IGRA PUTIN: Ruski predsednik pred svetskim moćnicima redovno poteže kosovski presedan!

Njemu dobro dođe svaki adut koji ima podlogu u međunarodnom pravnom sistemu, bez obzira na to što to u ovom kontekstu može nama da smeta ili pomaže, ocenjuje za Kurir Miroslav Stojanović

Kosovski presedan, na koji se pozvao ruski predsednik Vladimir Putin u pohodu na ukrajinske teritorije, sasvim izvesno će biti ulog i u budućim mirovnim pregovorima i konačnom završetku rata.

Teška situacija

Predsednik Aleksandar Vučić rekao je da je situacija za Srbiju teška i da je očigledno da neki misle da je pravi trenutak da izvrše potpuni pritisak da se reši kosovski problem, jer im se ne sviđa situacija u Ukrajini.

- Situacija je veoma teška za nas. Očigledno je da neko misli da je vreme da izvrše kompletan pritisak na Srbiju, jer u Ukrajini nije izvesno da će strana koju oni podržavaju s takvom lakoćom da pobedi, kao što je to izgledalo pre tri meseca, pa je potrebno da se što pre završi ovo, da se Putin opet ne bi nekad pozvao na kosovski presedan, mada je to već učinio i to se nama ne sviđa. Ali on je to rekao u telefonskom razgovoru i Makronu i Šolcu, i to su mi oni potvrdili. Rekao im je: "Kao što ste vi napravili ovde, tako ću i ja s različitim delovima Ukrajine" - otkrio je Vučić u izjavi za Pink.

Nekadašnji dopisnik iz Berlina Miroslav Stojanović kaže za Kurir da pominjanje kosovskog presedana u ukrajinsko-ruskoj priči samo u ovom trenutku može pomoći u smislu očekivanja da će Zapad manje da pritiska Srbiju.

Ozbiljna tema

- Sada nam pomaže da malo odbijamo oštrinu pritiska zapada, jer Srbija, pozivajući se na međunarodno pravo i Rezoluciju 1244, ima jako uporište da upozori da će se zloupotrebe sasvim sigurno praviti. To je situacija koja nam samo u sadašnjim razgovorima sa Zapadom može pomoći da ukažemo na to da su napravili kardinalnu grešku i presedan i razorili međunarodno pravo, a posledice mogu biti fatalne. Neće Putin biti jedini koji na tome insistira. Oni su otvorili Pandorinu kutiju. Putin to koristi, naravno, na našu štetu, ali paradoksalno, to može i da nam pomogne. Jer mi nećemo rešiti pitanje konačnog statusa Kosova ako se ne prihvate međunarodna pravila, a ta pravila Putinu ne odgovaraju kada je u pitanju Ukrajina. Pitanje je dokle će on moći da koristi tu kartu. Sada je koristi da bi stišao pritisak Zapada i nalazi argument da im kaže: "Gospodo, vi ste otvorili Pandorinu kutiju i nemojte da nas apostrofirate zbog Ukrajine" - objašnjava naš sagovornik.

Stojanović ipak upozorava da će dugoročna šteta ili korist od ubacivanja Kosova u rusku argumentaciju zavisiti od budućih mirovnih pregovora, odnosno igrača koji će u njima učestvovati.

- Kraj rata neće obuhvatiti samo Rusiju i Ukrajinu, već će to biti širi, geostrateški format u kojem će sasvim sigurno Kosovo biti dosta ozbiljna, ali, naravno, ne i najvažnija tema. Putinu dobro dođe svaki adut koji ima podlogu u međunarodnom pravnom sistemu, bez obzira na to što to u ovom kontekstu može nama da smeta ili pomaže. Pitanje je okvira u kojem će se pregovori odvijati, a on će biti strateški koncipiran - ocenjuje Stojanović.

