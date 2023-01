PREDSEDNIK VUČIĆ OBIŠAO RADOVE NA FRUŠKOGORSKOM KORIDORU: Baš na ovom mestu izgradićemo najduži tunel u Srbiji! (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je radove na izgradnji Fruškogorskog koridora, koji spaja Novi Sad i Rumu u dužini od 45 kilometara.

"Baš na ovom mestu izgradićemo najduži tunel u Srbiji od 3.5 km. Napornim radom i posvećenošću uspećemo da spasemo Srbiju od recesije i velike krize. Verujem u Srbiju, verujem u rad. Srećna i uspešna Nova godina", napisao je predsednik na zvaničnom Instagram nalogu.

Predsednik Vučić je u video snimku koji je objavio, pokazao i čuvara i maskotu gradilišta, psa Žuću, koji radnicima pravi društvo.

"Imali smo sreću da naiđemo na Žuću, ovog divnog psa. Kažu da se na svakom gradilištu pojavi neki pas", rekao je Vučić.

Predsednik je istakao da Srbija mora još više da radi i da se razvija, kako bi se održao tempo napretka.

Fruškogorski koridor, pored toga što će skratiti vožnju od Novog Sada do Beograda za čitavih 20 km i omogućiti da se od centra Novog Sada pre stigne do industrijske zone u Rumi nego do centra Futoga, doneće višestruku korist za sva naseljena mesta u njegovoj okolini.

Fruškogorski koridor predstavljaće autoput od 47,7 km, sa četiri trake od po 3,5 metra, ali bez zaustavnih traka i ta saobraćajnica će spajati auto-puteve ka Šidu i Subotici, a imaće i najduži tunel u Srbiji.

Kroz Frušku goru biće probijen tunel od 3,5 kilometra i biće sagrađen nov most preko Dunava od 1,8 km, koji će spajati Petrovaradin u Sremu i Kovilj u Bačkoj.

Fruškogorski koridor skratiće put i od Novog Sada do beogradskog aerodroma.

Radovi će koštati skoro 80 miliona dinara bez PDV-a, a sama privremena dozvola ima rok važnosti od šest meseci.

