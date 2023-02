NEMA POPUŠTANJA: Međunarodna zajednica shvatila da mora jače da pritisne Prištinu! Uslov svih uslova je formiranje ZSO

Novi non-pejper koji se pojavio u javnosti otkrio niz posledica s kojima kosovska vlast može da se suoči ukoliko ne sarađuje. Sagovornici Kurira ocenjuju da se sada vidi i to da su predlagači rešenja uvideli da neke stvari moraju da se izbalansiraju

Međunarodna zajednica shvatila je da mora ozbiljno da pritisne Prištinu, odnosno vladu Aljbina Kurtija, da ispunjava svoje obaveze, a pre svega da formira Zajednicu srpskih opština (ZSO), ocenjuju sagovornici Kurira nakon što se u javnosti pojavio novi non-pejper o rešavanju kosovskog problema.

Ostaće bez podrške

U dokumentu na šest stranica, koji je podeljen na 11 zasebnih delova i ima više od 20 podtačaka, a koji je objavio Albanijan post, detaljno je navedeno šta će snaći Prištinu, ali i Beograd, ukoliko ne prihvate evropski predlog. Najnoviji papir je, prema nezvaničnim navodima, neka vrsta pratećeg dokumenta predočenog nedavno zvaničnicima u Beogradu i Prištini od strane "velike petorke".

- Kosovo može da ne formira zajednicu opština sa srpskom većinom i u potpunosti da se povuče iz sporazuma iz 2013. godine, ali tada mora da snosi posledice poništavanja svih dosadašnjih dostignuća - slobodno kretanje, pozivni broj +383, integraciju severnog dela i kontrolu dva prelaza sa Srbijom - stoji u pomenutom non-pejperu.

Dodaje se da "Kosovo ne može da teži da nastavi da uživa apsolutnu zaštitu od zapadnog sveta, koji je od vitalnog značaja za njegovo postojanje, i da istovremeno okleva da prihvati zapadne napore za trajni mir". Kada je reč o Beogradu, ističe se da "Srbija ne može da teži da nastavi da uživa u finansijskim, ekonomskim i političkim prednostima postojećih sporazuma i da istovremeno podriva napore Zapada za trajni mir".

Račun bez krčmara

Bivši ambasador pri UN diplomata Branko Branković ocenjuje da ovaj dokument u neku ruku pokazuje shvatanje predlagača da neke stvari moraju da se izbalansiraju.

- Prethodni predlog je bio isključivo u vidu pretnji, a ništa specijalno nije sadržao o pitanju obaveza Prištine. Kako su videli da od toga nema ništa, verujem da su sada morali malo da popuste i da, uslovno rečeno, priprete i Prištini da će se suočiti sa određenim konsekvencama. No, to ne znači ni da nama popuštaju - kaže Branković.

Ukazuje i da je najznačajnije što je cela stvar predmet daljih razgovora, pregovora i konsultacija.

- Kada imate dalje pregovore i ne zatvarate vrata, onda je to uvek dobra prilika da se iznesu i protivargumenti onome što traže od nas. Dosta je važno da mi stavimo do znanja da je Srbija ekonomski i politički stub stabilnosti na Balkanu i da bi sve to čime prete stvorilo nepotrebnu nestabilnost kako u Srbiji, tako i na čitavom Balkanu, što stvara ozbiljnu pretnju, a Evropi ne treba dalje zaoštravanje na evropskom tlu - konstatuje Branković.

Bivši šef diplomatije Jugoslavije Vladislav Jovanović ocenjuje da je ovaj predlog samo varijacija na temu, a da je tema račun bez krčmara.

- Pokušavaju da nas navedu da ispustimo iz ruku najjači argument, a to je da mi imamo tapiju na Kosovo prema svim međunarodnim mirovnim ugovorima. To je kamen koji ne mogu nikako da pomere bez naše saglasnosti, koja je uslov njihovog uspeha u preotimanju Kosova i pokušaja da ga pretvore u članicu UN. Sve su ovo samo bolja zamotavanja u jedan poklon koji sadrži otrov za nas da bismo lakše prihvatili njihovu zamisao - kaže Jovanović.

Peter Stano, portparol EU Formirati ZSO bez odlaganja Portparol Evropske unije Peter Stano ponovio je juče da je stav EU da se svi sporazumi postignuti u dijalogu moraju sprovesti bez odlaganja, uključujući i ZSO. - Stav EU o ovom pitanju je poznat, svi sporazumi iz dijaloga moraju biti sprovedeni bez daljeg odlaganja i bez ikakvih uslova. To važi i za osnivanje Zajednice, što je zakonska obaveza Kosova - istakao je on.

