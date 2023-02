100 DANA VLADE! EVO KOJU JE OCENU DOBIO ANIN KABINET i šta kažu ministri o svom i radu svojih kolega iz Nemanjine 11!

Prvih 100 dana Vlade Srbije, koju vodi Ana Brbnabić, navršilo se danas, a koliko su se dobro ili loše pokazali članovi kabineta u Nemanjinoj 11 - pitali smo analitičare, ali i ministre.

Bojan Klačar, izvršni direktor Cesida, kaže za Kurir da bi za prva tri meseca ovoj vladi dao prelaznu ocenu, kao i da je slobodno možemo nazvati "kriznom vladom".

- Obezbeđena je politička i energetska stabilnost, a ekonomska situacija je prihvatljiva i pored inflacije. Najvidljiviji su bili oni ministri čiji rad je direktno vezan upravo za oblast energetike, finansija, evropskih integracija i spoljnih poslova. U situaciji rata u Ukrajini, ovi resori stvaraju okvir za rad svih drugih. Plašim se da za ovu vladu tek predstoje ozbiljni izazovi tokom ove godine - kazao je Klačar. Pojedini ministri su saopštili i šta su to uspeli da urade tokom prvih 100 dana.

Ivica Dačić, prvi potpredsednik Vlade i šef diplomatije

foto: Kurir televizija

- Vlada je od prvog dana nastavila da se prioritetno brine o snabdevanju naše privrede i građana, energentima, hranom i drugim najvažnijim proizvodima. Nastavili smo ono što je do tada, uz stalno vođstvo predsednika Vučićaa, radila vlada u tehničkom mandatu. Počeli smo mandat u izuzetno teškom trenutku za Srbiju, a naš veliki uspeh za sve to vreme je što nijedan minut nismo bili bez struje ni bez goriva, što pred našim radnjama nije bilo redova, a unutra nestašica. U isto vreme nastavili smo našu borbu za KiM, i to usred rata u Ukrajini, gde su se odnosi u Evropi i svetu drastično promenili. U svemu tome morali smo da održimo put kojim treba da ide Srbija i da jedino štiti svoje interese. To bi bila skoro nerešiva jednačina za mnogo uticajnije zemlje od Srbije, ali za nas nije, pa smo uspeli da očuvamo sve što je za nas najvažnije. Imali smo i potvrdu više članica UN da povlače svoje ranije priznanje KiM. U Vladi kao i ranije preovladava jak timski duh, jer svi znamo da smo zajedno sa predsednikom, na istom poslu, a to je zaštita naših glavnih državnih i nacionalnih interesa, stalni ekonomski napredak Srbije, uz puno poštovanje na međunarodnoj sceni. I na istoku i na Zapadu.

Nikola Selaković, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

foto: Printscreen/RTS

- Tokom prvih 100 dana uključeno je 9.386 nezaposlenih mladih do 30 godina kod 5.546 poslodavaca u okviru programa "Moja prva plata", ubrzana je obrada zahteva za subvencije za prvi stan za mame. Na predlog ministarstva usvojene su izmene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, januarske penzije uvećane su za 22,1 odsto. Tokom prethodna 3 meseca, Ministarstvo isplatilo je 60.513.197 dinara za realizaciju konkursa za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom, kao i ukupno 102.027.093 dinara preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za subvencije zarada osoba sa invaliditetom. Srbija je jedina država u regionu, koja ima inkluzivne centre. Konačno, Inspektorat za rad pri Ministarstvu izvršio je 18.504 inspekcijska nadzora, te utvrdio da je 1.208 osoba radilo „na crno“, a nakon mera koje su preduzeli inspektori rada, 793 lica su zasnovala radni odnos na neodređeno vreme.

Maja Gojković, ministarka kulture

foto: Ministarstvo Kulture, Dario Konstantinović

- Iako je 100 dana kratak vremenski okvir, ponosna sam na postignuća Vlade i Ministarstva kulture. Sumirajući rezultate u oblasti kulture, istakla bih da smo zaista mnogo važnih projekata kao Ministarstvo kulture inicirali, podržali ili realizovali u proteklih 100 dana.. Nastojali smo da u svakom kutku naše prelepe Srbije obogatimo i podstaknemo kulturni razvoj i mislim da možemo biti zadovoljni. Ipak, ocenu rada Ministarstva na čijem sam čelu prepustila bih drugima, kako premijerki, tako i svim građanima. Predvođena premijerkom Anom Brnabić, Vlada funkcioniše timski u interesu svakog građanina Srbije. U izazovnom i globalno turbulentnom vremenu, Vlada Srbije, oslonjena na državnu politiku predsednika Aleksandra Vučića, čuva mir, stabilnost i kreira socijalno – politički ambijent koji omogućava i donosi napredak uprkos ogromnim pritiscima i teškoćama, pre svega u vezi Kosova i Metohije.

Branko Ružić, ministar prosvete

foto: Kurir tv

- Moj tim radio je vredno i predano, nastavili smo započete poslove i s pravom mogu da kažem da je urađeno sve što je i planirano. Ima mnogo značajnih stvari, ali posebno bih izdvojio ulaganja u obrazovnu infrastrukturu. Ustanovljene su nove mere za prevenciju i sprečavanje nasilja koje će predstavljati pozitivnu promenu stava prema vaspitnom i preventivnom radu škole, roditelja i svih drugih društvenih faktora, jaču interresornu koordinaciju, kao i strože kazne za nepoštovanje reda i mera obrazovnih ustanova. Ojačaće se i funkcija nacionalne platforme „Čuvam te“. Izmenili smo koncept Završnog ispita, po kome su se učenici do kraja prošle godine izjasnili koji će test od 5 izbornih predmeta polagati, umesto dosadašnjih svih. Uvođenje Državne mature, koja podrazumeva završne ispite na kraju srednjoškolskog obrazovanja – opšta matura, koju polažu učenici gimnazija, umetnička matura za učenike srednjih umetničkih škola, stručna matura za učenike srednjih stručnih škola i završni ispit za učenike srednjih stručnih škola koji se školuju u obrazovnim profilima u trajanju od tri godine. Uvođenje državne mature za učenike četvorogodišnjih škola planirano je za 2023/2024. godinu, dok će učenici trogodišnjih obrazovnih profila ove godine polagati završni ispit.

Darija Kisić, ministarka za brigu o porodici

foto: Youtube Printscreen

- Po formiranju nove Vlade nastavili smo aktivnosti na poboljšanju demografske slike Srbije. U toku su izmene i dopune Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom i Porodičnog zakona, a veoma brzo se očekuje i formiranje novih saziva Saveta za prava deteta, Saveta za pitanja starosti i starenja i Saveta za međugeneracijsku solidarnost. Od 1. januara 2023. godine povećan je roditeljski dodatak, paušal za nabavku opreme za dete, kao i jednokratne pomoći za rođenje drugog i trećeg deteta, te dečiji dodatak. Roditeljski dodatak za rođenje prvog deteta od 1. januara iznosi 345.398,70 dinara, roditeljski dodatak za drugo dete, koji se isplaćuje u 24 rate, sada iznosi 306.388,75 dinara, za treće dete, koji se isplaćuje u 120 rata, 1.838.332,53 dinara, a za četvrto dete 2.757.498,79 dinara u 120 rata. Jednokratna pomoć za rođenje drugog i trećeg deteta za decu rođenu 1. januara 2023. godine i kasnije iznosi 115.132,90 dinara, dok paušal za nabavku opreme za dete iznosi 6.383,10 dinara.

Irena Vujović, ministarka zaštitite životne sredine

foto: Ministarstvo zaštite životne sredine

- Za ovih 100 dana rada Ministarstva zaštite životne sredine na čijem sam čelu, započeti su svi predviđeni, ugovoreni projekti od velikog značaja u oblasti zaštite životne sredine. Ocenu rada daće svakako predsednica Vlade Ana Brnabić, kao i građani i predstavnici lokalnih samouprava širom Srbije u kojima počinju da se realizuju projekti za koje su se oni aktivno zalagali decenijama unazad. Vrlo je važno da su za ovih sto dana usvojeni strateški dokumenti od izuzetnog značaja za zaštitu životne sredine. Kao što su Program razvoja cirkularne ekonomije u RS za period 2022-2024. godine sa Akcionim planom i Program zaštite vazduha u RS za period od 2022. do 2030. godine sa AP. Pored toga, usvojena je i Uredba o proglašenju Specijalnog rezervata prirode „Brzansko moravište”, Uredba o utvrđivanju Liste kategorija kvaliteta vazduha po zonama i aglomeracijama na teritoriji RS za 2020. i 2021. godinu kao i Godišnji izveštaj o stanju kvaliteta vazduha. Danas je istorijska prekretnica što se tiče ulaganja u zaštitu životne sredine jer je to tema broj jedan i u svetu. Zato nam je veoma bitna izuzetna podrška ministra finansija Siniše Malog koji je u budžetu planirao i izdvojio dosad najveća sredstva za kapitalna ulaganja u cilju poboljšanja uslova životne sredine.

Tomislav Momirović, ministar spoljne i unutrašnje trgovine

foto: screenshot RTS

- Odgovornost naše Vlade se videla u svakoj teškoj situaciji, kao što se videla i u prethodnom peridu kada smo se suočili sa ekonomskom i energetskom krizom. Svakodnevno smo pratili situaciju kako bismo predvideli probleme i reagovali.Ključna stvar je što smo uspeli da obezbedimo snabdevenost tržišta kako bi u svakom trenutku naši prehrambeni proizvodi bili na raspolaganju građanima. Omogućili smo najniže cene osnovnih životnih namirnica, hleba, soli, šećera i ulja, a u teškoj borbi sa inflacijom uspeli smo da naše građane zaštitimo od ekonomskog udara, koji je došao kao posledica rata na istoku Evrope. U toku je i finalizacija procesa obrazovanja Nacionalnog saveta za zaštitu potrošača, Vladinog tela koje se osniva radi unapređenja sistema zaštite potrošača. S obzirom da je za razvoj privrede od izuzetne važnosti da se suzbije siva ekonomija i svede na minimum delovanje nelojalne konkurencije, u narednom periodu sa posebnom pažnjom radićemo na daljem unapređenju inspekcijskog nadzora, najpre kroz digitalizaciju rada ove službe u okviru ministarstva. Iako je prvih 100 dana Vlade kratak period za donošenje nekih većih zaključaka, mislim da smo pokazali da kao tim možemo mnogo toga da uradimo i da rezultati nisu izostali.

Milan Krkobabić, ministar za brigu o selu

foto: Ministarstvo za brigu o selu

- Sto dana je i malo i mnogo. Malo za merenje nekih rezultata, a mnogo kad su u pitanju očekivanja. Ovo nisu laka vremena. Moj resor je, zahvaljujući rebalansu budžeta, uspeo da u nastavku programa dodele sredstava za seoske kuće zabeleži zavidan iskorak. Naime, za ovih 100 dana useljeno je 530 kuća sa 820 ljudi, koji imaju 280 dece, i nalaze se u 93 opštine. U 2023. nastavljamo sve naše programe. Ne bih ulazio u ocenu rada drugih, građani su ti koji verifikuju svačije zalaganje i rezultate i to je najmerodavnija ocena. Istine radi, neki od kolega su bili izloženi daleko većim objektivnim izazovima: vojska, policija, Kancelarija za KiM, kao i oni koji su odgovorni za državnu kasu. I to treba istaći i pohvaliti.

Marko Blagojević, ministar za javna ulaganja

foto: Marina Lopičić

- Okončani su radovi vredni dva miliona evra na kompletnoj rekonstrukciji objekata domova zdravlja i ambulanti u Grockoj, Loznici, Somboru i Gadžinom Hanu. Rekonstruisan je ZC Aranđelovac, izgrađena Ustanova za odrasle i starije Valjevo, opremljena rekonstruisana Infektivna klinika KCS i započeta realizacija ZC Prokuplje, OB Leskovac, UC Zaječar, OŠ "Desanka Maksimović" i "Sveti Sava", a počeli su radovi na izgradnji kanalizacione mreže u opštini Pećinci.

Aleksandar Martinović, ministar državne uprave i lokalne samouprave

foto: MDULS

- U prvih 100 dana rada Vlade, uprkos brojnim izazovima sa kojima se Srbija suočava, ostvareni su značajni rezultati, a postavljeni su i prioriteti za period koji je pred nama. Nastavili smo rad na digitalizaciji i modernizaciji javne uprave, kao i na uspostavljanju novih, ali i poboljšanju kvaliteta postojećih usluga za građane i privredne subjekte. Posebno smo posvećeni daljoj saradnji sa svim gradovima i opštinama, u cilju jačanja njihovih kapaciteta i ravnomernog regionalnog razvoja. U prethodna tri meseca uspešno smo završili jedan broj započetih infrastrukturnih projekata u lokalnim samoupravama i opredelili značajna sredstva iz budžeta za realizaciju novih. Nastavili smo rad na digitalizaciji i modernizaciji javne uprave. Najpre bih izdvojio pokretanje usluge E-izvod iz matičnih knjiga, kao uslugu od direktne koristi za građane, koji sada potpuno besplatno mogu dobiti izvod u elektronsko sanduče. Nije mali broj ministarstava koja već duži period nižu rezultate, a možda najbolji primer istrajnosti i truda daje ministar Siniša Mali.

Rade Basta, ministar privrede

foto: Zoran Vujasinović / Ministarstvo privrede

- U uslovima globalne neizvesnosti državno rukovodstvo nastoji da umanji negativne posledice krize i da zadrži privredni rast. Zbog toga je osnovan Savet za koordinaciju aktivnosti mera za rast BDP i kao član saveta zajedno sa svojim kolegama iz Vlade Srbije radim na realizaciji tih mera.Posebno sam ponosan na inicijativu "Žene su zakon", koja će pomoći da preduzetnice imaju bolji status po pitanju korišćenja trudničkog, porodiljskog i odsustva s rada radi nege deteta. Okončali smo 150 velikih investicionih ulaganja, a trenutno su u realizaciji ili fazi monitoringa čak 252 značajna investiciona ciklusa, vrednosti 570 milijardi dinara. Svako od nas moraće i u narednom periodu marljivo da radi kako bi opravdao poverenje građana i u tom pogledu najbitnije je da funkcionišemo kao tim.

(Kurir.rs/Jelena Pronić)