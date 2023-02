PREDSEDNIK VUČIĆ: Prvo ZSO, pa razgovori u Briselu o svemu drugom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će sledeći put otići u Brisel kad bude "isporučena" Zajednica srpskih opština.

Visoki predstavnik za spoljnu politiku Žozef Borel najavio je da će pozvati Vučića i premijera tzv. Kosova Aljbina Kurtija u Brisel da bi razgovarali o evropskom planu za Kosovo i Metohiju.

"Moraju da mi kažu šta je smisao toga (sastanka sa Kurtijem). Ako mislite da me zovete u Brisel da me nagovorite da kažem Zajednica srpskih opština istovremeno s ne znam čim ili posle nečega, nemojte da me zovete", rekao je Vučić na otvaranju obnovljenog hotela u Kuršumlijskoj banji.

Takođe je rekao da je "budalaština i bezobrazluk" Kurtijeva izjava da je deset opština sa srpskom većinom u povlašćenom položaju u odnosu na druge opštine u kojima Albanci čine većinu.

"On bi hteo da poistoveti državno-pravni status Republike Srbije i onoga što on naziva Republika Kosovo. Mi imamo samo jednu temu o kojoj razgovaramo i to je jedina tema na stolu", rekao je Vučić.

Dodao je da Kurtijevi "besmisleni trikovi" ne prolaze kod onih koji se ozbiljno bave politikom.

Podsetimo, predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas svečanom otvaranju rekonstruisanog hotela "Planinka" u Kuršumlijskoj banji, a potom seo da razgovara sa građanima Mesne zajednice Merdara koji su ga upoznali sa svim problemima.

(Kurir.rs)