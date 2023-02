"PRETEĆA PORUKA IZ TZV. KOSOVSKOG PARLAMENTA" Barac: Zatrašuju Srbe da neće imati normalan život ukoliko se formira ZSO (VIDEO)

Da li je napravljen pomak u rešavanju krize na Kosovu i Metohiji. Aljbin Kurti prihvatio je predlog stranih zvaničnika za rešavanje krize u južnoj srpskoj pokrajini.

Koje su moguće posledice ovakvog prihvatanja govorili su u jutarnjem programu Kurir televizije Stevica Deđanski, predsednik Centra za razvoj međunarodne saradnje i Srđan Barac iz centar za društvenu stabilnost.

- Trebalo bi to gledati na dva nivoa. Jedan je negativni, a drugi pozitivni. Smešno je što je on rekao da mi treba da ih pustimo u Ujedinjene nacije i uslovio je to prihvatanje međusobnim priznanjem. To je negativna strana. Pozitivno je to što do sada nije prihvatao ništa. Ne zato što on ima hrabrosti nego što je imao podršku stranog faktora. Ovo je znak da ga je neko privoleo da pregovara - smatra Deđanski.

Barac ističe da je prekidanjem sednice tzv. kosovskog parlamenta, kada je opozicija protestovala zbog formiranje Zajednice srpskoh opština poslata važna poruka Srbima na Kosovu i Metohiji.

- Stav nekih zapadnih zamalja prema Kurtiju se promenio. Iz Vašingtona da, ali iz Berlina ne. Iz Vašingotna su već imali pregovore sa opozicionim strukturama. Milsim da je prekidanjem sednice parlamenta Srbiji i Srbima na KiM poslata važna poruka. Opozicija je odbila formiranje ZSO uz pretnju da će ako dođe do njegog formiranja narod izaći na ulice. Takvom porukom jasno se stavlja do znanja šta su spremni da učine. Oni plaše Srbe da neće imati biti normalan život - kaže Barac.

Ocenio je da je Evropi u interesu da pokaže da ima uticaja na kosovsku politiku, jer kako kaže, vlasti na Kosovu za sada ništa nisu prhvatale što je stizalo iz Evrope zaključno sa francusko-nemačkim sporazumom, osim na intervenciju SAD.

