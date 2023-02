"NEREŠEN STATUS KOSOVA POVOD ZA TAJNI RAT" Obradović o stranim ŠPIJUNIMA u Srbiji: Utiču na odluke, mere i radnjem (VIDEO)

Među srpskim poslanicima, kako navode, zavladala je zabrinutost zbog sve većeg broja stranih službi u Srbiji.

Da su špijuni među nama, čak je potvrdio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je uporedio Beograd sa Kazablankom,misleći na veliko prisustvo agenata tajnih službi stranih zemalja.

Kada su strani obaveštajci, a navodi se da su na našoj teritoriji najprisutniji sa amerčkih i ruskih strana, zainteresovani za neku državu, to obično znači da žele da utiču na politiku zemlje, kažu stručnjaci.

Ovu temu analizirao je gost jutarnjeg programa Darko Obradović, programski direktor Centra za stratešku analizu.

Obradović je prvo obrazložio ko su ti ljudi, pa je rekao da to nema veze sa tim u kakvim su odnosima vlade te dve države.

- Svaka obaveštajna služba je alat politike svoje države i nastoji da prikupi određene informacije koje mogu uticati na donošenje odluka, procesa, mera i radnji. Upravo zbog toga je važno da postoji apsolutna zaštita i da se shvati da ne postoje prijateljske ili neprijateljske službe, jer su sve one u poteri za informacijama. To što vlade te dve zemlje imaju srdačne i fine odnose, apsolutno ništa ne znači jer se službe ne bave odnosima nego informacijama i kreiranjem događaja - započeo je Obradović.

Nakon toga, osvrnuo se na situaciju Srbije i status Kosova koji je priredio sukob svetskih sila.

- Kada kažemo Srbija, mi možemo jasno po strategiji nacionalne bezbednosti da vidimo šta je to što ugrožava našu bezbednost. Jedna od tih pretnji je nerešen status Kosova. Ukoliko znamo da njegov status i ishod budi pažnju sa svih strana. Ovi sa Istoka su zainteresovani da se to nikada ne reši, a Zapad je za to da se reši, ali na način na koji oni vide viziju toga. Dakle, imamo presek vektora sila koji se prenosi u tajni rat. Dodatno našoj nesreći, odnosno da smo postavili to čvorište, jesu proterane ruske diplomate širom Evrope, postojanje direktnih letova za Beograd i mogućnost njihovih veza - rekao je Obradović.

