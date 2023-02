"ZNA SE KAKO SE POSTUPA SA TERORISTIMA" Goran Vesić za Kurir TV: Krenuli su na Predsedništvo sa snajperom i ANTIPANCIRNIM MECIMA

"Teroristima je mesto u zatvoru", tako je, između ostalog, odreagovao Goran Vesić, ministar saobraćaja, infrastrukture i građevinarstva, na pretnje ubistvom predsedniku Aleksandru Vučiću i na sve ono što se dešavalo preksinoć, ispred Predsedništva Srbije.

A ko su ti teroristi? Predstavnici ultradesničarske organizacije - "Narodne patrole", predstavnici 4 parlamentarne stranke koji podržavaju desničarske grupe i koje je predsednik pomenuo, li strani faktor koji se dovodi u vezu sa protestom?

Ovim pitanjima, samo neka od teze razgovora, bavili su se u jutarnjem programu Redakcija, gost Goran Vesić, ministar saobraćaja, infrastrukture i građevinarstva, i urednica i voditeljka Snežana Petrović.

Ko su ti teroristi, Vesić se izjasnio na samom početku razgovora.

- Teroristi su oni koji pokušaju nasilno da sruše ustavni poredak i da ubiju predsednika. Na tom skupu je bilo onih koji su krenuli sa puškama i snajperima, i mecima koji su antipancirni i bilo je onih koji su otvoreno prozivali predsednika i kod nas se zna šta je nasilno rušenje ustavnog poretka i za to će odgovarati. U pravnoj državi zna se red, ali nemate pravo da pretite ubistvom i nemate pravo da organizujete pokušaj zauzimanja državnih institucija - rekao je Vesić, istakavši da je stranog faktora na protestu sigurno bilo.

- MI smo zemlja koja je često na udaru stranog faktora. Mi ne znamo koliko će se proširiti ovaj rat. Onda znamo kome je potrebno da se dogodi još jedan sukob u Evropi - dodao je.

Mogućnost da uradi nešto za svoju zemlju, kako je rekao, njemu je počast i, Vesić kaže za sebe, da je baš kao i predsednik Vučić, političar starog kova.

- Ja sam političar starog kova. Doživljavam javnu funkciju kao počast. Ali i kao mogućnost da uradim nešto za svoju zemlju, ja to radim. U svakom slučaju ja tako doživljavam politiku. Sve što radim je za to da bi neko mogao jednog dana da kaže da sam doprineo da ova zemlja bude bolja i veoma sam zahvalan predsedniku - saopštio je Vesić.

Nastavak politike Aleksandra Vučića, ono je što će ministar raditi i dalje.

- Prvo bih se osvrnuo na Republiku Srbiju. Ono što ću ja raditi je nastavak onog što sam radio i ranije. Neko će sprovoditi moje projekte i tako se dešava u normalnim državama. Naš rast bruto proizvoda biće 2,3-2,5 odsto. Plate u Srbiji su za 115 odsto više nego pre deset godina, i to sa prosekom od 720 evra! Plata raste. Nemaju svi tu plati, ali možemo da dosegnemo cilj koji smo dali, a to je da 2026. godine da prosečna plata u Srbiji bude 1.000 evra, a prosečna penzija 500 evra - izneo je podatke u Srbiji.

Otkrio je da ukupan bruto domaći proizvod Srbije iznosi 60,3 milijardi dinara.

- Takođe, građani treba da znaju, naš ukupan bruto domaći proizvod Srbije iznosi 60,3 milijardi dinara. To znači sve što smo ikad kao narod kao država zaradili. Godine 2012. taj broj je bio duplo manji! Prošle godine u Srbiju je ušlo 4,4 milijarde evra u investicijama. Deo politike ministarstva koje ja vodim, je da je ove godine za razvoj infrastrukture, za izgradnju infrastrukture odvojeno 3,6 milijardi evra, a to je više nego u svim država EU zajedno - kazao je Vesić, koji smatra da je razvoj saobraćajne infrastrukture najbitniji za razvijanje svih grana u državi.

- Nastavljamo da gradimo puteve, pruge i da razvijamo zemlju. Rasteretili smo Gazelu. Pustili smo most kod Ostružnice, počeli smo probijanje Iriškog tunela, na fruškogorskom koridoru. Uradili smo dva važna konkursa za integralni razvoj Ovčarsko-kablarske klisure i jablaničkog okruga. Sada kad imate auto-put, sada možete lako doći do klisure, na kojoj postoji 12 manastira, to je srpska Sveta Gora. Gradimo vidikovac na Kablaru. Sada je mnogo lakše doći do tamo - rekao je.

Ni pruge, kao ni železnice Srbije nisu zapostavljene.

- Uspostavili smo železničku liniju Beograd - Pančevo, posle 12 godina kolliko nije postojala. Počeli smo renoviranje 27 železničkih stanica, sada ćemo raditi 150 železničkih prevoza, radi se brza pruga između Subotice i Novog Sada, koja će nam omogućiti 2025. godine, vezu, sa brzim vozom koji ide iz Rumunije. Povećali smo plate železnicama - rekao je i podsetio na podatke o starim prugama koje se tek moraju renovirati, jer se u pruge nije ulagalo.

- Imate, recimo, u periodu između 2000. i 2010. godine, rekonstruisano je samo 119 kilometara pruge od 3.400 kilometara pruge. Železnica Beograd-Bar će biti rekonstruisana, Beograd-Pančevo-Vršac, Beograd- Zrenjanin, to su sve pruge koje ćemo rekonstruisati - kazao je.

Projekat deregistracije vozila predstavio je kao posebno zanimljiv.

- Budžet mog ministarstva je povećan za 40 odsto u odnosu na prethodnu godinu. Ono što mi je značajno je jedan projekat koji radimo sa ministarstvom za životnu sredinu, oni su nosilac tog projekta, a to je deregistracija vozila starijih od 10 godina. Za ovih deset godina mi imamo milion novih automobila. A od toga imate 560.000 automobila sa motorima Euro 1, Euro 2, i Euro 3, koji su najveći zagađivači. Program omogućava da se od prvog januara sledeće godine, deregistruju i zamene 140.000 dizel vozila. Uslov je da imate stari model, koji predate državi, dobijete subvenciju, država će automobil recikllirati, a vi morate da kupite automobil koji nije stariji od 1. januara 2015, godine i mora da ima Euro 6 motor - rekao je Vesić.

