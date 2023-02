OPASNO: RELATIVIZACIJA PRETNJI SMRĆU PREDSEDNIKU MOŽE SKUPO DA NAS KOŠTA! Ekstremisti pohapšeni, ali nalogodavci kuju zavere!

Grupa ekstremista iz ultradesničarske organizacije Narodne patrole, koji se sami hvale povezanošću sa ozloglašenom ruskom grupom Vagner, a koji su na Sretenje pokušali da izvedu državni udar ispred Predsedništva i direktno pretili smrću šefu države Aleksandru Vučiću, dok je njihov član Dejan Bobiček priveden istog dana s karabinom sa optikom, juče su pohapšeni! Međutim, stručnjaci za bezbednost upozoravaju za Kurir da su njihovi pravi nalogodavci na slobodi i da i dalje mogu da kuju još gore zavere iz senke!

Analitičari i diplomate ocenjuju da je reč o pokušaju ubistva predsednika, te da je pravi cilj ekstremista, iza kojih zapravo stoji strani faktor, rušenje vlasti i potpuna destabilizacija države, kao i da je izuzetno opasno to što se ova činjenica relativizuje u delu javnosti. To, naglašavaju, može skupo da košta državu. Sagovornici Kurira podsećaju na atentat na premijera Zorana Đinđića 2003, koga su, kako naglašavaju, ubili ljudi sa socijalnog dna i margine društva, čije pretnje isprva niko nije shvatao ozbiljno.

foto: EPA ANDREJ CUKIC, BETAPHOTO MILOS MISKOV

Antisrpski

Naime, pripadnici Narodnih patrola, navodno usko povezanih s vagnerovcima, na Dan državnosti su maskirani fantomkama i kapuljačama, a predvođeni vođom ove ultradesničarske organizacije Damnjanom Kneževićem, srušili zaštitnu ogradu i došli do glavnog ulaza u Predsedništvo, koje su pre toga gađali jajima.

Knežević je prethodno izgovorio zastrašujuću pretnju: "Kunem vam se, spremni smo za mnogo više od nereda", što bi mogla da bude direktna potvrda pravih namera pucača Bobičeka iz ove organizacije, kod koga su pronađeni karabin sa optikom i pet komada municije, sa kojima se uputio na skup.

Jedan od organizatora protesta, Dejan Petar Zlatanović, sa bine je uzviknuo: "Ko potpiše - njega ubiše!"

Predsednik Vučić u vanrednom obraćanju javnosti u sredu uveče proučio je da "oni koji misle da mogu da sruše jednu ozbiljnu državu pretnjama sa nekoliko pušaka, svojim vezama iz stranih zemalja, podrškom u novcu koji dobijaju od stranaca, pravdajući to velikim patriotizmom - ne mogu da pobede Srbiju".

foto: Printscreen/TV Pink

- Nisu ovo neformalne desničarske grupe, već ih podržavaju četiri parlamentarne stranke, neki od lidera su bili na skupu. Nisu se oni skupili tek tako, nije bilo slučajno. Ja ne znam jesu li oni proruski, ali znam da su antisrpski, jer sve rade protiv svog naroda! Karabin niko nije izmislio. Ja imam uverenja, ne treba neko iz Vagnera da me tapše po ramenu. Mislili su da nasiljem mogu nešto da urade. Pozivali su na najteže nasilje, ali da kažete da ste spremni na mnogo više od toga što su neredi? A šta je to ako nisu krvoproliće i ubistvo? Ko vam je rekao da to radite? Po čijem nalogu? - kazao je Vučić, i ponovio da je uvek spreman na izbore:

- Jednom zauvek svi da nauče, u Srbiji se izbornom voljom građana dolazi i odlazi sa vlasti! Nadležni državni organi preduzeće sve mere. Mi rezervnu otadžbinu nemamo. Teško nam vreme predstoji.

Politički cilj

Ljuban Karan, potpukovnik KOS u penziji, kaže da su krajnji politički cilj haosa na Sretenje bili "žestoko nasilje sa ubistvima i državni udar", ali i destabilizacija cele države.

- Hteli su da dođu na vlast nasiljem. Ovde je u pitanju strani faktor u saradnji sa unutrašnjim političko-tajkunskim snagama i kriminalom. Sve je usmereno na predsednika Vučića, jer je trasirao politiku vojne neutralnosti, i to ne odgovara nekome u inostranstvu. Imamo ovde neke grupe koje su povezane sa privatnom vojnom kompanijom Vagner, koja je iz Rusije. Sad je nastojanje da se ovo prikaže kao pokušaj iz Rusije da se sruši vlast u Srbiji. Ne tvrdim da je tako, ali oružje koje je pronađeno, karabin sa visokom optikom, koji može da pogodi metu sa velike distance, potvrda je da je planirano ubistvo. Ekstremisti su pohapšeni, ali su njihovi nalogodavci na slobodi, jer je jasno da Narodne patrole ovo nisu same smislile, organizovale, ni finansirale - kazao je Karan za Kurir i pojasnio:

foto: Kurir televizija

- Pare dolaze iz inostranstva i nekada se nose i u džakovima, a nekada se i uplaćuju na račune nekog fiktivnog društva. Ali ako nema protesta i haosa, onda nema ni para. Strani faktor nastaviće da pokušava da kuje zavere iz senke, a na ovom tlu se sudara mnogo stranih obaveštajnih službi. Bezbroj puta su pokušali, što pritiscima stranih zvaničnika, što preko domaćih kriminalaca, a sada i ovako. Međutim, siguran sam da neće stati i da će sada možda čak pokušati da deluju i svi zajedno još većim intenzitetom. Ne odustaju i čekaju nas sve veće opasnosti, a krajnji cilj su rušenje Vučića i haos u zemlji.

Dr Ilija Kajtez, profesor Fakulteta za međunarodnu politiku, kaže za Kurir da je posebno opasna relativizacija ovih pretnji koja se pojavila na društvenim mrežama i u pojedinim medijima.

foto: Kurir tv

- To je pokušaj da se ovakve ozbiljne pretnje prikažu kao nešto nebitno i sitno, jer pokušavaju da nas ubede da to nije ono što vidimo svojim očima. Ne smemo da zaboravimo ubistvo premijera Zorana Đinđića i da su za te potrebe angažovali upravo sličan tip ljudi i da su se pretnje tada zanemarivale. Iza svega stoje obaveštajne službe, istočne, zapadne ili možda čak i sa Kosova, svi oni koji ne žele mir i stabilnost u našoj zemlji. Setimo se maksimalne brutalnosti nemačke policije, gde samo što nisu otkidali glave na protestima, videli smo kako postupa francuska policija... U Americi da se ovako nešto desilo ispred Bele kuće, policajci bi prvo pucali, pa onda razmišljali... Ruska vlast se trenutno takođe vrlo brutalno, rigorozno i drastično obračunava sa svima onima koji imaju makar da kažu nešto protiv specijalne vojne operacije u Ukrajini, a hapse i zbog demonstracija protiv Putina, ali oni su sada u ratu, i to je razumljivo. Dobro je što naše službe nisu postupile na takav način, ali granice se moraju znati i svi moraju biti procesuirani pred nadležnim organima - kazao je Kajtez za Kurir.

Strani faktor

Prof. dr Miroslav Bjegović kaže da "ovaj događaj i ozbiljnost upućenih pretnji predstavljaju ugrožavanje nacionalne bezbednosti i života predsednika države sa elementima terorizma".

foto: Kurir Televizija

- Žele izazvati strah, paniku, osećaj nesigurnosti kako kod predstavnika vlasti, tako i kod građana. Jasno je svima kako bi ovi pojedinci, organizatori, završili da ovo čine u Francuskoj ili SAD, koje su kolevke demokratije... da bi na rušenje zaštitne ograde ispred Predsedništva i prelaskom crvene linije, a kamoli na nasilni pokušaj ulaska u Predsedništvo, njihove snage bezbednosti reagovale upotrebom oružja i neutralisanjem napadača. Setimo se slučaja pokušaja državnog udara u Nemačkoj u decembru, kada su umalo letele glave - kazao je Bjegović.

Nekadašnji ambasador pri UN Branko Branković kaže da nema sumnje da je u prekjučerašnja dešavanja umešan strani faktor.

- Činjenica je da strani faktor gura celu tu stvar, konstantno neki neredi i podrivanje opšte smirenosti u jednoj državi kako bi se uznemirili građani. Sve se to radi s ciljem da se isprovocira vlast da krene u određena ponašanja, koja bi odmah bila protumačena kao nedostatak demokratije i, naravno, slobode štampe, izražavanja itd - smatra Branković.

Odgovor države MUP i BIA pohapsili naoružane ekstremiste! Pripadnici MUP, u saradnji sa BIA i nadležnim tužilaštvima u Beogradu i Novom Sadu, uhapsili su juče Damnjana Kneževića (35), Dejana Zlatanovića (52) i Dejana Bobačeka (36) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja, dok se Bobaček tereti i za krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Trojica uhapšenih terete se da su pozivali građane da se okupe u većem broju u Beogradu i da nasilno sruše Vladu i predsednika. Policija je kod Bobačeka pronašla karabin sa optikom i municijom, koje mu je, kako se sumnja, prethodno predao M. J., koji je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. M. J. je, kako se sumnja, to oružje prethodno otuđio, pa se tereti i za krivično delo teška krađa. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija uhapšen je i I. T. (28). Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnim tužilaštvima. Ministar policije Bratislav Gašić ranije je poručio da MUP neće dozvoliti ni nasilnim pojedincima, ni grupama da ugrožavaju ustavni poredak Srbije, bezbednost, mir i sigurnost svih njenih građana. - Srpska policija je spremna da u svakom trenutku brzo i odgovorno reaguje na svaki pokušaj ekstremista da ruše Srbiju histerijom i nasiljem i naoružani hodaju ulicama. Svako ko pokuša da svoje nečasne motive i ciljeve sprovede pretnjama, nasiljem, oružjem, suočiće se sa odlučnim i nepokolebljivim odgovorom MUP, a građani treba da budu sigurni u snagu, spremnost i odlučnost policije za očuvanje njihove bezbednosti - kazao je Gašić.

Nenad Stefanović, viši javni tužilac:

Procesuiraćemo sve ekstremiste

Više javno tužilaštvo u Beogradu pozdravilo je profesionalno i zakonito postupanje svih pripadnika policije tokom događaja na Sretenje ispred Predsedništva, gde su zabeležena ozbiljna kršenja zakona.

- Poručujem da će tužilaštvo procesuirati sve one koji prete nosiocima najviših državnih funkcija i sve pripadnike ekstremističkih grupa koji ugrožavaju bezbednost građana. Nećemo tolerisati bilo koji oblik ekstremizma, niti pretnje najvišim državnim funkcijama, a naročito nasilje, jer su vladavina prava i bezbednost svih građana prioritet u radu javnog tužilaštva - poručio je viši javni tužilac u Beogradu Nenad Stefanović.

REAGOVANJA:

Ivica Dačić, šef diplomatije

- Jasno je da je pripreman i organizovan pokušaj državnog udara, ubistva predsednika i nasilnog preuzimanja vlasti. Ovo je izdaja nacionalnih i državnih interesa za račun neprijatelja Srbije!

Ana Brnabić, premijerka Srbije

- Na Sretenje, Dan državnosti, idete puškom na predsednika Vučića? Eto kako poštujete državu. Da je hteo da dopusti kapitulaciju, najlakše mu je bilo da ne radi ništa, jer pre njega su kapitulirali, prodali, izgubili, predali!

Maja Popović, ministarka pravde

- Svi koji pozivali na nasilnu promenu ustavnog uređenja i vršili druga krivična dela biće adekvatno procesuirani u skladu sa zakonima. Nijedna ekstremistička grupa, bez obzira na pomoć iz inostranstva, nije jača od države.

Marko Đurić, ambasador Srbije u SAD

- Kada predsednik Vučić traži načine da se direktno suoči sa nekim od najvećih izazova i hroničnih problema Srbije i povede zemlju ka tome da zauzme mesto koje joj pripada za stolom evropskih naroda, sve više je na meti, uključujući i najnovije napade na njegovu fizičku bezbednost.

Siniša Mali, ministar finansija

- Snažna podrška našem predsedniku Vučiću, koji i na Dan državnosti mora da trpi nasilno ponašanje lažnih patriota, kojima je cilj samo izazivanje nemira! Ovi antisrpski ekstremisti su otišli i korak dalje i uputili pretnje ubistvom predsedniku. Njihova jedina politika su izazivanje haosa i mržnja prema Vučiću.

Boris Tadić, predsednik SDS

- Najoštrije osuđujem pretnje smrću, upućene Vučiću tokom protesta! Nedopustivo je da bilo ko bude izložen pretnjama zbog svojih političkih stavova i takve pretnje moraju biti principijelno osuđene, a ne spram toga da li politički podržavamo onog kome su upućene.

(Kurir.rs/Jelena Pronić)

foto: Kurir

Ne propustite danas dva poklona uz Kurir! PODLOGA ZA SAPUN plus dodatak TV Ekran!

Dnevne novine Kurir danas svim čitaocima poklanjaju podlogu za odlaganje sapuna plus dodatak TV Ekran.

foto: Promo

U dodatku TV Ekran pročitajte:

Pavle Mensur: SAMO SU OBRAZ I ČAST VAŽNI

Odmah nakon premijere filma “Usekovanje”, mladi glumac otkriva kako je na neobičan način dobio glavnu ulogu u ovom ostvarenju i čemu su ga naučili roditelji

Milica Milša: Nova serija “Zakopane tajne” čini da se osećam kao bogatašica

Miki Damjanović: Srećan sam što mi je rad pred kamerom bio vetar u leđa za kabare