"JOŠ '96 SAM REKAO MILOŠEVIĆU: HAŠKI TRIBUNAL ĆE SE OBRAČUNATI SA SRBIMA!" Toma Fila: Trebalo mi samo 20 dana da SHVATIM OVO

Na današnji dan, pre 30 godina, Savet bezbednosti UN jednoglasno je usvojio rezoluciju o osnivanju Međunarodnog suda za krivično gonjenje odgovornih za teško kršenje međunarodnog humanitarnog prava na teritoriji bivše Jugoslavije.

Ugledni srpski advokat Toma Fila učestvovao je na suđenju bivšem predsedniku Srbije Slobodanu Miloševiću u Haškom tribunalu.

Tada je Fila savetovao bivšeg predsednika Srbije Slobodana Miloševića da ne ulazi u sudnicu u Hagu. Jer je znao kakva je, ne poričući da su ratni zločini bili i na jednoj i na drugoj strani, a Srebrenicu je definisao kao veliki ratni zločin, nepotreban ali i da to nije bio genocid.

Advokat Toma Fila gostovao je u jutarnjem programu Kurir televizije gde je otkrio kako je odma zapazio da će Haški tribunal, kako kaže, biti antisrpski.

- Meni je trebalo 15 do 20 dana da shvatim šta se dešava u Hagu. Bio je sa mnom advokat Vujin koji je bio pre mene u Hagu pa mi je on objašanjavao šta se radi. Branili smo zajedno generala Đukića tada. Gledao sam i razmišljao, oni su ovolike pare potrošili što je bilo na kraju preko 100 miliona dolara. Rekao sam tada da ne možemo mi tako lako da pobedimo - istakao je Fila.

foto: Shutterstock

- Pošto sam ja znao prvog predsednika Haškog tribunala Antonija Kasez, otišao sam kod njega i pitao ga da mi objasni o čemu se radi. On je meni rekao da je agresija moguća uz dozvolu Saveza bezbednosti. Jer je bombardovanje nije bilo uz dozvolu. A rezolucija 1244, za koju se mi stalno hvatamo, je bilo opravdanje NATO-u za bombardovanje. Kada sam se ja vratio 1996. godine rekao sam da je to sud koji će se obračunati sa Srbijom, a prvo sa Miloševićem - rekao je Fila.

Potom je spomenuo primere na kojima se dobro vidi da je taj sud imao duple aršine.

- Osude 2 hrvatska generala. Mi smo utvrdili da je na brionu pod predsedništvom Franjom Tuđmanom donet zaključak. Zapisnici su pokazani u kojima se tražilo da se Srbi dozovu pameti jednom zauvek. Što znači da je trebalo Srbe isterati iz Hrvatske što je bilo jasno. Da je tako nešto tako uradio Slobodan Milošević odnosno da je izdao zapisnik da se jednom za svagda isteraju Albanci sa prostora KiM-a. Ni jedan od naših ne bi prošao ispod doživotne robije - rekao je Fila i potom se vratio na hrvatske generale:

06:49 JOŠ 96 SAM REKAO MILOŠEVIĆU DA ĆE SE HAŠKI TRIBUNAL OBRAČUNATI SA SRBIMA! Fila razotkrio: Trebalo mi je 20 dana da SHVATIM

- Što se tiče ova 2 hrvatska generala, oni su posle žalbom došli do oslobađajuće presude. Sudija je bio Amerikanac i on je tada rekao da sve to ne znači baš tako. Činjenice su činjenice, ali oni su oslobodili sve sa prostora Hrvatske i ni jedan nije optužen ni osuđen. Zašto? Da bi mogla da uđe preko reda u EU. Kako bi ušla kada ima ratne zločince u svojim redovima. Mi dobijamo Srebrnicu u kojoj nije ubijena ni jedna žena niti dete. Kakav je to onda genocid?

