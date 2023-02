SVE OČI UPRTE U BRISEL, HOĆE LI PRITISNUTI KOSOVSKOG PREMIJERA: Vučić sutra s Kurtijem, bez ZSO Beograd ne ide dalje!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti sastaće se sutra u Briselu na najvišem nivou u 15 časova. Ishod ovih razgovora će, čini se, do poslednjeg trenutka ostati neizvestan zbog stalnih zapaljivih izjava tzv. premijera Kosova da ne namerava da priča o formiranju Zajednice srpskih opština, iako je srpska strana jasno stavila do znanja da nema nastavka pregovora bez toga.

Analitičari ocenjuju za Kurir da je sada na Briselu i na međunarodnoj zajednici da dokažu svoj kredibilitet i ostvare ono što je davno dogovoreno.

Odnos "nije normalan" Kurti je juče na sednici glavnog odbora svoje stranke kazao da je "Kosovo posvećeno dijalogu sa Srbijom", ali da "trenutni status kosovsko-srpskih odnosa nije normalan", prenela je Koha.

- Dijalog u Briselu je dijalog za normalizaciju odnosa između Kosova i Srbije, to je dijalog o statusu odnosa jer sadašnji status odnosa nije normalan, a normalan status je dobrosusedski. Dakle, uzajamno priznanje kao suština, a reciprocitet kao princip. Nemački kancelar Olaf Šolc i francuski predsednik Emanuel Makron jasno su stavili do znanja da bez priznavanja nezavisnosti Kosova nema evropskih integracija za zemlje u okruženju - rekao je Kurti dva dana uoči sastanka u Briselu.

Ipak, izgleda da u realnosti nije baš sve kao što Kurti kaže, jer je specijalni savetnik američkog Stejt departmenta Derek Šole saopštio da je premijeru privremenih prištinskih institucija rekao da je upravo sada trenutak da se razgovara o ZSO. Šole je na Tviteru, posle razgovora s Kurtijem, napisao i da i Priština i Beograd treba da sprovode sporazume koje su već potpisali kroz proces dijaloga, uključujući i uspostavljanje ZSO.

- Razgovarao sam sa Aljbinom Kurtijem uoči sastanka lidera u okviru dijaloga, uz podršku EU, za unapređenje normalizacije odnosa između Srbije i Kosova. SAD podržavaju konstruktivan sastanak koji potvrđuje privrženost obe strane predlogu EU. Rekao sam da je sada vreme da se razgovara o ZSO sa srpskom većinom. I Kosovo i Srbija treba da sprovode sporazume koje su već potpisali kroz proces dijaloga, uključujući napredak ka uspostavljanju ZSO - napisao je Šole, dok je specijalni izaslanik EU Miroslav Lajčak u petak kazao da očekuje da će Beograd i Priština prihvatiti evropski plan za rešavanje kosovskog pitanja.

Pravo lice Prof. dr Dejan Miletić, predsednik Centra za proučavanje globalizacije, kaže za Kurir da nema nikakve iluzije da će Kurti na sve načine pokušati da izbegne formiranje ZSO i da su sve oči sad uprte u Brisel, ali i Ameriku.

- Kurti je davno pokazao svoje pravo lice i da hoće sprski narod u potpunosti da protera s Kosova, za njega ZSO nije prihvatljiva jer daje perspektivu Srbima na KiM i samim tim on će učiniti sve da dezavuiše implementaciju nečega što je dogovoreno još pre 10 godina. Sa druge strane, Srbija je jasno stavila do znanja svima da je formiranje ZSO preduslov za dalji dijalog i osnov za izgradnju poverenja. Kurti ismeva međunarodnu zajednicu i pravih ih budalama već duže vreme, a sada je upravo na njima da pokažu da su zabrinuti i za sprski narod na Kosmetu, ali i da mi je dosta Kurtija, koji je odavno prešao svaku granicu normalnosti i poštovanja. Zapad je posredovao i služio kao garant za pregovore i dogovore, i sada treba da pokažu kredibilitet u implementaciji dogovorenog. Koja će sredstva upotrebiti za to, nije ni važno. Dosta nam je je njihovih izjava, reči i apelovanja, sada nam trebaju dela Brisela, da dokažu da se zaista zalažu za mir i stabilnost - kazao je Miletić.

Predsednik Skupštinskog odbora za KiM Milovan Drecun kaže za Kurir da očekuje da će sastanak u Briselu biti velika politička bitka, ali da je siguran da Srbija neće odustati od svojih zahteva.

- Zapad se ponekad ponaša kao da je evropski predlog već prihvaćen i da sada samo treba krenuti s implementacijom. Međutim, vidimo da ZSO još nije formirana, a Srbija je jasno naznačila da bez toga nema daljih pregovora, a kamoli da ćemo prihvati priznanje nezavisnosti lažne države ili njeno članstvo u UN. Svakako mislim da mora da se razgovara i sada je na posrednicima u ovom dijalogu da nađu pravi put koji će voditi normalizaciji odnosa - kaze Drecun.

Viola fon Kramon: Onaj ko odbije predlog biće izolovan Izvestilac za Kosovo u Evropskom parlamentu Viola fon Kramon rekla je za Albanijan post da Kurti i Vučić dobro znaju da će strana koja odbije francusko-nemački sporazum ili strana koja nije konstruktivna biti sve više međunarodno izolovana i okrivljena za neuspeh. - Verujem da je to najbolji sporazum koji možemo da imamo u ovom trenutku i zato pozivam predsednika Vučića i premijera Kurtija da ga prihvate jasno i bezuslovno. Što se tiče ZSO, naš principijelan stav je da treba sprovesti sve ranije potpisane sporazume, uključujući i sporazum o ZSO. To je međunarodna obaveza i ja sam stalno pozivala vladu Kosova da bude proaktivnija u ovom procesu i izađe sa svojim predlogom koji će biti u okviru ustavnih ovlašćenja Kosova - kazala je Fon Kramonova.

