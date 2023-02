ODLUČUJUĆA BITKA, PREDSEDNIK VUČIĆ JASNO PORUČIO: Očekujem veoma težak sastanak, ali Srbija je privržena miru!

Jedan od možda najvažnijih sastanaka u modernoj istoriji Srbije - za koji mnogi analitičari ocenjuju da će biti odlučujući, zapravo dan D i za jednu i za drugu stranu - na kojem će se susresti predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti i na kojem će se prvi put razgovarati o novom, sada već zvaničnom francusko-nemačkom predlogu, ali i implementaciji ranijih dogovora Beograda i Prištine, održava se danas od 15 sati u Briselu.

Dan pred sastanak u Briselu u Predsedništvo je stiglo pismo koje su zajedno potpisali francuski predsednik Emanuel Makron, nemački kancelar Olaf Šolc i predsednica Saveta ministara Italije Đorđa Meloni. Sadržaj pisma nije obelodanjen, ali se može naslutiti šta u njemu piše po tome što je predsednik Vučić u svoj kabinet juče došao u pet sati ujutru kako bi što pažljivije proučio svako njegovo slovo. Pismo je juče stiglo i Aljbinu Kurtiju, prenela je Koha ditore.

Konstruktivno Vučić je kasnije tokom dana razgovarao telefonom sa specijalnim savetnikom u američkom Stejt departmentu Derekom Šoleom, koji je preneo stavove zvaničnog Vašingtona uoči sastanka u Briselu.

- Američki diplomata istakao je da SAD potpuno podržavaju predlog EU o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine i da očekuje da sastanak bude konstruktivan, uz primetan napredak ka dogovoru. Šole je takođe rekao da treba da budu primenjeni sporazumi ranije potpisani u procesu dijaloga, što podrazumeva i uspostavljanje ZSO. Predsednik Vučić kazao je da očekuje veoma težak sastanak, ali da je Srbija privržena miru i stabilnosti u regionu, te da je u tom kontekstu spreman da radi na konceptu i primeni ponuđenog plana uz jasno određena ograničenja - saopšteno je iz Vučićeve pres-službe.

Premijerka Ana Brnabić kazala je da 27. februar neće biti "nimalo lak dan za predsednika Vučića i državu Srbiju", ali je istakla da očekuje potpis na formiranje ZSO.

- Srcem i dušom sam uz predsednika Vučića. Oni koji su dali i ono što im niko nije tražio dok su bili na vlasti zaista ne bi trebalo ništa da spočitavaju predsedniku. Oni bi sada, dok se predsednik Vučić bori za naše nacionalne interese i za mir i stabilnost, zaista trebalo da zaćute. Mislim da je veoma važno da svi stanemo iza Vučića, da pokažemo da smo jedinstveni i da nastavimo da se borimo za naše nacionalne interese - kazala je premijerka i dodala da "ne bi bilo u redu" da komentariše pismo koje je stiglo iz Evrope na adresu Predsedništva.

Veoma napeto Ministar odbrane Miloš Vučević kazao je za Kurir da, iako ne zna šta se sve može dešavati u Briselu, zna da Vučić "zna mnogo, mnogo bolje da čuva i štiti državni interes nego svi oni koji prethodnih dana ili prizivaju na kapitulaciju, ili unapred optužuju za izdaju, i to po ko zna koji put za ovih deset godina".

- Neodgovorno svakako. Sebično. Treba nam mudrosti i smirenosti, treba nam hrabrosti i smelosti, a pre svega odgovornosti prema budućim generacijama Srbije. I verujem da takvu politiku vodi na najbolji mogući način Vučić - kazao je Vučević.

Politikolog Srđan Graovac iz Centra za društvenu stabilnost kaže da će danas u Briselu biti dan D ne samo za Beograd već i za Aljbina Kurtija, kao i da je situacija veoma napeta.

- Nije slučajno što je pismo od evropskih zvaničnika stiglo baš dan uoči sastanaka u Briselu, a iako ne znamo njegov sadržaj, verujem da je pismo sadržalo i neku vrstu pritiska, ali i ohrabrenja. Kurti i Lajčak tvrde da na sastanku žele da pričaju o evropskom predlogu, ali predsednik Vučić je zauzeo jasan stav da možemo dalje tek kad se formira ZSO. Ubeđen sam da Kurti ne želi da prihvati formiranje ZSO, ali mnogim centrima moći na Zapadu je preko glave njegovog ponašanja i verujem da će upravo Kurti imati ograničen manevarski prostor i da će biti pred ultimatumom: ili da formira ZSO, ili da podnese ostavku, a siguran sam da će pre podneti ostavku - kazao je Graovac za Kurir.

Diplomata Zoran Milivojević rekao je da je pismo koje je primio Vučić iz Evrope poslednjih pokušaj pritiska zapadnih centara moći da se na sastanku u Briselu razgovara o evropskom planu kao o osnovi svega.

foto: EPA / Patrick Seeger, Kurir Televizija

- Ono što je karakteristično je pokušaj da se ZSO ugradi u evropski plan i da se tretira kao jedan paket, što je za nas neprihvatljivo. Ostajemo pri stavu da prvo mora da se formira ZSO, i to po tome kako je definisano 2013. i 2015. godine, i to pitanje jednostavno mora da se nađe na briselskom stolu. S druge strane, videli smo iz Kurtijevih izjava da Priština i dalje pristupa maksimalistički, da je njima priznanje nezavisnosti lažne države osnova za dalji dijalog, što je takođe neprihvatljivo. Dijalog o evropskom planu - da, ali ne pod parolom "uzmi ili ostavi", jer to onda nije dijalog - kazao je Milivojević za Kurir.

Vučić razgovarao sa Erdoganom Upoznao ga sa stavovima Beograda Predsednik Vučić razgovarao je juče telefonom s predsednikom Turske Redžepom Tajipom Erdoganom, koga je upoznao sa stavovima zvaničnog Beograda uoči nastavka dijaloga s Prištinom. Oni su se saglasili da je najvažnije održati mir na Zapadnom Balkanu i tim povodom rekli da će, radeći na jačanju srpsko-turskih odnosa, davati i snažan doprinos regionalnoj stabilnosti. Erdogan je zahvalio Vučiću na požrtvovanosti spasilačkih timova iz Srbije.

Gabrijel Eskobar: Normalizacija odnosa ključna

Izaslanik SAD za Zapadni Balkan Gabrijel Eskobar kazao juče u intervjuu agenciji Mina da normalizacija odnosa Beograda i Prištine kroz dijalog, uz posredstvo EU, ostaje ključna za regionalnu i evropsku stabilnost. On je dodao da će normalizacija otvoriti vrata za političku i privrednu integraciju Beograda i Prištine u Evropi i doprineti većoj stabilnosti i prosperitetu širom Zapadnog Balkana.

