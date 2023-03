PRIŠTINA KRENULA U KAMPANJU UMANJENJA ZNAČAJA ZSO, ali Beograd neće odstupiti od već dogovorenog modela!

Zajednica srpskih opština (ZSO) dobila je potvrdu i u evropskom predlogu, i to posebnom garancijom u tekstu - da mora da se obezbedi "odgovarajući nivo samoupravljanja za srpsku zajednicu na Kosovu".

Pošto je postalo jasno da je ZSO realnost, kao i prvi i osnovni korak koji traži međunarodna zajednica za nastavak procesa normalizacije, u Prištini je pokrenuta nešto drugačija kampanja protiv ove asocijacije. Umesto dosadašnjeg negiranja ove obaveze iz Briselskog sporazuma, političku scenu u Prištini preplavili su apeli da se Zajednici moraju ograničiti nadležnosti, jer će u suprotnom Srbi dobiti teritorijalnu autonomiju.

Negodovanje

Dok predsednik Demokratske partije Kosova Memlji Krasnići negoduje što je u centru procesa dospela ZSO, a ne međusobno priznanje, lider Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj daje instrukcije kosovskom premijeru:

- Nadam se da će Kurti u preostalim danima uspeti da zauzda i disciplinuje ZSO, jer je prihvatio njeno formiranje.

Američki ambasador u Prištini Džefri Hovenijer pokušao je da umiri ovo nezadovoljstvo, pa je ponovio da SAD ne podržavaju rešenje za ZSO koje, kako je naveo, narušava Ustav i državnost Kosova.

Međutim, Srbija u svojim rukama ima sve argumente da na osnovu evropskog predloga pregovara o nadogradnji već dogovorenih i potpisanih ovlašćenja ZSO, iako prištinska strana pokušava da izdejstvuje njihovo derogiranje, ocenjuju sagovornici Kurira.

Sve je dogovoreno

Srđan Graovac kaže za Kurir da je o ZSO i njenim nadležnostima uglavnom sve već definisano prethodnim dogovorima.

- Srbija svakako neće odustajati od tih stvari i oko toga neće biti kompromisa. Predstojeći razgovori o implementacionom planu ne mogu sigurno da vode ka umanjivanju onoga što je definisano Briselskim sporazumom, a što Priština nije ispoštovala. Nema govora o tome da će se nešto od toga sužavati, jer je već dogovoreno i potpisano. Jasno je da će ZSO biti formirana, a evropski predlog je razljutio Prištinu jer predviđa da Srbi dobiju svejevrsnu autonomiju i da će srpska zajednica na KiM biti povezana s Beogradom. To govori koliko je njihov suverenitet ograničen. Vučić je naglasio da će to biti komplikovan proces, jer će Albanci odbijati da to sprovedu u delo, a ako već ne bude bilo izbora, onda će pokušati da u što većoj meri derogiraju njene nadležnosti - objašnjava naš sagovornik.

O položaju svetinja na Kosmetu Tek će se tražiti modeli za SPC U evropskom planu pominje se i Srpska pravoslavna crkva, pa je u članu 7 naglašeno da će "strane formalizovati status SPC na Kosovu i pružiti snažan nivo zaštite srpskim mestima verskog i kulturnog nasleđa, u skladu sa postojećim evropskim modelima". Verski analitičar Draško Đenović kaže za Kurir da će se oko pravnog statusa SPC tek lomiti koplja, ali da je od toga daleko važnije obezbediti život za srpsku zajednicu na KiM. foto: Kurir televizija - Prazni manastiri i prazne crkve ne čine crkvu. Nju čine vernici. Kakav god da bude status SPC, neće biti važno ako ne sačuvamo narod na KiM. Srbi moraju da budu bezbedni, da mogu da se kreću, zarađuju... Ako se ne obezbede uslovi za život, nikakav položaj crkve ne može da zadrži vernike na tom prostoru. Svakako će se tražiti modeli za to i verujem da nijedna strana neće biti zadovoljna - naglašava naš sagovornik.

