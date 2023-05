PREDSEDNIK VUČIĆ: Nećemo da zloupotrebljavamo ničiju tragediju, to je ujediniteljski, a ne skup podela

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima nakon sastanka sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana Miroslavom Lajčakom i govorio je o svim aktuelnim temama.

Odgovori na pitanja novinara

O kampanji za hrvatske medije i mitingu 26. maja

- Iznenađen sam velikom popularnošću mene u Zagrebu i Hrvatskoj. Svi tekstovi su im bezmisleni. Kažu da nisu ljubomorni, tamo se živi bolje. Ta razlika se smanjuje, na to sam ponosan. Ja sam se tih praznih priča naslušao i 2019. .

Predsednik je istakao da se na mitingu, 26. maja neće zloupotrebljavati ničija tragedija.

- Taj skup je organizovan uoči važnih političkih odluka. Mi nećemo tada da zloupotrebljavamo ničiju tragediju. To je skup ujediniteljski, a ne skupovi podela. Mi nismo zakazivali skupove ni za 12. ni za 14. već mnogo unapred, kada nema nijednog skupa zakazanog. Nije reč o kontramitingu. Biće gužva ali nećemo da zaustavljamo saobraćaj niti ikoga da maltretiramo. Da to bude mesto gde ćemo da izričemo pozitivne stvari. Neki drugi su donosili odluku kako i kome da otkinu glavu. To pravi ozbiljnu razliku.

O tragediji na Vračaru

Vučić je odgovarajući na pitanja novinara zašto nije otišao u OŠ "Vladislav Ribnikar" da zapali sveću, naveo da je išao u crkvu da zapali sveću za žrtve masakra na Vračaru i nije vodio kamere jer smatra da nije potrebno od toga praviti predstavu.

- Nisam razumeo pitanje. Smisao pitanja. Izjavio saučešće porodicama žrtava...to pitanje je jednako glupo, kao i ono zašto dani žalosti počinju u petak.

foto: Printscreen/RTS

O nedavno održanom protestu opozicije

- Da li mislim da je Milovan Brkić predstavnik opozicije? Mislim da je ideolog. Citiran je bio bezbroj puta, bukvalno je postao njihov ideolog. Milovan Brkić je najcitiraniji u opoziciji od Jovanjice do svake izmišljene afere. Organizator, gospodin Milivojević, je bio čovek koji je pozivao na skup. Razgovaraću sa njima kada god budu hteli da razgovaraju. MUP ne može da da dozvolu da se blokira Gazela. Mi ćemo se okupiti i Beograđani i svi ostali građani Srbije. Pretpostavljam da nećemo uspeti da skupimo 50.000. kao što su neki skupili zloupotrebljavajući tragediju i dane žalosti. Poslaćemo poruku da želimo da razgovaramo o svemu - naveo je predsednik.

Ja sam seljak, ne stidim se, iako sam rođen u Beogradu. Ali je zato Srđan Milivojević urbani tip. Jedino što ne razumem odakle pravo nekom da maltretira građane. Maltretirajte ljude, da narod vidi koliko uživate u tome. Trudimo se da ne primenjujemo silu, mi smo demokratiju doslovno shvatili - kazeo je predsednik Vučić.

O namerama Aljbina Kurtija i situaciji na KiM

- Lajčak je zabrinut, razgovaro je sa Srbima. On je video odlučnost Srba da se suprostave teroru. Nije kao ja, ali je svakako zabrinut. Kurti ne želi da formira ZSO, planirao je upad u Zvečan jer je njegov tobož kandidat tamo pobedio. Kada neko tako po svaku cenu želi sukobe, iako pokušavate da sačuvate mir, objasnite mi onda kako je moguće da pojedine zemlje Kvinte kažu da su to legitimni izbori. Setite se šta su govorili o izborima u Belorusiji i bilo gde drugo, koji su pritom milijardu puta legitimniji. Šta ih briga. To je ono "ovo su naši", mogu da rade šta hoće. Pa i 3 odsto je dovoljno. Oni nisu u stanju da prihvate amandman koji kaže "zaštitia teritorijalnog integriteta i svih drugih članica Saveta Evroipe". Do apsurda su doveli povelju UN i međunarodno-pravni poredak i još bi da nam drže lekcije. Ostaće upamćeno da jedna mala slobodarska zemlja se držala toga, makar za istorijske udžbenike i da njen predsednik nije učestvovao u njihovim farsama i nije želeo da ide na Island. Gledaćemo svoje, čuvaćemo mir ali nećemo dozvoliti da gaze naš narod.

"Srbija neće prisustvovati Samitu Saveta Evrope"

Predsednik je doneo odluku u skladu sa dogovorom sa Anom Brnabić i ministrom Ivicom Dačićem da ne idu u Rejkajvik na Samit Saveta Evrope.

Predsednik je saopštio da je doneo odluku da Srbija bude predstavljena na najnižem novou i neću iću u Rejkevik

- Odlučio sam da ne idem u Rejkjavik, Srbija neće glasati za njihovu deklaraciju, bićemo uzdržani. Naša zemlja će Rejkjaviku biti predstavljena na najnižem nivou i Srbija neće glasati za njihovu deklaraciju. Mi time ne možemo da sprečimo usvajanje, ali će bar reći da nije doneta jednoglasno. Držao sam se povelje UN, principa. Tako da spremni smo da podržimo teritorijalni integritet Ukrajine, Moldavije, Gruzije, ali ne možemo tako lako da se odreknemo teritorijalnog integriteta Srbije.

O aktuelnoj situaciji na KiM

Predsednik se osvrnuo na situaciju na KiM za koju ističe da je veoma zabrinut.

- Danas sam razgovarao sa Miroslavom Lajčakom. Veoma sam zabrinut zbog situacije na KiM, posebno na severu. Ta moja zabrinutost potiče iz strastvene potrebe Kurtija da podstiče sukobe i žeklje da izbije nekakav rat u kojem bi on bio veliki albanski heroj. Ovo poslednje što je uradio sa eksproprijacijom je toliko loše da nemam reči. Zabrinut sam što misle da mogu nasilni da preuzimaju prostorije. Sve što rade toliko je loše... Zabrinut sam zbog planova da nasilno preuzimaju pojedine prostorije, a u Kvinti se prave naivni i nevešti, ponekad im je 3 odsto dovoljno za legitimne izbore, a nekada im 50 odsto nije ni blizu legitimiteta koji traže. Toliko o principima.

foto: Kurir Televizija

"Prihvatićemo svih 7 zahteva roditelja dece iz OŠ Vladislav Ribnikar nakon tragedije"

Predsednik je istakao da je premijerka Ana Brnabić u toku jučerašnjeg dana imala sastanak sa predstavnicima Saveta roditelja OŠ "Vladislav Ribnikar".

- Mi ćemo uspuniti njihove zahteve. Unicef ima najbolje stručnjake, u narednih 3 godine dovešćemo najveće stručnjake iz Los Anđelesa i Norveške i drugih krajeva sveta, da radimo na pomoći podrške deci i roditeljima, da izađemo iz ove velike muke koja nas je zadesila. Oko 250 psihologa se javilo sa željom da pomognu roditeljima i deci i verujem da ćemo imati mogućnost sve da ih angažujemo. Posebno sam zadovoljan šta smo uspeli sa slanjem đaka u škole. Svi se osećaju neuporedivo sigurnije. Moramo 2.500 hiljade novih policajaca da zaposlim. Sprečićemo 80 posto vršnjačkog nasilja. Siguran sam da će se i roditelji i deca osećati sigurnije. Jutros je Orlić imao sastanak, imaćemo i sednice parlamenta - kazao je Vučić.

Predsednik je najpre rekao da je do sada, odnosno do jutros u 9 sati prikupljenje 9.401 komad naoružanja, više od 400.000 komada municije i gotovo dva puta toliko eksplozivnih sredstava i da je Srbija uspela u ovoj akciji.

- Verujem da je akcija prikupljanja oružja dugoročna, hvala građanima na poverenju. Kada ljudi kažu ne ispaljuje metak nego glava, ali ako ljudi nemaju oružje ne mogu ni da ispale metak. Ponosan sam na ovo što smo uspeli, molim da nastavimo sa ovom opcijom. Niko neće trpeti posledice zbog predaje oružja.

Kurir.rs